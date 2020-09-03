banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Son Dakika
Zeytinburnu Emniyet Binasının Temeli Atıldı
Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Sizin İçin Yenilendi
Son Dakika
Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Sizin...
Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem Verin
Son Dakika
Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem...
Danışma Kurulu Daha İyi Bir İstanbul İçin İşe Koyuldu
Son Dakika
Danışma Kurulu Daha İyi Bir...

İBB'den Sağlık Çalışanlarına Özel Tenis Turnuvası

İBB, pandemiye karşı verdikleri mücadeleyi yılmadan sürdüren sağlık çalışanları için tenis turnuvası düzenliyor. Sağlık personelinin özverisine dikkat çekmeyi ve motivasyonlarını artırmayı amaçlayan turnuva, 12-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Eylül 2020 Perşembe 12:22
İBB'den Sağlık Çalışanlarına Özel Tenis Turnuvası
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sağlık çalışanlarıyla pandemi dönemindeki dayanışmasını sürdürüyor. İBB’nin, ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından ücretsiz ulaşım ve otopark hizmetinden konaklamaya kadar birçok desteği sağladığı sağlık personeli, özel bir turnuvayla bir araya gelecek. Etkinlik, herkesin kendi malzemelerini kullandığı ve sosyal mesafenin doğası gereği korunabileceği spor branşı olan tenis dalında yapılacak. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarını sağlamak, fiziksel aktivite ile de bağışıklık sistemlerini güçlendirmek, zihin ve beden sağlıkları korumalarına katkıda bulunmayı amaçlayan turnuva, sekiz farklı salonda düzenlenecek. 12-27 Eylül tarihleri arasında oynanacak müsabakalarda yer almak için 10 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek.

Sadece sağlık çalışanlarının başvurabildiği etkinlikte; tek kadınlar, tek erkekler, çiftler kadın, çiftler erkek ve karışık çiftler kategorileri bulunuyor. 300 kişilik katılımcı sınırının bulunduğu turnuva, üç set üzerinden oynanacak. Rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaşanlar kupanın sahibi olacak.

Maçlar; Avcılar Spor Kompleksi, Dudullu Spor Tesisi, Florya Spor Tesisi, Güzelce Spor Tesisi, Maltepe Spor Tesisi, Metin Oktay Spor Tesisi, Pendik Çamlık Spor Tesisi ve Tuzla Kafkale Spor Kompleksi’nde bulunan kortlarda gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretiz olduğu turnuvayla ilgili detaylara ve başvuru formuna https://spor.istanbul/saglik-calisanlari-tenis-turnuvasi/ adresinden ulaşılabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aksoy Holding’den turizme büyük katkı The Ritz-Carlton Residences, ülke turizmine katkı sağlayacak
Aksoy Holding’den turizme büyük katkı The Ritz-Carlton Residences, ülke turizmine katkı sağlayacak
İstanbul'da En Fazla Derneği Bulunan İl Sivas
İstanbul'da En Fazla Derneği Bulunan İl Sivas
Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem Verin
Gençleri Dinleyin ve Fikirlerine Önem Verin
Danışma Kurulu Daha İyi Bir İstanbul İçin İşe Koyuldu
Danışma Kurulu Daha İyi Bir İstanbul İçin İşe Koyuldu
Ey Ebeveynler Gençleri Anlamaya Çalışın…
Ey Ebeveynler Gençleri Anlamaya Çalışın…

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169