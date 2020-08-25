İBB, Kirlenen Kıyı Ve Plajları Anında Temizliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelindeki sahillerde oluşan kirliliğe vakit kaybetmeden müdahale ediyor. Kirliliğin kamera sistemi üzerinden saptanmasının hemen ardından İSTAÇ ekipleri, kıyıve plajlarda temizlik çalışmalarına başlıyor. Böylece İstanbulluların deniz keyfinin kesintisiz sürmesini sağlıyor.

KISIRKAYA PLAJI’NDAN 63 TON ATIK ÇIKTI



Geçen hafta da yoğun yağışın kirlettiği kıyı ve plajlarda kapsamlı bir temizlik yapıldı. Öncelikle kirliliğin en yoğun olduğu Kısırkaya Plajı’na müdahale edildi. Toplam 25 personelden oluşan 3 ekip,üç gün boyunca plajı İstanbulluların kullanımına uygun hale getirdi. Çalışmalarda, bir kepçenin yanı sıra 3 kamyon da görev yaptı. Uzunluğu 1,25 kilometre ve alanı 77 bin metrekareyi aşan plajdan toplam 3 bin 290 poşette 63 ton atık toplandı. Atıkların çoğunluğu inşaat yıkıntı atıkları ve tuğlaydı. Ayrıca ekipler; strafor kutu, kalas, tahta, köpük, plastik, çuval parçaları ve evsel atıkları da plajdan temizledi.



DİĞER KIYI VE PLAJLAR DA TEMİZLENDİ

İBB ekipleri,Kısırkaya Plajı’nın yanı sıra Avrupa ve Asya yakasındaki diğer kıyı ve plajlarda da yoğun bir çalışma yürüttü. İki günde 35 ekip ve 163 personel ile 2 bin 568 poşette 18 ton atık toplandı.

HER GÜN 515 KİLOMETRE KIYI TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

İBB, kentin yaklaşık 515 kilometre olan kıyı şeridini her gün 31 mobil ekiple temizliyor. Sahil şeridinde, yürüyüş yollarında, kayalıklarda, dere ağızlarında, bariyer önlerinde çalışılmalar yapıyor.

Yaz ayları boyunca İstanbul genelinde halkın kullanımına sunulan plajlarda, yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir alan, 16 mobil ekip ve 9 özel maksatlı makine ile temizleniyor. Deniz yüzeyi temizliği için özel inşa edilmiş 11 tekne ile 5 milyon metrekarelik bir alan da atıklardan arındırılıyor.

Kıyı ve plaj bölgelerinde mobil ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, yerinde ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Ambalaj atıkları, mavi poşetlere toplanarak ilk ayrıştırma işlemi yapıldıktan sonra lisanslı geri dönüşüm firmalarına teslim ediliyor.

Kirliliğe erken müdahale edebilmek için 83 farklı noktaya yerleştirilen kamera sistemi ile İstanbul’un kritik noktaları izleniyor.Bu bölgelerde biriken atıkların dağılmasına zaman tanımadan ekipler ve tekneler yönlendirilip temizlik çalışması yapıyor.

Ayrıca, yağmur ve benzeri faktörlerden dolayı Haliç, dere ağızları ve koy gibi noktalarda biriken dip çamuru, özel teçhizatlı temizlik araçlarıyla çıkarılıp, bertaraf sahalarına taşınıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)