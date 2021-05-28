İBB'den İstanbul'da Coşkulu Fetih Kutlaması

İBB, İstanbul’un fethinin 568. yılını görkemli bir gösteri ile kutlamaya hazırlanıyor. 29 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek kutlama törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. Fetih coşkusunu yansıtacak görsel şölen, İBB’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak tüm Türkiye ile paylaşılacak.