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İBB İstanbul'un 567.Fetih Yıldönümünde 1453 Gaziyi Ziyaret Etti
İBB İstanbul'un 567.Fetih Yıldönümünde 1453...
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İBB İstanbul'un 567.Fetih Yıldönümünde 1453 Gaziyi Ziyaret Etti

İBB, İstanbul’un fethinin 567’nci yıl dönümünde İstanbul’da ikamet eden istiklal ve istikbal uğruna canlarını ortaya koyan 1453 gaziyi ziyaret etti

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Mayıs 2020 Pazar 12:00
İBB İstanbul'un 567.Fetih Yıldönümünde 1453 Gaziyi Ziyaret Etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul’u Türk yurdu yapan Fatih Sultan Mehmet’in ve fethin anısına 1453 gaziyi evlerinde ziyaret etti. 65 yaş ve üstü gazilere yapılan ziyarette ekipler; Kore, Kıbrıs, 15 Temmuz, TSK ve Emniyet gazilerine minnet duygularını iletti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileten Halkla İlişkiler personeli, ayrıca gazilere özel olarak hazırlanan hediye seti armağan etti. Ziyaret gerçekleştiren İBB ekipleri, milletin en kıymetli emaneti olan gazilerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Gerçekleşen ziyarette gaziler de, başta Başkan İmamoğlu’na ve tüm İBB çalışanlarına teşekkürlerini ve selamlarını ilettiler.

İBB, çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethinin 567’nci yılına özel birçok etkinlik gerçekleştirdi. Kutlamalar kapsamında konser, havai fişek ile ışık ve su gösterileri yapıldı. Tarih söyleşileri, belgesel ve video gösterimleriyle büyük fatihin liderliğinin yanında entelektüel kimliği de anlatıldı.

Fetih gününde çocuklara yönelik hazırlanan “İstanbul Çocuk” dergisi okul öncesi yaştaki 80 bin çocuğa İBB tarafından ücretsiz dağıtıldı, 8 camide fetih için lokma ikram edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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