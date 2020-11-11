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İBB İki Atamayla Kadrosunu Güçlendirdi

İBB, iki genel müdür atamasıyla kadrosunu güçlendirdi. İSTAÇ Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aslan Değirmenci, İSTANBUL ENERJİ AŞ’ye ise Yüksel Yalçın atandı. Her iki genel müdür de 13 Kasım 2020 Cuma günü görev başı yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Kasım 2020 Çarşamba 10:38
İBB İki Atamayla Kadrosunu Güçlendirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) iki yeni atama yapıldı. Koronavirüs nedeniyle vefat eden Mustafa Canlı’dan boşalan İSTAÇ Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Aslan Değirmenci atandı. Halen İSTANBUL ENERJİ AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, başta Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi olmak üzere birçok projede İSTAÇ ile ortak çalışmalar yürüttü.

Değirmenci’den boşalan İSTANBUL ENERJİ AŞ Genel Müdürlüğü’ne ise Yüksel Yalçın atandı. Her iki genel müdür de görevlerine 13 Kasım 2020 Cuma günü başlayacaklar.

YÜKSEL YALÇIN

1970 doğumlu Yüksel Yalçın, 1991 yılında YTÜ Endüstri Mühendisliği’nden mezun oldu. 2003 yılında İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamladı. Halen aynı alanda doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Profesyonel iş yaşamına Elopar AŞ’de Kalite Müdürü olarak başladı. Son 28 yıl boyunca Öztiryakiler AŞ.’de çeşitli görevlerde bulundu. Stratejik Yönetim Sistemleri, Ar-Ge Merkezi Uygulamaları, Elektrikli ve Gazlı Sisteler Laboratuar Kurulumları, Turquality Uygulamaları, Finans Yönetimi ve Mali İşler konularında uzmanlık kazandı.

Yalçın, Çeşitli üniversitelerde “Üniversite-Sanayi İş Birliği/İş Modeli”, Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (ILO) “İş Mükemmelliği Uygulamaları”, “Belçika’da Küresel Firmalarda Sosyal Sorumluluk Uygulamaları” konularında sunuşlar yaptı. 1998 yılından bu yana üye olduğu Türk Mühendisler Birliği’nde Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyelikleri yapan Yalçın, halen birçok STK’da aktif görevler yürütmektedir.

MEHMET ASLAN DEĞİRMENCİ

Halen İSTANBUL ENERJİ AŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Değirmenci, 1966 yılında Almanya’nın Braunschweig şehrinde dünyaya geldi. Yükseköğrenimini İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Profesyonel çalışma hayatına 1989 – 1992 yılları arasında FSM Köprüsü Çevre Yolları ve Edirne – Kınalı Otoyolu inşaatları gibi döneminin önde gelen projelerinde mühendis olarak başladı.

Akaryakıt sektöründe ilk olarak, Turcas Petrolcülük AŞ’de, “Türkpetrol Yeni Yüzyıl” projesi kapsamında, yeni kurumsal kimliğin Türkiye genelinde istasyonlara uygulanmasında rol aldı. Sonrasında “Ambarlı Bölge Müdürlüğü” görevini yürüttü. 2000 yılında, Petrol Ofisi’nin özelleştirilmesi sonrasında “Gümüş Projesi” kapsamında yeni kurumsal kimliğin Türkiye genelinde istasyonlara uygulanması ve istasyonların modern teknik standartlara ulaşması için yapılan projeleri yönetti.2003 yılında Petrol Ofisi’nin 2. markası olarak kurulan ERK’in başına getirildi. Şirketin kuruluşu, yapılanması ve markanın Türkiye genelinde bayi ağının oluşturulması süreçlerini yönetti. Kariyerine, 2005 yılından itibaren Altınbaş Petrol (Alpet), Bölünmez Petrolcülük (Moil), Kadooğlu Petrolcülük (Kadoil), Pasifik Petrolcülük (Pacific) şirketlerinde Genel Müdür olarak devam etti. Pacific Holding’te Genel Koordinatörlük görevinde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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