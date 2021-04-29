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İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan, İstanbul İtfaiyesine K-9 Köpekli Arama Eğitim Merkezi kazandıran Erdinç Turan İBB İtfaiye Avrupa Yakası Müdürü oldu...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Nisan 2021 Perşembe 09:16
İBB İtfaiye Müdürlüğü'nde Görev Değişimi
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İstanbul Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdürü Erdinç Turan oldu.
20 yılı aşkın süredir İstanbul İtfaiye Müdürlüğü'nde başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Erdinç Turan'ı başkan Ekrem İmamoğlu İtfaiye Avrupa Yakasının başına getirdi.
İstanbul'da itfaiye olaylarında gece-gündüz en önünde görev alan Erdinç Turan, İstanbul'da beklenen olası Marmara depremine hazırlık kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kandırmıştı.

 

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