İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdürü Erdinç Turan oldu.
20 yılı aşkın süredir İstanbul İtfaiye Müdürlüğü'nde başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Erdinç Turan'ı başkan Ekrem İmamoğlu İtfaiye Avrupa Yakasının başına getirdi.
İstanbul'da itfaiye olaylarında gece-gündüz en önünde görev alan Erdinç Turan, İstanbul'da beklenen olası Marmara depremine hazırlık kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kandırmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdürü Erdinç Turan oldu.