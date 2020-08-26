İBB'den Engelli Bireylere Özel Spor Tesisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ümraniye'de bulunan Yeşilvadi Spor Tesisi’ni, engelli bireyler için spor merkezine dönüştürdü. 1,4 metre derinliğinde 20 metre uzunluğunda 3 kulvarlı bir eğitim havuzu, iki adet stüdyo salonu ve bir adet squash salonu bulunan İBB Yeşilvadi Spor Tesisi, engelli bireylere hizmet verecek şekilde tadilata alındı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından yapılan erişilebilirlik çalışmaları kapsamında tesisin fiziki yapısı, engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildi. İlk aşamada stüdyo bölümüyle faaliyete geçen tesisin tüm üniteleri, pandeminin ardından engel gruplarının tamamını kapsayacak şekilde egzersiz ve spor hizmeti verecek.

6 GÜN BOYUNCA HER GÜN 6 SEANS SPOR HİZMETİ

Yeşilvadi Spor Tesisi, ilk aşamada stüdyo bölümü ile engelli bireylerin kullanımına açıldı. Günlük olarak 6 seansın yapıldığı stüdyolar, engel derecelerine göre, her seansa, 1 ile 5 kişi katılacak şekilde planlandı.

Tesisteki seanslar, engelli bireylerin gelişimine katkı sunmak için uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Cuma dışında haftanın her günü açık olan Yeşilvadi Spor Tesisi’ne, ilk etapta zihinsel engelli tanısı bulunan, öz bakım eğitimi almış üyeler kayıt yapabiliyor.

HEYET RAPORU OLMAYANLAR DA FAYDALANIYOR

Önleyici sağlık hizmeti (ÖSH) kapsamında ileri seviyede Skolyoz, Kifoz, Lordoz, Ankilozan Spondolit ve Perthes gibi tıbbi tanıları olan ancak engelli heyet raporu olmayan üyelerin de tesisi kullanmalarına imkan sağlanıyor. Belirtilen grupların başvuruları sonrasında kontenjanların müsait olması durumunda da tesis, herkesin kullanımına açılıyor.

HAVUZ SEANSLARINA PANDEMİDEN SONRA BAŞLANACAK

Yeşilvadi Spor Tesisi’nin gündeminde bulunan eğitimlerin bir bölümü, pandeminin sona ermesinin ardından faaliyete geçecek şekilde planlandı. Salgın nedeniyle henüz verilemeyen havuz seanslarında, ağır düzeyde serebral palsi, spina bifida, nöromusküler hastalalıkları (kas hastalıkları) başta olmak üzere, ileri düzeyde rahatsızlığı bulunanlar, özel olarak tasarlanacak hidroterapi havuzunda, uzman eğitmenlerden eğitim alacak. Eğitimin sonunda belirli bir seviyeye gelenler, kaynaştırma programı kapsamında çevre tesislere yönlendirilecek ve bu şekilde tesiste üye dönüşümü sağlanacak. Ağır düzeyde engeli bulunan bireylerin kaydı sonrası, seanslarda boş kontenjan kalması durumunda hafif düzeyde ortopedik engeli bulunan bireyler ile işitme ve görme engelli bireyler de bu seanslara katılabilecek.

Salgın riskinin ortadan kalkacağı tarihten itibaren stüdyo salonlarının ardından yüzme havuzu da kullanıma açılacak. Yüzme havuzunda engelli bireyler için 8 seans grup çalışması yapılacak. Talep olması halinde, engelli bireylerin velileri için aktivite alanı oluşturulması da planlamalar içerisinde yer alıyor.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KAYNAK OLACAK

Yeşilvadi Spor Tesisi, yapılacak akademik çalışmalar ile engelli bireyler ve spor temelli bilimsel çalışmalara kaynak oluşturacak bir bilim yuvasına dönüşecek. Ayrıca diğer tesislerin standartlarının yükseltilebilmesi için örnek teşkil edecek ve paralimpik branşlara da alt yapı oluşturacak.

İBB SPOR İSTANBUL 30 TESİSİNDE 15 FARKLI BRANŞTA ENGELLİ BİREYLERE HİZMET VERİYOR

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Spor İstanbul tarafından işletilen 30 tesiste yüzme ve salon sporları başta olmak üzere; buz pateni, jimnastik, plates, fitness gibi 15 farklı branşta her yaş grubundan engelli bireye spor hizmeti veriliyor. 2019 yılında 222 bin seans hizmet verilen tesislerle ilgili bilgiye https://spor.istanbul adresinden ulaşılabilir.