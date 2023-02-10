banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,98
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12
Esenler'den Acıya Gözyaşı, Yaraya Merhem
Esenler'den Acıya Gözyaşı, Yaraya Merhem
İBB Deprem Bölgesi İçin Seferber
İBB Deprem Bölgesi İçin Seferber
Açık Yazılım Ağı'ndan Afetlerde Faydalı Olacak Yazılımlar
Son Dakika
Açık Yazılım Ağı'ndan Afetlerde Faydalı...
İş İnsanı Zeki Arnak ve Oğlu Berk Depremzedelerin Yanında
İş İnsanı Zeki Arnak ve...

İBB Deprem Bölgesi İçin Seferber

İBB, Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) merkezli iki büyük depremin ardından AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen Hatay’daki deprem yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İBB’nin 10 Şubat (bugün) itibariyle çalışmalarından başlıklar şöyle;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2023 Cuma 17:56
İBB Deprem Bölgesi İçin Seferber
banner171

İBB halihazırda; 2.136 personel, 687 iş makinesi ve hizmet aracı ile bölgede.

  • Arama kurtarma çalışmalarıyla 444 kişi enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
  • Samandağ ve İskenderun’da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor.
  • Günlük 6.000 kişi yemek kapasiteli yemek tırı ile 15.000 ekmek kapasiteli mobil fırın hizmet veriyor.
  • 51 tır Pet Su Hamidiye bölgeye sevk edildi, su sevkiyatı devam edecek.
  • 2.2 milyon adet Akdeniz tipi ekmek gönderildi. Ekmek sevkiyatı da her gün devam edecek.
  • İBB, glütensiz ekmekleri de dernekler aracılığı ile afet bölgesine gönderiyor.
  • İBB Yardım Kampanyası ile 2 milyonun üzerinde ihtiyaç ürünü bağışı teslim alındı.

Toplanan yardımlar 121 tır ile bölgeye sevk edildi. Akşam saatlerine kadar 20 tırın daha sevk edilmesi planlanıyor.

  • 140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş toplam 26 konteyner kurulumları sağlanıyor.
  • 10 noktada Wi-Fi hizmeti başladı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu lokasyona 2 uydu internet kurulumu da yapılırken, kentte 50 Wi-Fi noktası kurulumu hedefleniyor.
  • 45 kişilik kent temizlik ekibi ve 10 adet İstaç temizlik aracı yola çıkıyor.
  • Her biri 1.200 kişiye konaklama imkanı sağlayacak İBB bünyesindeki 2 İDO gemisinin bölgeye gönderilmesi çalışması başladı.
  • İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde psikologlardan oluşan bir ekibi ‘Psikolojik Destek’ çalışmaları için bölgeye gönderecek.
  • Sağlık malzemelerini taşıyan tır ve ekipler deprem bölgesine ulaştı.
  • Deprem bölgesindeki çeşitli illerden yaralı ve hastalar, İstanbul’daki hastanelerde tedavi edilmek üzere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarla Atatürk Havalimanına naklediliyor.
  • İBB, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi tarafından yönetilen bu süreçte, acil ambulanslarıyla yaralı ve hastaların uçaktan alınarak belirlenen hastanelere naklini sağlıyor.
  • Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro hattı 24 saat işletme formatına geçirildi.
  • Geçici konaklama alanı için 1.000 çadır kurulumu başladı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açık Yazılım Ağı'ndan Afetlerde Faydalı Olacak Yazılımlar
Açık Yazılım Ağı'ndan Afetlerde Faydalı Olacak Yazılımlar
Adem Honca Annesi Hacer Honca’yı Ebediyete Uğurladı
Adem Honca Annesi Hacer Honca’yı Ebediyete Uğurladı
İş İnsanı Zeki Arnak ve Oğlu Berk Depremzedelerin Yanında
İş İnsanı Zeki Arnak ve Oğlu Berk Depremzedelerin Yanında
İBB Ekipleri Bir Can Daha Fazla Kurtarmak İçin AFAD'ın Verdiği Görevleri Yapıyor
İBB Ekipleri Bir Can Daha Fazla Kurtarmak İçin AFAD'ın Verdiği Görevleri Yapıyor
Sirenler Bu Kez Depremzedeler İçin Çalışıyor
Sirenler Bu Kez Depremzedeler İçin Çalışıyor

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169