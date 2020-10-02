İBB'Den Virüs Ve Bakterilere Karş Çevre Dostu Dezenfektan

İnsan vucüdunda da üretilen Hipokloröz Asit ile aynı yapıdaki ürünün sağlığa zararı yok.İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da kullanılabilen dezenfektan, bakteri ve virüslere karşı etkili. Dezenfektanın piyasadaki birçok üründen en önemli farkı, hem canlı hem de cansız dokularda uygulanabilmesi. Bir dakikadan kısa sürede etkisini gösteren ürün, aynı zamanda çevre dostu.

İSTANBUL TİMES HABER HÜSEYİN ÇETİNER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yalnızca su, tuz ve elektrik enerjisini kullanarak bakteri ve virüslere karşı uygulanabilecek bir dezenfektan geliştirdi. Ürün, İSTAÇ ve İBB Sağlık Daire Başkanlığı’nın işbirliği ile ortaya çıkarıldı. İnsan vücudundaki yüzde 100 doğal biyositHipokloröz Asit (HOCL) ile aynı yapıdaki dezenfektanın sağlığa zararı yok.

DEZENFEKTANDA DIŞ ALIMA SON

Pandemi sürecinde en çok tüketilen koruyucuların başında gelen dezenfektanın üretimiyle birlikte İBB,ciddi bir tasarruf kapısı da açtı. İstanbul'daki hastaneleri,toplu taşıma araçlarını, halkın yoğun kullandığı kamusal alanları düzenli olarak arındıran İBB,bundan böyle dezenfektan alımı için dışarıdan bir kaynağa bağımlı kalmayacak.

İLK AŞAMADA EL İÇİN KULLANILACAK

Ürün, ilk aşamada el dezenfektanı olarak kullanılacak. Gereksinime göre ortam dezenfeksiyon için de üründen yararlanılabilinecek; yüzey, hava ve ortam arındırılmasında istifade edinilebilecek. Püskürtme, dökme, silme ve sisleme yöntemi ile uygulanılabilen ürün, çok geniş bir kullanım alanına sahip.

GÜNLÜK 24 BİN LİTRE ÜRETİM

İBB’nin kendi olanakları ile geliştirdiği ürün hakkında bilgi veren İSTAÇ Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Eyyup Demirhan,şunları kaydetti:

“Cihaz 100 ile 500 ppm arasında konsantrasyonlarda dezenfektan üretimi yapabilmektedir. Farklı konsantrasyonlar farklı ortam dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır. Cihazımız 500 ppm konsantrasyonda günde 8 bin litre dezenfektan üretebilmektedir. Bu el dezenfektanı için kullanılacaksa seyreltme yapılarak 24 bin litreye çıkmaktadır. Tesisimizde günde 24 bin litre el dezenfektanı üretilebilir. Ayrıca ürün seyreltme yapılarak ortamların dezenfeksiyonunda kullanılabilmektedir. Seyreltme yapılarak elde edilen ürünün 1 litresi ile 800 metrekare alanı sisleme yönetimi ile dezenfekte edebilirsiniz.”

ÇEVREYE DE DUYARLI

Ürünün en önemli ayrıcalıklarından biri hem hayvanlara hem de insanlara uygulanabilmesi.Yine doğada kolayca yok olan bu dezenfektan,insan, hayvan sağlığı ve çevre açısından kullanımı oldukça avantajlı. Sadece sağlığa değil çevreyi de duyarlı yeni dezenfektan hakkında bilgi veren İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit ise şu noktalara vurgu yaptı:

“Etken maddesi olan Hipokloröz asit (HOCl); mikroorganizmalara karşı bir dakikadan kısa sürede etkilidir ve HOCl; FDA onaylı bir antiseptik ve dezenfektandır. Ürünün etken maddesi olan Hipokloröz asit (HOCl); fizyolojik bir maddedir. Ürünün diğer antiseptik ve dezenfektanlardan en önemli farkı; etken maddesinin insan vücudunda immün sistemdeki kan hücreleri (nötrofiller) tarafından üretilen Hipokloröz asit (HOCI) olmasıdır. Endojen bir kimyasal olması nedeniyle insan vücudunda maksimum tolerasyon kapasitesine sahiptir. Ürün hem antiseptik, hem de dezenfektan olarak kullanılabilir. Bilindiği üzere; antiseptikler; canlı dokuya, dezenfektanlar ise cansız maddeler üzerine uygulanabilir. Dolayısıyla ürün; canlı ve cansız tüm dokular üzerine uygulanabilir. Ayrıca Tip-1; hem Tip-3 kullanımı vardır. Yani hem insan hem de hayvan sağlığında kullanılabilir. Diğer dezenfektanların çoğu ise sadece Tip-2 yani yer-yüzey dezenfektanı olarak kullanılırken insan ve hayvan sağlığında canlı dokular için kullanılamaz.”

İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)