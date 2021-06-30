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İBB, Kentsel Dönüşüm İçin Hızlı Adımlar Atıyor

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile İBB İmar AŞ, 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor. Yirmi adet öncelikli afet riskli bölge belirlenerek çalışmalara başlandı. 13 ayrı ilçede kentsel dönüşüm katılım ve çözüm ofisleri kuruldu. Bağcılar Katılım ve Çözüm Ofisi hizmete sokuldu. En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Eyüpsultan Akşemsettin ve Çırçır Mahalleri Riskli Alanında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, vatandaşların öneri ve beklentileri dinlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Haziran 2021 Çarşamba 09:34
İBB, Kentsel Dönüşüm İçin Hızlı Adımlar Atıyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’u afetlere karşı dayanıklı bir şehir haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları için vatandaşlarla temaslar başlatıldı. Vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda farkındalıkları arttırılarak beklentileri tespit edildi. Bu kapsamda, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile İBB İmar AŞ birlikte çalışıyor. 13 ayrı ilçede, kentsel dönüşüm katılım ve çözüm ofisleri açıldı. Riskli bölgelerde vatandaş bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

20 ADET MÜDAHALE ALANI BELİRLENDİ

Deprem riski taşıyan bölgelerde, yerinde ve nitelikli dönüşümün sağlanması amacıyla bütünleşikli risk haritalarıyla oluşturulmuş öncelikli afet riskli alanlar tespit edildi. 20 adet öncelikli müdahale alanı belirlendi. Bu alanlarda, kentsel dönüşüm masaları ve bilgilendirme ofisleri kuruldu. 

13 ADET OFİS AÇILDI

Vatandaşlara şeffaf, güvenilir, daha hızlı ve yerinde çözüm üretmek amacıyla 13 ayrı ilçede katılım ve çözüm ofisleri hayata geçirildi. Böylece hem herkesin eşit ve kolay bilgiye erişimi sağlandı hem de istek ve taleplerin iletilmesine uygun ortam yaratıldı. Ofislerle vatandaşların plan ve projelere katılımının sağlanması, onlardan gelen talepler doğrultusunda mimari projelerin hazırlanması amaçlanıyor.

BAĞCILAR KATILIM VE ÇÖZÜM OFİSİ HİZMETE GİRDİ

Katılım ve çözüm ofislerinde biri de Bağcılar’da hizmete sokuldu. Bağcılar Kentsel Dönüşüm Katılım ve Çözüm Ofisi’nin açılışında konuşan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbul depremi yaşanmadan acil çözüm üretmek istediklerini belirtti. Kahraman “İstanbul’da yaklaşık 20 bölgede, riskin en yüksek olduğu tespit edilen alanlarda çalışmalara başladık. Tek tek ofislerimizi kurarak öncelikli olarak İstanbulluların beklentilerini tespit ediyoruz. Sonrasında da bu alanlarda projelendirmelerle birlikte bir an önce beklenen İstanbul depremi yaşanmadan burada çözüm yaratmak istiyoruz” şeklinde konuştu. 

“BAĞCILAR’DA ÇÖZÜM İÇİN BİZ HAZIRIZ”

İBB’nin çözüm için hazır olduğunun altını çizen Kahraman, vatandaşlara ofislere gelme çağrısında bulundu. Kahraman, şunları söyledi:

“Arkadaşlarımız hem teknik anlamda hem hukuki anlamda kendileriyle tüm verileri paylaşacaklar. Ve kendileriyle burada hep birlikte katılımcı bir süreçle birlikte deprem güvenliği açısından nasıl çözümler bulabiliriz bunları konuşacaklar.  Bu anlamda ekiplerimiz hazır. Artık Bağcılar’da yaşayanları ofislerimize bekliyoruz ve Bağcılar’da çözüm için biz hazırız.”

MODEL GELİŞTİRİLEREK ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Bağcılar’da örnek bir alan belirlediklerin kaydeden İBB Kentsel Dönüşüm Müdürü Özlem Tut, “Bağcılar’da örnek olarak seçtiğimiz bir alanımız var. Bu alanın bütününde öncelikle saha ile ilgili tespitleri yaptık. Bina analizleri, doluluk, boşluk, mülkiyet analizleri ve bunların sonucunda da risk gördüğümüz alanlarda bir model geliştirerek çalışmaları başlatacağız” dedi.

“DEPREME DAYANIKLI EVLERDE OTURMAK İSTİYORUZ”

Bağcılar İnönü Mahallesi Muhtarı Saniye Doğan ise “ Vatandaşların sorunları olduğu zaman, bize sorduklarında direk buraya yönlendiriyoruz. Burada çözüm aramalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Depreme dayanıklı evlerde oturmak istediklerini ifade eden vatandaşlar, Ofis’in açılmasıyla ilgili duygularını şöyle dile getirdiler: “En son depremde ben dedim gittik, bittik dedim. Çünkü şu an bütün evlerin çoğu eski, hasar görmüş. Rahat bir evde oturmak isteriz, depreme dayanıklı, sağlıklı. Açılmışsa çok güzel. Gidip daha güzel iletişimde bulunuruz hem de fikrimizi söyleriz, taleplerimizi iletiriz.”

İBB, EYÜPSULTAN’DA VATANDAŞLARIN ÖNERİ VE BEKLENTİLERİNİ DİNLENDİ

Eyüpsultan Akşemsettin ve Çırçır Mahalleri Riskli Alanı Vatandaş Bilgilendirme toplantısında konuşan İBB İmar AŞ Genel Müdürü Onur Soytürk, en önemli sorunun, ruhsatsız yapılaşma, imar ve mülkiyet sorunlarını olduğuna dikkat çekti. Soytürk, şunları söyledi:

“Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile birlikte bu alanlarda hak sahiplerinin sorunlarının nasıl çözümlenebileceği yönünde onlarla istişare toplantıları yapıyoruz. En önemli konumuz şu; bölge yıllardan beri yaklaşık 45-50 yıldan beri hem ruhsatsız yapılaşma hem imar sorunları hem de mülkiyet sorunlarını beraberinde barındırıyor. Arsaların mülkiyetinin çok büyük bir kısmı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait.”

Toplantıda konuşan İBB Kentsel Dönüşüm Müdürü Özlem Tut ise “Bizim Eyüpsultan bölgesinde yürüttüğümüz en büyük kentsel dönüşüm projelerimizden biri bu. Projemizde temel aldığımız birinci şey, vatandaşların katılımını sağlamak ve onların beklentilerini önerilerini dinlemek” dedi.

Haberin video linki: https://we.tl/t-wmEm75uUmd     https://we.tl/t-em0lX640f8

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.06.2021 10:37
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