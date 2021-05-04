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İBB, İstanbul’un tarihine sahip çıkmaya devam ediyor…

İmamoğİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent tarihinin sembol yapılarından, Anadolu ve Rumeli Hisarları’nda restorasyon çalışmalarını başlattıklarını duyurdu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte Anadolu Hisarı’nda incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Çok kıymetli iki eseri, İstanbullulara ve bütün dünyaya, tekrar güçlü bir biçimde tanıtmanın, anlatmanın fırsatını yakalayacağızlu açıkladı: “Rumeli ve Anadolu Hisarları’nda restorasyon çalışmaları başladı”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Mayıs 2021 Salı 10:50
İBB, İstanbul’un tarihine sahip çıkmaya devam ediyor…
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Şu durağan zamanlarda, şu zor zamanlarda böylesi güzel işlere imza atan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Aydın da duygularını, “Anadolu Hisarı’mızın yeniden ayağa kalkacak olması, bizi, Beykozluları ziyadesiyle memnun etmiştir. Büyükşehir Belediye Başkan’ımıza, mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Beykoz / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent tarihinin sembol yapılarından, Anadolu ve Rumeli Hisarları’nda restorasyon çalışmalarını başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmaların başladığı noktalardan Beykoz’daki Anadolu Hisarı’nda, dün akşam saatlerinde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde İmamoğlu’na, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç da eşlik etti. İstanbul Boğazı’nın karşı kıyı ile olan en dar noktasına 1395 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilen Anadolu Hisarı ve yakınındaki tarihi Toplarönü Namazgahı’nda incelemelerde bulunan İmamoğlu ile Aydın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

İMAMOĞLU: “ONAYLARI BİTTİ; ELİMİZDEKİ PROJEYİ UYGULAYACAĞIZ”

İnceleme gezisiyle ilgili değerlendirmesini de Hisar’ın surlarında yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tarihimizin, İstanbul tarihinin ve fetih tarihinin aslında iki önemli izi var, başlangıcı var. O günün, o dönemin stratejisi olarak hem Anadolu Hisarı hem Rumeli Hisarı, belki de fethin güvencesi olmuş iki nokta. Bu, aynı zamanda burada bir oluşumu da sağlamış; yani bir mahalle kurulmuş ve yüzyıllardır burada yaşayan insanlar var. Böylesi kıymetli bir alanın, çok sağlıklı bir biçime kavuşması gerekiyordu. Bugün Anadolu Hisarı'ndayız. Çünkü burada restorasyon işlerimiz başladı. Yanındaki namazgahı da içine alan, çok özel bir restorasyon çalışması var. Onayları, her şey bitti. Elimizdeki projeyi uygulayacağız ve hem Beykoz'a hem İstanbul’umuza çok güzel bir gezi alanını, tarihle buluşma alanını ve aynı zamanda bir sanat kültür alanını buluşturmuş olacağız, kavuşturmuş olacağız.”

“ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN”

İnşasına, Fatih Sultan Mehmet döneminde 15 Nisan 1452'de başlanıp, 31 Ağustos 1452'de tamamlanan Avrupa yakasındaki Rumeli Hisarı’ndaki restorasyon çalışmalarına da başlandığı bilgisini aktaran İmamoğlu, “Rumeli Hisarı'nın da ciddi bir restorasyona ihtiyacı vardı. Orada da restorasyona başladık. Yani eşzamanlı, iki önemli izi, çok kıymetli iki eseri İstanbullulara ve bütün dünyaya, tekrar böyle güçlü bir biçimde tanıtmanın, anlatmanın fırsatını yakalayacağız. Şu durağan zamanlarda, şu zor zamanlarda böylesi güzel işlere imza atan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz seneye, belki de bu vakitlerde, belki de önümüzdeki senenin yaz döneminde, burayı bambaşka bir şekillenmiş, güzelleşmiş haliyle geziyor olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

AYDIN: “HİSAR’IN YENİDEN AYAĞA KALKACAK OLMASINDAN MEMNUNUZ”

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da Hisar’da başlatılan restorasyon çalışmasından duyduğu memnuniyeti, “Anadolu Hisarı, çok anlamlı bir bölge. Hatta Anadolu Hisarı'nın şöyle bir özelliği var: İstanbul'un ilk belediyelerinden bir tanesidir burası. İstanbul'daki asırlık spor kulüplerinden bir tanesi de Anadoluhisarı’dır. Bu Hisar'dan almıştır mahalle de ismini. Çok güzel bir mahalle kültürü vardır. Hisar’ımızın Büyükşehir Belediyemiz tarafından restore edilecek olması çok anlamlı; tarihin yaşatılması adına son derece önemli bir adım. 1380'li yıllarda inşa edilmiş. Sonradan karşısına Rumeli Hisarı'nı inşa edilmiş. Şimdi Anadolu Hisarı’mızın yeniden ayağa kalkacak olması, bizi, Beykozluları ziyadesiyle memnun etmiştir. Büyükşehir Belediye Başkan’ımıza, mesai arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirdi.

ESKİ PETROL DOLUM TESİSLERİ ENDÜSTRİ PARKI OLACAK

İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Anadolu Hisarı’ndan sonraki adresi ise, yine Beykoz Çubuklu’daki, bir dönem petrol dolum tesisleri ve depolama alanı olarak kullanılan Boğaz’a nazır bölge oldu. İmamoğlu, “Endüstri Parkı” olarak tasarlanan bölgede ve sahil bandında incelemelerde bulundu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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