İBB Gençleri 19 Mayıs Kutlamalarına Davet Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Hafızalarda yer edinecek ücretsiz konser serileri İstanbulluları bayram coşkusunda buluşturacak. Tüm dini ve resmi bayramlarda olduğu gibi kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullananlara toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.

MALTEPE’DE YILDIZLAR GEÇİDİ

İstanbullular, 14.00’den itibaren Maltepe Etkinlik Alanı’na giriş yapabilecek. DJ performansı ile başlayan eğlence, ‘Her Şey Çok Güzel Olacak’ albümüyle müzik dünyasına giriş yapan Kum ile devam edecek. Genç dinleyicilerin sevdiği sanatçılar Skapova ve Sena Şener, en sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek. DJ Burak Yeter’le herkes müziğin ritmine katılacak. Heyecan, Türk bağımsız alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz’la katlanacak. 19 Mayıs coşkusu, 19 Mayıs Gösterisiyle zirveye çıkacak. Yıldızlar geçidine sahne olacak konserlerde Hadise sahne alacak, İstanbulluları bayram coşkusunda buluşturacak.

BAYRAM COŞKUSU HIZ KESMEYECEK

Bayram coşkusu, Gençlik Konserleri ile devam edecek. 21 Mayıs’ta Cakal & Reckol, 22 Mayıs’ta Kahraman Deniz ve Fatma Turgut, 23 Mayıs’ta Mert Demir ve Melike Şahin, 24 Mayıs’ta Madrigal, 25 Mayıs’ta Mavi ve Güneş, İstanbullara bayram yaşatmaya devam edecek.

19 Mayıs Programı

- Kum

- Setchange

- Skapova

-Sena Şener

-DJ Burak Yeter

Murda

-Yüzyüzeyken Konuşuruz

-Hadise

21 Mayıs Programı

-Cakal & Reckol

22 Mayıs Programı

- Kahraman Deniz

- Fatma Turgut

23 Mayıs Programı

- Mert Demir

- Melike Şahin

24 Mayıs Programı

- Madrigal

25 Mayıs Programı

- Mavi

- Güneş

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)