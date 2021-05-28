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İBB'den İstanbul'da Coşkulu Fetih Kutlaması

İBB'den İstanbul'da Coşkulu Fetih Kutlaması

İBB, İstanbul’un fethinin 568. yılını görkemli bir gösteri ile kutlamaya hazırlanıyor. 29 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek kutlama törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. Fetih coşkusunu yansıtacak görsel şölen, İBB’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanarak tüm Türkiye ile paylaşılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mayıs 2021 Cuma 17:15
İBB'den İstanbul'da Coşkulu Fetih Kutlaması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB), İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümünü, muhteşem bir gösteriyle kutlayacak. 29 Mayıs akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde, açılış konuşmalarıyla başlayacak tören, 21.15’teki mehteran gösterisiyle devam edecek. Saatler 21.30’u gösterdiğinde ise fetih coşkusunu arttıracak drone, mapping ve ışık şovu başlayacak. Kutlamalar, İskender Paydaş’ın ‘Zamansız Şarkılar’ senfonik konseriyle devam edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılacağı fetih kutlamaları, İBB Sosyal Medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.

PROGRAM BİLGİSİ

TARİH: 29 MAYIS 2021

SAAT: 20.30

ADRES: HALİÇ KONGRE MERKEZİ AÇIK OTOPARK ALANI

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