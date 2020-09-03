İBB'den Sağlık Çalışanlarına Özel Tenis Turnuvası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sağlık çalışanlarıyla pandemi dönemindeki dayanışmasını sürdürüyor. İBB’nin, ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinden konaklamaya kadar birçok desteği sağladığı sağlık personeli, özel bir turnuvayla bir araya gelecek. Etkinlik, herkesin kendi malzemelerini kullandığı ve sosyal mesafenin doğası gereği korunabileceği spor branşı olan tenis dalında yapılacak. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını sağlamak, fiziksel aktivite ile de bağışıklık sistemlerini güçlendirmek, zihin ve beden sağlıkları korumalarına katkıda bulunmayı amaçlayan turnuva, sekiz farklı salonda düzenlenecek. 12-27 Eylül tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda yer almak için 10 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek.

Sadece sağlık çalışanlarının başvurabildiği etkinlikte; tek kadınlar, tek erkekler, çiftler kadın, çiftler erkek ve karışık çiftler kategorileri bulunuyor. 300 kişilik katılımcı sınırının bulunduğu turnuva, üç set üzerinden oynanacak. Rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaşanlar kupanın sahibi olacak.

Maçlar; Avcılar Spor Kompleksi, Dudullu Spor Tesisi, Florya Spor Tesisi, Güzelce Spor Tesisi, Maltepe Spor Tesisi, Metin Oktay Spor Tesisi, Pendik Çamlık Spor Tesisi ve Tuzla Kafkale Spor Kompleksi’nde bulunan kortlarda gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretiz olduğu turnuvayla ilgili detaylara ve başvuru formuna https://spor.istanbul/saglik- calisanlari-tenis-turnuvasi/ adresinden ulaşılabilir.