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İBB'den Basın Duyurusu

Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz ekonomik şartlar herkesin malumudur. Bir süredir devam eden yüksek enflasyon ne yazık ki çalışanlarımızı da olumsuz yönde etkilemektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ağustos 2022 Perşembe 09:17
İBB'den Basın Duyurusu
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İBB, İSKİ, İETT ve İştirak şirketlerimizde yaklaşık 86 bin çalışma arkadaşımız bulunmaktadır. Düşük enflasyon döneminde yılda bir kez ücret ayarlaması yeterli olmakta iken, son dönemde süregelen yüksek enflasyon, yapılan maaş artışlarının, ne yazık ki, etkisini zayıflatmış, çalışanlarımızı da mağdur etmiştir.

Mevcut Toplu İş Sözleşmelerimiz gereği, yılda bir kez yaptığımız ücret artışları çalışanlarımız açısından artık zorlayıcı boyuta gelmiştir. Bu nedenle ücret yönetim sistemimizde bir güncellemeye gitmek şart olmuştur. İlgili sendikalarımızla da yaptığımız istişarelerde bu ihtiyaç karşılıklı olarak paylaşılmıştır.

Bu doğrultuda, halihazırda Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri devam eden çalışma arkadaşlarımız ile memur ve sözleşmeli memur çalışma arkadaşlarımız haricinde kalan;

  • Ocak döneminde ücret artışı yapılan çalışanlarımız için Ocak ayındaki temel brüt ücretlerine 2022 yılının ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında Temmuz ayından geçerli olacak şekilde düzenleme yapmaya,
  • Mart döneminde ücret artışı yapılan çalışanlarımız için Mart ayındaki temel brüt ücretlerine Mart-Ağustos dönemi gerçekleşecek olan enflasyon oranında Eylül ayında düzenleme yapmaya,
  • 2023 ve sonrası için de yıllık enflasyon oranı %15’in altına inene kadar TİS’lerde de ilgili sosyal taraflarla el sıkışarak 6 ayda bir ücret artışı yapmaya prensip olarak karar verdik.

Bu doğrultuda şifahi olarak, görüş alışverişinde bulunduğumuz, konuya yaklaşımımız konusunda olumlu geri dönüşler aldığımız ilgili işçi sendikalarımızla hızla bir araya gelerek sözleşmelerimize ek protokollerimizi yapmayı ve uygulamaya hızlıca geçmeyi arzuluyoruz.

Yeni ücret yönetim prensiplerimizin daha adil, daha yaşanabilir, daha yenilikçi İstanbul için canla başla çalışan çalışma arkadaşlarımızın hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmasını diliyoruz.

16 milyon İstanbullu için tüm gayretimizle büyük İBB ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 11.08.2022 09:25
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