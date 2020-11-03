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İBB Hasar Tespit Ekibi De İzmir’de

İBB arama ve kurtarma ekipleri görevlerini tamamlayıp geri dönme hazırlığı yaparken, depremin meydana getirdiği hasar tespit çalışmalarına katılmak için, 20 kişilik teknik ekip ve 10 araçlık yeni bir çalışma grubu da İzmir’e gitti.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
03 Kasım 2020 Salı 12:35
İBB Hasar Tespit Ekibi De İzmir’de
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 Alanında uzman ve deneyimli mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan ekip, saha çalışmalarında yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim tarihinde, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden zarar gören İzmir’e destek olmaya devam ediyor. İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı toplam 150 personel ve 27 araçla arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan İBB, hasar tespit çalışmaları için de 20 kişilik teknik ekip, 10 şoför ve 10 araç gönderdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, İzmir’deki deprem hasar çalışmalarına destek talebini değerlendiren İBB, alanında uzman ve deneyime sahip, mimar ve inşaat mühendislerinden oluşan 20 kişilik teknik bir ekip kurdu. Ayrıca ekibin çalışmalarını rahat bir şekilde yürütebilmesi için de 10 şoför ve 10 binek aracı tahsis edildi.

Video Linki: https://wetransfer.com/downloads/6bcef2db7144aeee55a75edbb46e044920201103063023/7f9837d50b083c51e3485b9cf8633d5820201103063114/0fe9f9

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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