banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1446
ALTIN
510.943
DOLAR
8.5421
STERLİN
12.0433
EURO
10.3547
 İBB EKİPLERİ 18 NOKTAYA MÜDAHALE ETTİ
 İBB EKİPLERİ 18 NOKTAYA MÜDAHALE...
İstanbul Boğazına Yılda 70 Bin Ton Çamurun Akması Engellenecek !
İstanbul Boğazına Yılda 70 Bin...
Liseliler Teknofest'te Elektrikli Araçlarını Yarıştırıyor!
Liseliler Teknofest'te Elektrikli Araçlarını Yarıştırıyor!
İstanbul'a İhanet Edenlerin Piri Murat Kurum'dur...
Son Dakika
İstanbul'a İhanet Edenlerin Piri Murat...

 İBB EKİPLERİ 18 NOKTAYA MÜDAHALE ETTİ

İstanbul’da öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İBB AKOM’dan paylaşılan verilere göre toplam 18 noktada kent yaşamını aksatan su baskınları yaşandı. AKOM’dan yönlendirilen İBB birimleri, göllenmeye müdahale etti. En fazla yağış alan ilçeler Şişli (47 kg/m2 ) ve Güngören (30kg/m2) oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 17:06
 İBB EKİPLERİ 18 NOKTAYA MÜDAHALE ETTİ
banner171

Hafta başından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul’da, bugün sabah 10:00 itibariyle başlayan yağışlar, 11:00 itibariyle Avrupa Yakası güney kesimlerinde etkili oldu. Yağışlar nedeniyle, kentin bazı noktalarında, alt geçitlerinde göllenmeler yaşandı. Yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri: İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Atık Yönetimi, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm, yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale etti. Ortalama 30 kg/m2 gücünde, 45 dakika boyunca yağış alan bölgelerde; 2500 Personel, 28 JCB, 17 Atego, 12 Motopomp ve 20 Kombine ile 24 saat nöbet tutulmaya başlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ HüseyinÇetin

    EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE GÜNGÖREN ALDI

      AKOM, en çok yağış alan ilçeleri paylaştı. Sağanak yağmur sonucunda, Şişli’de  47 kg/m2, Güngören’de 30kg/m2 yağış ölçüldü.  En az yağış alan mahalle olan Eyüpsultan’a bağlı Göktürk’de ise bu oran 9,6 kg/m2 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası’nda bulunan Üsküdar’da 10,3 kg/m2, Kadıköy ilçesinde ise 9,8 kg/m2 yağış ölçüldü.

İBB’NİN MÜDAHALE ETTİĞİ ALANLAR ŞURALAR

1. Ayvansaray Haliç Köprüsü altı- göllenme

2. Kağıthane Silahtar Cad. İmrahor Cad. kesişimi – göllenme

3. D100 Halıcıoğlu orta köprü – göllenme

4. Balat Sahilyolu – göllenme

5. Ambarlı Kumcular Yolu Caddesi – göllenme

6. Halıcıoğlu Sütlüce Altgeçit – göllenme

7. İETT Edirnekapı Garajı Metrobüs Bağlantı Yolu tünel içi – göllenme

8. Bayrampaşa AXİS AVM karşısı Maltepe Köprü altı – göllenme (2 araç mahsur kalma)

9. Bayrampaşa AXİS AVM karşısı Tikveşli Köprü altı – göllenme

10. Fatih Yenikapı Namık Kemal Altgeçidi – göllenme

11. Davutpaşa YTÜ önü – göllenme

12. Vatan Caddesi İGDAŞ Ulubatlı - göllenme

13. Topkapı Altgeçit – göllenme

14. Sarıyer Tünel girişi (Çayırbaşı yönü) bağlantı yolu- göllenme

15. Samatya Altgeçidi - göllenme

16. Eminönü İskeleler önü – göllenme

17. Millet Cad. Fındıkzade mevkii – göllenme

18. Haliç Sosyal Tesisleri önü – göllenme

HEDEF SIFIR SORUN 

Bugünkü yoğun yağışın ardından yaşanan göllenme ve su baskınlarının bir daha yaşanmaması için İBB’nin ilgili tüm birimleri, bu alanlarla ilgi tüm değerlendirmeleri hızla yaptı. Bu sorunlara yönelik etkili çözüm ve müdahalelerin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Hali hazırda İSKİ, İstanbul’un uzun yıllardır süregelen sel ve taşkın sorunlarını çözebilmek için büyük bir altyapı projesi yürütüyor. İSKİ, kentin kritik durumdaki 98 bölgesinde çalışmaları başlattı. Bu müdahaleler sonucu 59 noktadaki su baskını, göllenme gibi sorunlar tamamen ortadan kaldırıldı. 39 noktada ise çalışmalar devam ediyor. Özellikle, bugün Bayrampaşa metro önü ve Bayrampaşa Ulubatlı Metro arasındaki noktadaki taşkın sorunları, yapımı İSKİ tarafından devam eden Ayvalıdere Tüneli’nin tamamlanmasıyla ortadan tamamen kalkacak. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 15.06.2021 17:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur
İstanbul Boğazına Yılda 70 Bin Ton Çamurun Akması Engellenecek !
İstanbul Boğazına Yılda 70 Bin Ton Çamurun Akması Engellenecek !
BELTUR HASTANELERDEKİ HİZMET NOKTALARINI SÖZLEŞME YENİLENMEDİĞİ İÇİN KAPATTI
BELTUR HASTANELERDEKİ HİZMET NOKTALARINI SÖZLEŞME YENİLENMEDİĞİ İÇİN KAPATTI
Modern Dokunuşla & Klasik Halılar
Modern Dokunuşla & Klasik Halılar
Sesli Kimlik Avı Dolandırıcılarına Dikkat Panik Yaratıp Dolandırıcılık Yapıyorlar  
Sesli Kimlik Avı Dolandırıcılarına Dikkat Panik Yaratıp Dolandırıcılık Yapıyorlar  

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169