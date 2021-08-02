banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1399.65
ALTIN
486.71
DOLAR
8.3518
STERLİN
11.6205
EURO
9.9256
Doğu Perinçek: Bu Yangınlar ABD’nin Türkiye'ye Açtığı Yeni Tipte Bir Savaştır
Son Dakika
Doğu Perinçek: Bu Yangınlar ABD’nin...
İBB İtfaiyesi, “Yoruldunuzsa Değiştirelim”  Teklifini Reddettti
Son Dakika
İBB İtfaiyesi, “Yoruldunuzsa Değiştirelim”  Teklifini...
İBB’nin Ekipleri Üç Gündür Yangınlara Müdahale Ediyor
İBB’nin Ekipleri Üç Gündür Yangınlara...
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’ Restorasyonu Devam Ediyor
Roma Dönemine Ait ‘Tarihi Mozaiklerin’...

İBB İtfaiyesi, “Yoruldunuzsa Değiştirelim”  Teklifini Reddettti

İBB ekipleri; 4 gündür Manavgat, Marmaris ve Bodrum’daki yangınları söndürmek için aralıksız mücadelede ederken, belediyenin veteriner hekimleri de tıbbi müdahale çalışmaları için yola çıktı. Ekipleri koordine etmek için yangın bölgesine giden İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, “Dört gündür aralıksız yangınlara müdahale etmelerine rağmen, arkadaşlarımızın motivasyonu çok yüksek. Yorulan personeli değiştirmek istedik.  Sağlık problemleri olanlar dahi burada kalıp görevlerine devam etmek istedi” dedi.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ağustos 2021 Pazartesi 17:27
İBB İtfaiyesi, “Yoruldunuzsa Değiştirelim”  Teklifini Reddettti
banner171

İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Ekipleri, ülke genelinde peş peşe çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını 4 gündür aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat, Marmaris ve Bodrum’da 265 personel, 42 araç ve ekipmanla mücadele devam ediyor. 

İBB EKİPLERİ CAN DOSTLARIMIZ İÇİN DE BÖLGEDE

Bugün de yangın bölgesine İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden 6 veteriner hekim ile ilaç ile kedi ve köpek maması gönderildi. Veterinerler, yangında zarar gören yaban hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta yaşayan can dostlarımıza tıbbi ve gıda desteği verecek. Ekip beraberinde, 1 ton besin değeri yüksek kedi ve köpek maması ile yara bandı, serum, oksijen tüpü, oksijen maskesi, dezenfektan, olmak üzere farklı türlerde 35 kalem tıbbi sarf malzeme ile antibiyotikler, ağrı kesici, ateş düşürücü, yangı giderici, vitamin grubu, yara ve yanık tedavisinde kullanılmak üzere pomadlar başta olmak üzere 25 kalem ilaç götürüyor.

REMZİ ALBAYRAK: “PERSONELİMİZİN MOTİVASYONU ÇOK YÜKSEK”

Ekipler arasında daha etkili bir koordinasyon sağlamak ve çalışmaları yerinde incelemek için Antalya’nın Alanya ilçesine giden İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, Hakikaten tüm olumsuzluklara rağmen arkadaşlarımızın moral motivasyonunun çok yüksek olduğunu gördüm. Kendilerini yeni arkadaşlarla dinlendirme teklifini ilettiğimizde, ‘Başladığımız görevi tamamlamak istiyoruz. Çünkü buradaki araziyi hem çok iyi tanıdık. Buradaki insanlarımızla çok iyi bir diyalog kurduk. Burada onların yaralarına merhem olmak istiyoruz’ dediler. Sağlık problemleri olanlar dahi burada kalıp görevlerine devam etmek istediklerini beyan etti” diye konuştu.

 Alanya’dan sonra Bodrum ve Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyeceğini ifade eden Remzi Albayrak, “Aynı teklifi orada canla başla hizmet veren ekiplerimize de sunacağım. İnanıyorum ki onlar da buradaki arkadaşlarıyla aynı düşünceyi paylaşacaklar. Çünkü, buradaki insanların özellikle İstanbul İtfaiyesi gibi iyi yetişmiş, yangın tecrübesi çok fazla olan ekiplere ihtiyacı var. Biz hem personel hem araç gereç anlamında da buradaki diğer teşkilatlarla kıyaslandığında biraz daha iyi durumdayız. İmkanlarımız buradaki insanlarımızın hizmetine sunmak üzüntümüzü hafifletiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 02.08.2021 19:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Babacan Afet Bölgesinde
Ali Babacan Afet Bölgesinde
Doğu Perinçek: Bu Yangınlar ABD’nin Türkiye'ye Açtığı Yeni Tipte Bir Savaştır
Doğu Perinçek: Bu Yangınlar ABD’nin Türkiye'ye Açtığı Yeni Tipte Bir Savaştır
Babacan: “İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz”
Babacan: “İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz”
Yangınzedelere Kızılay Ekiplerinden Mobilize Yardım
Yangınzedelere Kızılay Ekiplerinden Mobilize Yardım
Doğu Perinçek: “ Kundakçıya Yardakçı Olmayın”
Doğu Perinçek: “ Kundakçıya Yardakçı Olmayın”

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169