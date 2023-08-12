İBB. İstanbul'un Trafik Sorunlarına Kalıcı Çözümler Üretiyo

“PARK ET DEVAM ET” UYGULAMASI BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından çalışmalarına başlanan “İstanbul Geneli Park Et Devam Et Sistemi” uygulaması 12 Ağustos Cumartesi itibariyle başladı.

İLK UYGULAMA TARİHİ YARIMADA’DA

Trafik yoğunluğunu ve özel araç kullanımını azaltmak, toplu taşıma kullanımını teşvik etmek, modern ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri sunmak amacıyla ilk uygulama; Tarihi Yarımada’da gerçekleştiriliyor .

Bu kapsamda, Yenikapı Etkinlik Alanında yer alan ve İBB’ye bağlı İSPARK A.Ş. tarafından işletilen otopark alanından başlayarak Tarihi Yarımada’nın merkezine kadar ulaşımı sağlayacak bir ring otobüs hattı (PD1) hizmet verecek.

ALTERNATİF ULAŞIM İMKANI

Söz konusu hat üzerinde Yenikapı, Laleli, Nişanca, Beyazıt-Kapalıçarşı durakları bulunuyor. Bölgeye ulaşmak isteyen esnaf ve ticari işletmelerin müşterileri başta olmak üzere Beyazıt-Kapalıçarşı bölgesine araçla gitmek isteyen herkes için alternatif bir ulaşım imkanı sağlanıyor.

Uygulama ile Yenikapı Otopark Alanında otopark ücretini İstanbulkart ile ödeyen araç sahipleri PD1 ring hattından ücretsiz yararlanacak.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)