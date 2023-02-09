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İBB Ekipleri Bir Can Daha Fazla Kurtarmak İçin AFAD'ın Verdiği Görevleri Yapıyor

Büyük depremin ardından AFAD Koordinasyonunda Hatay ve ilçelerinde görevlendirilen İBB ekipleri, bir yandan arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan acil ihtiyaç malzemelerin bölgeye ulaştırılması için aralıksız çalışıyor. İBB depremzedelerin yaralarını sarmak için de 22 sağlık çalışanı, 5 ambulans, bir arazi aracı, bir binek aracı, bir karavan ve içi tıbbi malzemelerle dolu bir TIR’ı Hatay’a gönderdi. Arama kurtarma çalışmalarında kesintisiz iletişim için 10 noktada Wi-Fi kuran İBB, kentte 50 noktada Wi-Fi kurmayı hedefliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Şubat 2023 Perşembe 18:06
İBB Ekipleri Bir Can Daha Fazla Kurtarmak İçin AFAD'ın Verdiği Görevleri Yapıyor
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İnternet erişimi, arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelerin iletişimi için büyük önem taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi Hatay’da arama kurtarma çalışmalarının daha rahat yapılması ve iletişimin sürdürülmesi için 10 Wi-Fi noktası kurdu. İBB, kullanılmaz durumda olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesine kurulan sahra hastanesi, acil durum, itfaiye kontrol ve operasyon noktaları, eski stadyum yanı çadır kent, spor salonu yanı çadır kent, yeni stadyum yanı çadır kent ile 10 noktada Wi-Fi hizmeti veriyor. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu lokasyona 2 uydu internet kurulumu da yapılırken, kentte 50 Wi-Fi noktası kurulumu hedefleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner -Saraçhane - İstanbul 

BİR TIR DOLUSU TIBBİ MALZEME

Deprem bölgesine her türlü yardım malzemesi gönderen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şimdi de bölgede ihtiyaç duyulan tıbbi ilaç konusunda kolları sıvadı. İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, Hatay bölgesindeki depremzedelere sağlık hizmeti sunmak ve depremzedelerin yaralarını sarmak için; 22 sağlık çalışanını, 5 ambulansı, bir arazi aracını, bir binek aracını, bir karavan ile içi insani ve tıbbi malzemelerle dolu bir TIR’ı yola çıkardı.

Bugüne kadar, Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu enjektör, serum, tulum, dezenfektan, maske vb. tıbbi malzeme desteğini bölge halkına gönderdi. Engelliler Şube Müdürlüğü elinde bulunan akülü sandalye, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, hasta alt bezi gibi medikal malzemelerle insani yardım malzemeleri depolardan temin ederek Yenikapı yardım toplama alanına teslim etti. İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü depolarından kıyafet, iç çamaşırı vb insani yardım malzemeleri hazırlayarak, yardım toplama alanına teslim etti. Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü de kıyafet ve insani yardım noktasında koliler hazırlayarak yardım toplama alanına teslim etti.

İBB PSİKOLOGLARINI DA GÖNDERECEK

Tüm müdürlükleri ve birimleriyle imkanlarını seferber eden İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde psikologlardan oluşan bir ekibi ‘Psikolojik Destek’ çalışmaları için bölgeye gönderecek. Ayrıca, 330 kişilik gönüllü bir gurup personelini de bölgede ihtiyaç görülmesi halinde depremzedelere gönderilen yardımların dağıtımı noktasında veya başka bir görev oluşması durumda görev alması için hazırladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Son Güncelleme: 09.02.2023 18:17
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