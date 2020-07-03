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İBB İtfaiyesi Hendek İçin Seferber Oldu

​​​​​​​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen yangına müdahale etmesi İtfaiye ekiplerini görevlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangının söndürülmesi ve oluşacak hasar konusunda her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Temmuz 2020 Cuma 15:31
İBB İtfaiyesi Hendek İçin Seferber Oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangın ve sonrasında oluşan patlamalara yaşandığı noktaya müdahale etmesi için itfaiye ekiplerini görevlendirdi.

15 personel ve 5 araçla olayın gerçekleştiği noktaya ulaşan ekipler, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte koordineli biçimde yangını söndürmek için çaba sarf ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı öğrenir öğrenmez Sakarya Valisi Çetin Oktay ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi aradı.

Hendek’te saat 11.15 civarında başladığı bilinen yangına müdahaleler sürüyor. Bölgede görev İBB İtfaiye personeli, merdiven aracı, 7 ton kapasiteli su ikmal aracı, çift kabin su ikmal aracı, 13 ton su ikmal aracı ve köpük su kulesi ile yangının söndürmek için gayret gösteriyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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