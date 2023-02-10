İBB Deprem Bölgesi İçin Seferber

Samandağ ve İskenderun’da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor.

Samandağ ve İskenderun’da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor.

Samandağ ve İskenderun’da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor.

Samandağ ve İskenderun’da iki ayrı lojistik merkezi kuruluyor.