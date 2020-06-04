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İBB’ den Sürücü Kursu Araçlarına Dezenfekte

​​​​​​​İBB, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarının ardından İstanbul’daki sürücü kursu eğitim araçlarını da dezenfekte etti. Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanlarında kurulan mobil dezenfekte noktalarında, iki günde 313 aracın hijyen çalışmaları tamamlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Haziran 2020 Perşembe 13:47
İBB’ den Sürücü Kursu Araçlarına Dezenfekte
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Koronavirüs ile mücadelesini aralıksız sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metro, metrobüs, otobüs ve vapurlardaki hijyen çalışmalarının ardından, sürücü kurslarına ait eğitim araçlarını da dezenfekte etti. Bu sayede, her gün farklı kişilerin kullandığı eğitim araçlarındaki risk azaltılarak, sürücü adayları ve eğitmenler için hijyenik bir ortam sağlanacak.

313 ARACA ÜCRETSİZ DEZENFEKTE

İBB şirketi Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından Yenikapı ve Maltepe İSPARK otoparklarında, mobil dezenfekte noktaları kuruldu. Herhangi bir ön kayıt şartı olmaksızın, ruhsatlarında ‘sürücü kursu’ ibaresi bulunan tüm araçlara ücretsiz dezenfekte çalışması yapıldı. İki gün süren çalışmalarda, 313 sürücü kursu eğitim aracı dezenfekte edildi.

Dezenfekte işlemi tamamlanan araçlara “İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte edilmiştir” yazılı çıkartma yapıştırıldı. Hijyen çalışmalarda kullanılan ürünler 60 güne kadar etkili olmasına karşın, araçlar, 30 günde bir ücretsiz şekilde yeniden dezenfekte edilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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