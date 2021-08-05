banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 33
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1431.78
ALTIN
495.87
DOLAR
8.5405
STERLİN
11.9203
EURO
10.1508
40 Yaş Altı Seçmen Erken Seçim istiyor mu ,İstemiyor mu ?
Son Dakika
40 Yaş Altı Seçmen Erken...
İnşaat Mühendisi Cemal Doğan: ''İnşaat Sektörü Derin Bir Uçurumun Eşiğinde''
Son Dakika
İnşaat Mühendisi Cemal Doğan: ''İnşaat...
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
Son Dakika
11 Başkan THK’ya İş Birliği...
40 Yaş Altı Seçmen Hangi Partiye Oy Verecek ?
Son Dakika
40 Yaş Altı Seçmen Hangi...

İBB Ekipleri Termik Santrali Çevresindeki Yangınlara Müdahale Etti

Antalya’nın Manavgat ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri çevresinde başlayan orman yangınlarına müdahale eden İBB ekiplerinin çalışmaları; altıncı gününde de devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmalarını bölgedeki diğer ekiplerle sürdüren İBB ekibi, bölgede 273 personel, 44 araç ve ekipmanla zorlu şartlarda görev yapıyor. Can dostlarımızı sağ kurtarmak ve yaralı olanları tedavi etmek için 6’sı veteriner hekimden oluşan 8 kişilik ekip de bölgede. İBB’nin Muğla Bodrum Ekibi dün, Kemerköy Termik Santrali çevresindeki yangınlara da müdahale etti ve çalışmalar bugün de sürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2021 Perşembe 13:05
İBB Ekipleri Termik Santrali Çevresindeki Yangınlara Müdahale Etti
banner171

SARAÇHANE / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı ekipler, tüm Türkiye’nin kalbinin attığı yangın bölgelerindeki zorlu mücadelelerini sürdürüyor. Antalya’nın Manavgat ilçesi ile Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde başlayan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan orman yangınlarına karşı verilen mücadelede 9. güne girildi. İBB, 273 personel, 44 araç ve ekipmanla belgedeki diğer görevlilere destek veriyor.

CAN DOSTLARIMIZ UNUTULMADI

Yangın bölgelerinde zarar gören yaban hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta yaşayan can dostlarımız için İBB’nin veteriner hekimleri de tıbbi müdahale çalışmalarına katkı veriyor. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nden 2 araç ile beraber 5 veteriner hekim, bir veteriner teknikeri, ilaç, tıbbi sarf malzeme ile kedi ve köpek mamasını yanında götürdü. Ekipler, Manavgat ve Marmaris’te belediye veteriner hizmetleri ile koordine çalışma yürütüyor. 

İSKİ’DE AFET BÖLGESİNDE

Perşembe akşam saatlerinde yola çıkan İSKİ’ye ait; 8 personel 4 araçtan oluşan ekip geçtiğimiz Cuma günü Manavgat’a ulaştı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi ile koordineli olarak çalışan İSKİ,  beraberinde götürdüğü jeneratörleri bölgedeki 2 farklı temiz su terfi merkezine takviye etti.  Bugün ayrıca, Muğla ve Antalya’daki ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda 101 personel, 1 araç ile bölgeye lojistik malzeme (itfaiye hortumu, telsiz vb.) gönderildi.

BÖLGELERE DAĞILDILAR

İBB ekipleri, üç farklı kola ayrıldı. Antalya, Muğla-Marmaris, Muğla-Bodrum ekiplerine dair bilgiler şu şekilde:

Antalya Manavgat Ekibi

Perşembe günü yola çıkan ekip, 115 personel, 20 araçtan oluşuyor. Cuma günü sabaha karşı bölgeye ulaşan ekip, Antalya İtfaiyesi ile koordine olarak Gazipaşa ilçesine geçti. Ekipler bu bölgede, özellikle Sugözü yolu ve Armutalan mevkilerinde farklı noktalardaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldı.  Ayrıca alınan ihbarlar doğrultusunda bölgedeki ikametgah yangınlarına da müdahale etti. Cumartesi günü sabah saatlerine doğru bölgedeki yangınların tamamının söndürülmesi ile bölgedeki çalışmalarını tamamlayan ekipler Gazipaşa ilçesinden ayrıldı. Ekiplerin daha sonraki yangın söndürme güzergahı; Alanya’nın Konaklı ve Güzelbağ mevkileri oldu. Sabah saatlerinde de Kartal Belediyesi’nden gelen Sivil Savunma Arama Kurtarma birimi de (10 personel, 2 araç, 1 ambulans) ekibe dahil oldu. Ekiplerin, Konaklı, Güzelbağ ve Yeniköy mevkilerinde müdahale çalışmaları devam ediyor.

Muğla Marmaris Ekibi 

Antalya ekibi ile aynı gün yola çıkan Muğla Marmaris ekibi, 105 personel ve 15 araçtan oluşuyor. Cuma günü öğle saatlerinde bölgeye ulaşan ekip, Muğla İtfaiyesi ile koordine olarak İçmeler ve Hisarönü bölgelerine geçerek yangınlara müdahale etti. Ekipler gece boyunca Armutalan, Orhaniye, Bayır, Mezargediklisi, Asparan mevkii, Bozburun, Hisarönü, İçmeler bölgelerinde müdahale çalışmalarını sürdürdü. Cumartesi günü Hisarönü, Armutalan, Bayır, Cami yanı mevkii, Turunç ve Dereköyü mevkilerinde yangın söndürme çalışmalarını sürdüren ekipler, Pazar günü de Hisarönü Dereağzı ve Karadere mevkilerindeki yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları bugün de devam ediyor. 

Muğla Bodrum Ekibi 

Pazar günü yola çıkan Muğla Bodrum ekibi de 53 personel ve 9 araçtan oluşuyor. Pazartesi bölgeye ulaşan ekipler; Milas’ın Çökertme ve Yeniköy, Salı günü de Türkevleri mevkiindeki yangınlara müdahale etti. Dün ayrıca, Türkevleri mevkiindeki yangınlar, ekiplerin mücadelesi sayesinde köye olası yangın sıçramanın önüne geçildi. İBB ekipleri diğer yandan Kemerköy Termik Santrali çevresindeki yangınlara da müdahale etti ve çalışmalar bugün de sürüyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.08.2021 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB’den Van’daki Sel Bölgesine Yardım
İBB’den Van’daki Sel Bölgesine Yardım
Deva'dan Elektrik Kesintilerine Tepki
Deva'dan Elektrik Kesintilerine Tepki
DEDAŞ'ın Kazısı Cizre'de Yıkım Getirdi!
DEDAŞ'ın Kazısı Cizre'de Yıkım Getirdi!
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı
11 Başkan THK’ya İş Birliği Başvurusu Yaptı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169