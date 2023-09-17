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İBB. Galata Köprüsü'ndeki Çalışma Planlanandan Önce Bitirildi

​​​​​​​İBB’nin Eminönü ve Karaköy semtlerini birbirine bağlayan Galata Köprüsü’nde gerçekleştirdiği “Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı” planlanan tarihten erken tamamlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Eylül 2023 Pazar 17:07
İBB. Galata Köprüsü'ndeki Çalışma Planlanandan Önce Bitirildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1994 yılında inşa edilen ve 490 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Yeni Galata Köprüsü’ndeki çalışmayı tamamladı. 16 Eylül Cumartesi akşamı itibariyle köprü her iki yönden trafiğe açıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner 

Üzerinde tramvay hattı bulunan köprüye, 29 yıl sonra ilk kez bakım yapıldı. Köprü, “Derz Değişimi ve Asfalt Yenileme İnşaatı” ile olası İstanbul depremine karşı yenilendi. Derz değişimi ve asfalt yenileme işlemlerinin yapıldığı çalışma, 2 etaplı olarak gerçekleştirildi.

TÜM YAPILAR ONARILDI

Söz konusu çalışmalar ile köprüdeki yapısal ömrünü tamamlamış hasarlı genleşme derzlerinin, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülerek yenilendi.

Köprünün geçmişte yapılan asfalt tamiratlarının da baskül sistemine (açılır-kapanır sistem) fazla ağırlık yaptığı ve bu nedenle sorunlar oluşturduğu tespit edilerek gereksiz ağırlıklar alındı. Ayrıca çelik köprü tabliyesine uygun, güneşte erimeyen trinidad asfalt imalatı yapıldı.

DEPREME KARŞI DİRENÇ ARTIRILDI

Yine iş kapsamında, yıllar içerisinde teknik ömrünü tamamlayan deniz ve yağmur sularına karşı köprüyü koruyan mevcut yalıtım tabakası sökülerek yenilendi.

Yapılan çalışmalar ile Yeni Galata Köprüsü’nün teknik ve işletme ömrü uzatılarak, olası bir depreme karşı direnç artırıldı.

5 GÜN ÖNCE TAMAMLANDI

20 gün olarak planlanan 2. Etap çalışması 15 günde bitirildi. Galata Köprüsü planlanandan 5 gün önce her iki yönden araç ve yaya trafiğine açıldı.

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