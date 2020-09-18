İBB'den Kadınlara Bisiklet Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı,kadınlara bisiklet eğitimi vermek için yeni bir proje başlattı. Kadıköy Belediyesi ve Engelsiz Pedal Derneği’nden Zincir Kıran Kadınlar grubunun desteklediği projede, bisiklet kullanımının özdeşleştiği Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu da katkı sundu.

İBB’nin çalışması, kadın dayanışması ve iş birliğinin en güzel örneklerinden birine sahne olacak. 12-13 Eylül tarihlerinde Kadıköy’de Kalamış sahilinde bisiklet eğitimi alan 15 kadın gönüllü, 18-19-20 Eylül tarihlerinde Yenikapı’daki İstanbul Bisiklet Evi’nde, her gün 15 kadına sürüş eğitimi verecek. Üç gün sürecek eğitimde toplam 45 kadın bisiklet kullanmayı öğrenecek. Her bir eğitmen, üç kişilik gruplardan oluşan kadınlara eğitim vereceğinden sosyal mesafe kuralına da uyulmuş olacak. Pandemi önlemleri sebebiyle, sınırlı sayıda katılımcıyla yapılmaya özen gösterilen eğitimlere, kısa sürede 400 kadın eğitmen olabilmek için başvurdu.

Projede, bisiklet sürüş eğitimi veren kadınlara “bisiklet elçileri” unvanı verilerek, bisiklet sürmeyi öğrettikleri kadınlarla iletişim içinde kalmaları sağlanacak. Yaratılan bu dayanışma, bisikletle ilgili tüm konularda diğer kadınları yönlendirecek ve bilgilendirecek.

“KADINLARA VE ÇOCUKLARA BİSİKLET SEVGİSİNİ AŞILAYACAĞIZ”

Bisiklet eğitimi hakkında konuşan Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, bisikletli ulaşım altyapı çalışmalarının yanı sıra bisiklet kültürüne dair projeleri de hayata geçireceklerini belirtti. Cihan, “Kadınların bisiklete binmesini önemsiyoruz. Bisiklet, kadınların ulaşım açısından özgürleşmesine katkıda bulunacak. Bisikletli anneler yaratılarak çocuklara da bisiklet sevgisini aşılayacağımızı düşünüyoruz. Böylelikle bisiklet kültürünü gelecek nesillere de yaymayı amaçlıyoruz” dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı,kentin iki yakasında ve çeşitli ilçelerde gerçekleştirilecek etkinlikleri yıl boyunca sürdürmeyi planlıyor.