İBB Ekipleri Termik Santrali Çevresindeki Yangınlara Müdahale Etti

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ekipler, tüm Türkiye’nin kalbinin attığı yangın bölgelerindeki zorlu mücadelelerini sürdürüyor. Antalya’nın Manavgat ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan orman yangınlarına karşı verilen mücadelede 9. güne girildi. İBB, 273 personel, 44 araç ve ekipmanla belgedeki diğer görevlilere destek veriyor.

CAN DOSTLARIMIZ UNUTULMADI

Yangın bölgelerinde zarar gören yaban hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta yaşayan can dostlarımız için İBB’nin veteriner hekimleri de tıbbi müdahale çalışmalarına katkı veriyor. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden 2 araç ile beraber 5 veteriner hekim, bir veteriner teknikeri, ilaç, tıbbi sarf malzeme ile kedi ve köpek mamasını yanında götürdü. Ekipler, Manavgat ve Marmaris’te belediye veteriner hizmetleri ile koordine çalışma yürütüyor.

İSKİ’DE AFET BÖLGESİNDE

Perşembe akşam saatlerinde yola çıkan İSKİ’ye ait; 8 personel 4 araçtan oluşan ekip geçtiğimiz Cuma günü Manavgat’a ulaştı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi ile koordineli olarak çalışan İSKİ, beraberinde götürdüğü jeneratörleri bölgedeki 2 farklı temiz su terfi merkezine takviye etti. Bugün ayrıca, Muğla ve Antalya’daki ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda 101 personel, 1 araç ile bölgeye lojistik malzeme (itfaiye hortumu, telsiz vb.) gönderildi.

BÖLGELERE DAĞILDILAR

İBB ekipleri, üç farklı kola ayrıldı. Antalya, Muğla-Marmaris, Muğla-Bodrum ekiplerine dair bilgiler şu şekilde:

Antalya Manavgat Ekibi

Perşembe günü yola çıkan ekip, 115 personel, 20 araçtan oluşuyor. Cuma günü sabaha karşı bölgeye ulaşan ekip, Antalya İtfaiyesi ile koordine olarak Gazipaşa ilçesine geçti. Ekipler bu bölgede, özellikle Sugözü yolu ve Armutalan mevkilerinde farklı noktalardaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı. Ayrıca alınan ihbarlar doğrultusunda bölgedeki ikametgah yangınlarına da müdahale etti. Cumartesi günü sabah saatlerine doğru bölgedeki yangınların tamamının söndürülmesi ile bölgedeki çalışmalarını tamamlayan ekipler Gazipaşa ilçesinden ayrıldı. Ekiplerin daha sonraki yangın söndürme güzergahı; Alanya’nın Konaklı ve Güzelbağ mevkileri oldu. Sabah saatlerinde de Kartal Belediyesi’nden gelen Sivil Savunma Arama Kurtarma birimi de (10 personel, 2 araç, 1 ambulans) ekibe dahil oldu. Ekiplerin, Konaklı, Güzelbağ ve Yeniköy mevkilerinde müdahale çalışmaları devam ediyor.

Muğla Marmaris Ekibi

Antalya ekibi ile aynı gün yola çıkan Muğla Marmaris ekibi, 105 personel ve 15 araçtan oluşuyor. Cuma günü öğle saatlerinde bölgeye ulaşan ekip, Muğla İtfaiyesi ile koordine olarak İçmeler ve Hisarönü bölgelerine geçerek yangınlara müdahale etti. Ekipler gece boyunca Armutalan, Orhaniye, Bayır, Mezargediklisi, Asparan mevkii, Bozburun, Hisarönü, İçmeler bölgelerinde müdahale çalışmalarını sürdürdü. Cumartesi günü Hisarönü, Armutalan, Bayır, Cami yanı mevkii, Turunç ve Dereköyü mevkilerinde yangın söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, Pazar günü de Hisarönü Dereağzı ve Karadere mevkilerindeki yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları bugün de devam ediyor.

Muğla Bodrum Ekibi

Pazar günü yola çıkan Muğla Bodrum ekibi de 53 personel ve 9 araçtan oluşuyor. Pazartesi bölgeye ulaşan ekipler; Milas’ın Çökertme ve Yeniköy, Salı günü de Türkevleri mevkiindeki yangınlara müdahale etti. Dün ayrıca, Türkevleri mevkiindeki yangınlar, ekiplerin mücadelesi sayesinde köye olası yangın sıçramanın önüne geçildi. İBB ekipleri diğer yandan Kemerköy Termik Santrali çevresindeki yangınlara da müdahale etti ve çalışmalar bugün de sürüyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)