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İBB'den Bir İlk Daha: Kadın Buz Hokeyi Takımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tüm branşlarda kadınlara vermiş olduğu desteği sürdürüyor. İBBSK, 30 yılı aşkın buz hokeyi tarihinde ilk kez kadın takımı kurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:42
İBB'den Bir İlk Daha: Kadın Buz Hokeyi Takımı
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İlk kez kadın buz hokeyi takımı kuran İBBSK, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

Altyapı oyuncularından kurulu kadın buz hokeyi takımına takviye olarak genç ve yetenekli 3 milli oyuncu kadroya dahil edildi. Alara Lokbaş ve Dilara Lokbaş kardeşler ile Tuğçe Melis Demir, bu sezon hem takıma katkı sunacak hem de genç oyuncuların gelişimine destek olacak.

Kadın buz hokeyi takımının antrenörlüğüne Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı'nın da çalıştırıcısı olan Deniz İnce getirildi.

Genç ve yetenekli oyunculardan oluşan İBBSK kadın buz hokeyi takımı izleyenlere keyif veren mücadeleler sergilemek istiyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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