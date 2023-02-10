İBB Deprem Bölgesi İçin Seferber

İBB halihazırda; 2.136 personel, 687 iş makinesi ve hizmet aracı ile bölgede.
- Arama kurtarma çalışmalarıyla 444 kişi enkazdan canlı olarak kurtarıldı.
- Samandağ ve İskenderun’da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor.
- Günlük 6.000 kişi yemek kapasiteli yemek tırı ile 15.000 ekmek kapasiteli mobil fırın hizmet veriyor.
- 51 tır Pet Su Hamidiye bölgeye sevk edildi, su sevkiyatı devam edecek.
- 2.2 milyon adet Akdeniz tipi ekmek gönderildi. Ekmek sevkiyatı da her gün devam edecek.
- İBB, glütensiz ekmekleri de dernekler aracılığı ile afet bölgesine gönderiyor.
- İBB Yardım Kampanyası ile 2 milyonun üzerinde ihtiyaç ürünü bağışı teslim alındı.
Toplanan yardımlar 121 tır ile bölgeye sevk edildi. Akşam saatlerine kadar 20 tırın daha sevk edilmesi planlanıyor.
- 140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş toplam 26 konteyner kurulumları sağlanıyor.
- 10 noktada Wi-Fi hizmeti başladı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu lokasyona 2 uydu internet kurulumu da yapılırken, kentte 50 Wi-Fi noktası kurulumu hedefleniyor.
- 45 kişilik kent temizlik ekibi ve 10 adet İstaç temizlik aracı yola çıkıyor.
- Her biri 1.200 kişiye konaklama imkanı sağlayacak İBB bünyesindeki 2 İDO gemisinin bölgeye gönderilmesi çalışması başladı.
- İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde psikologlardan oluşan bir ekibi ‘Psikolojik Destek’ çalışmaları için bölgeye gönderecek.
- Sağlık malzemelerini taşıyan tır ve ekipler deprem bölgesine ulaştı.
- Deprem bölgesindeki çeşitli illerden yaralı ve hastalar, İstanbul’daki hastanelerde tedavi edilmek üzere Hava Kuvvetlerine ait kargo uçaklarla Atatürk Havalimanına naklediliyor.
- İBB, Sağlık Bakanlığı 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi tarafından yönetilen bu süreçte, acil ambulanslarıyla yaralı ve hastaların uçaktan alınarak belirlenen hastanelere naklini sağlıyor.
- Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro hattı 24 saat işletme formatına geçirildi.
- Geçici konaklama alanı için 1.000 çadır kurulumu başladı