banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,812.30
ALTIN
712.29
DOLAR
12.40
STERLİN
16.47
EURO
13.85
Zeytinburnu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ Coşkusu
Zeytinburnu’nda ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’...
300 Kiz Çocuğuna “büyüt Hayalleri̇ni̇” Bursu 
300 Kiz Çocuğuna “büyüt Hayalleri̇ni̇”...
Cumhurbaşkanı,Hükümet ve Muhalefet’e Açık Mektup,
Cumhurbaşkanı,Hükümet ve Muhalefet’e Açık Mektup,
Avrasya Hastaneler Grubu Hekim Kadrosunu Güçlendiriyor
Avrasya Hastaneler Grubu Hekim Kadrosunu...

İBB Kariyer Eğitim Günleri İçin Kayıtlar Başladı

İBB’nin üniversite öğrencileri ve mezunları için düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri için kayıtlar başladı. Eğitim programlarına katılmak isteyen gençler İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün web sitesinden kayıt olabilecek. Katılımcılara program sonunda sertifika verilecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2021 Çarşamba 13:22
İBB Kariyer Eğitim Günleri İçin Kayıtlar Başladı
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencileri ve mezunları için Kariyer Eğitim Günleri düzenleyecek. 11,18 ve 25 Aralık tarihlerinde yapılacak olan eğitimlere katılım ücretsiz olacak.  Anadolu ve Avrupa Yakası’nda eş zamanlı olarak düzenlenecek eğitimlerin başvuru ve kayıtları gencliksporkariyer.ibb.istanbul adresinden online olarak  alınacak. Kontenjan ile sınırlı olan Kariyer Eğitim Günleri’ne katılanlara programların sonunda katılım sertifikası verilecek.

Kariyer Eğitim Günleri, akademisyenler; iş, sanat, spor, medya dünyasının temsilcileri ve özel sektör yöneticilerinin katılımlarıyla İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek. Mezuniyet sonrasına yönelik üniversite öğrencilerinin donanımlarını arttırmak ve istihdam olanaklarına katkıda bulunabilmek amacıyla verilen eğitimler cumartesi günleri yapılacak.

DOLU DOLU BİR EĞİTİM DÖNEMİ 

Anadolu Yakası’nda Ümraniye Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk Kültür Merkezinde, Avrupa Yakası’nda ise Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde düzenlenecek olan eğitimlerin ilki 11 Aralık’ta yapılacak. 18 ve 25 Aralık’ta devam edecek olan Kariyer Eğitim Günleri’ne bu dönem “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” eğitimiyle Eğitimci Yazar Haluk Tatar, “Profesyonel Öğrenci Olmak” konusuyla Bilgi Üniversitesi Kurumsal İletişim Daire Başkanı Murat Saydam, “Duygusal Dayanıklılık” konusuyla Kurumsal Eğitim Uzmanı  Dilek Tuğba Uz, “4 Yanlış 1 Doğruya Götürür” konu başlığı ile Yılın İş Adamı (2020) Emir Kosif, “Sosyal Yaşamda Kişisel İş Etiketi, İmaj ve İletişim” eğitimiyle Zarafet, İmaj ve İletişim Uzmanı Ayça Kuru, “Siz  Hiç İlham Perisi Gördünüz mü?” konu başlığı ile Akademisyen ve Fikir Yazarı Prof. Dr. Uğur Batı gençlere bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

 Eğitimlerin diğer konukları ise “Mitolojik Dedikodular” konusuyla Gezgin; Seyahat, Sanat ve Tarih Yazarı Serda Büyükkoyuncu, “Ulaşım Kartından Şehir Yaşam Kartına Yolculuk” konusuyla İBB iştiraki BELBİM’in Genel Müdür Yardımcısı Ceyda Ünal, “İş Hayatında Başarı Adımları” ile Mucit ve Eczacı Ataman Özbay, “Veri Bilimi ve Girişimcilik” ile Sosyal Girişimci Özge Özmen olacak. Yer aldığı oyun, film ve diziler ile Türkiye’nin severek takip ettiği İBB Şehir Tiyatroları oyuncularından Mert Turak da Kariyer Eğitim Günleri’ne konuşmacı olarak katılacak. Turak, “Gençlerle Sinema ve Tiyatro” üzerine söyleşi yapacak. 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Yapıcıoğlu Basın Toplantısı Yaptı
Hür Dava Partisi Genel Başkanı Yapıcıoğlu Basın Toplantısı Yaptı
Metro İstanbul Eurasıa Raıl’de
Metro İstanbul Eurasıa Raıl’de
Cumhurbaşkanı,Hükümet ve Muhalefet’e Açık Mektup,
Cumhurbaşkanı,Hükümet ve Muhalefet’e Açık Mektup,
300 Kiz Çocuğuna “büyüt Hayalleri̇ni̇” Bursu 
300 Kiz Çocuğuna “büyüt Hayalleri̇ni̇” Bursu 
Öğretmenler Günü Manifestosu
Öğretmenler Günü Manifestosu

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169