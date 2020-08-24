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İBB Deprem Odaklı 29 Bin Konutun Yapımına Start Verdi

İBB, deprem riski altındaki İstanbul’da 1 yılda, 17 ilçede toplam 29 bin 323 konutun üretimine başladı. Böylece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1 yıl önce verdiği ‘20 bin konut üretileceği’ sözü de aşılmış oldu.Öte yandan deprem için 2019’da gerçekleşen bütçe rakamı, 2020’de 2,5 kat artırarak 341 milyon liraya çıkarıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:40
İBB Deprem Odaklı 29 Bin Konutun Yapımına Start Verdi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz eylül ayında, Deprem Seferberlik Eylem Planını açıklamış; 1 yıl içinde 20 bin bağımsız birimde dönüşümün başlayacağı sözünü vermişti. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda, belediye iştiraklerinden KİPTAŞ ve İmar AŞ ile ortak yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, bu hedef aşılarak, 29 bin 323 bağımsız birimin üretim çalışmalarına başlandı. Böylece rakamlar, ‘İmamoğlu’nun 20 bin konut vaadini gerçekleştirmediği’ yönündeki iddiaların asılsız olduğunu gösterdi.

EYÜPSULTAN VE SULTANGAZİ'DE DÖNÜŞÜM, 2021'DE BAŞLAYACAK

İBB tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sultangazi (Esentepe-Cebeci) ve Eyüpsultan(Akşemsettin-Çırçır) ilçelerinde 3 bin 67 bağımsız birimin üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda sürdürülen çalışmalarda, Sultangazi'de 2020 yılı içerisinde mimari projelerin kabulü yapılacak ve ruhsat işlemleri tamamlanacak. Bunun üzerine 2021 yılı içerisinde inşaatın başlaması planlanıyor. Protokol imza süreçlerinin tamamlandığı Eyüpsultan ilçesinde de 2021 yılı içerisinde proje çalışmalarının tamamlanması ve inşaata başlanması öngörülüyor.

Çalışmalar kapsamında,Kağıthane Gürsel Mahallesinde 511 adet, Kartal Karlıktepe Mahallesinde ise 530 adet bağımsız birim kentsel dönüşüm ile yenilenecek. Öte yandan, Bayrampaşa’da üretilen 2 bin 481 bağımsız birimin geçici kabulü yapıldı; uzlaşma protokolü 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren devam ediyor.

İBB iştiraklerinden KİPTAŞ, Silivri 4. Etap projesiyle bin 396 adet bağımsız birim üretilmesi çalışmasına devam ederken, İmar AŞ ise 14 ilçede 28 proje alanında 22 bin 904 bağımsız birim üretecek.

İBB DEPREM BÜTÇESİ 2,5 KAT ARTTI

Öte yandan İBB, 2020 bütçesinde olası İstanbul depremine hazırlık çalışmalarında kullanacak tutarda iyileştirmeye gitti. Bütçede rakam 2,5 kat artırılarak 341 milyon liraya yükseltildi. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, geliştirilen bütçeyle deprem çalışmalarında daha etkin yönetim imkanına kavuşmuş oldu.

2019’DA BÜTÇENİN YÜZDE 14,5’İ KULLANILDI

Geçen yıl deprem harcamaları için İBB bütçesinden ayrılan payın önemli bölümü kullanılmadı. 2019’da İBB bütçe tasarısında Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamaları için 1 milyar 12 milyon lira ödenek ayrıldı. Yıl sonuna kadar, ayrılan ödeneğin yüzde 14,5’i kullanılarak sadece 147,7 milyon lira harcandı.

Yine 2019’da, Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Harcamalarında personel, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ile mal ve hizmet alım giderlerine ayrılan 83,1 milyon liralık kaynağın ise tamamı kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu yönetimi, 2020’de geçen yıl harcanan bütçeyi geliştirerek 341 milyon liraya yükseltti. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, ayrılan bütçenin yüzde 55’i kullandı. Böylelikle bütçede öngörülen rakamın yarısından biraz fazlası kullanılmış oldu.

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