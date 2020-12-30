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İBB'den Kaçak Çöp Dökümüne Anlık Müdahale

İBB, Terkos Gölü’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kaçak çöp dökümü yapılan alana, alınan ihbarın hemen ardından müdahale etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Aralık 2020 Çarşamba 09:46
İBB'den Kaçak Çöp Dökümüne Anlık Müdahale
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 Atıkların ortadan kaldırılması için İSTAÇ, 90 personel ve 18 araçla 2 gün boyunca bölgede çalışma yürütecek. Sorumluluk alanında olmayan kirliliği, kısa zamanda temizleyecek. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda “İstanbul'da bu tabloların oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kaçak dökümleri, lütfen @ibbBeyazmasa aracılığıyla bize iletin” ifadesini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Terkos Gölü’ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki ormanlık alandaki kaçak çöp yığınına müdahale etti. İstanbul’da atıkları toplama ve düzenli depolama alanlarına taşıma yetkisi ilçe belediyelerinde olmasına rağmen İBB ekipleri, çevre kirliliğinin sonlandırılması için vakit kaybetmeden olay yerine hareket etti. Ormanlı Mahallesi’ne yakın bir alana dökülen çöp yığının varlığından ise yamaç paraşütçülerinin havadan çektikleri fotoğraflar sayesinde haberdar olundu.

ÇÖP YIĞINI 2 GÜNDE KALDIRILACAK

İhbarın ardından İSTAÇ, 90 personel ve 18 araçla çöp yığınını toplayarak atık bertaraf tesislerine aktarmaya başladı. Yaklaşık 45 ton civarında atık çıkması beklenen alan, 2 gün içinde temiz bir görüntüye kavuşturulacak. Konuyla ilgili olarak İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, “İstanbul'da bu tabloların oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kaçak dökümleri, lütfen @ibbBeyazmasa aracılığıyla bize iletin” ifadesini kullandı.

ALAN 12 YIL ÖNCESİNE KADAR ÇÖPLÜK OLARAK KULLANILIYORDU

Ormanlı Mahalle Muhtar Vekili Hakan Güden, bölgedeki maden ocağının üretimini tamamlamasının ardından alanın 12 yıl öncesine kadar çöp depolamak için kullanıldığı, çıkan bir yangından sonra da kapatıldığını belirtti. Çeşitli işletme ve duyarsız kişilerin usulsüzce çöplüğe çevirdiği alan yüzünden mahallinin de ciddi bir sıkıntı yaşadığını vurgulayan Günden, bölge için ortak bir çöp alanı belirlenmesini, sıkı denetimler yapılmasını önerdi. 

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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