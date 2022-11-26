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İBB'Den Basın Açıklaması Var : Kimse Kurumumuzu Yıpratamaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Haber Merkezimize bir basın açıklaması göndererek İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son günlerde İBB 'yi de içine alacak şekilde açılamalarda bulunması karşında İBB bir basın açıklaması yaptı işte o basın açıklaması : AYNEN YAYINLIYORUZ ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Kasım 2022 Cumartesi 17:34
İBB'Den Basın Açıklaması Var : Kimse Kurumumuzu Yıpratamaz
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BASIN AÇIKLAMASI
İBB, bağlı kuruluşlar ve iştiraklerinde işe alımlar tüm ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu şekilde yapılmaktadır. Hatta sayın bakanın ilk açıklamasında ifade ettiği 557 terörist çalışıyor açıklaması da dahil sayın Valilik ve Bakanlığa yazdığımız yazılar halen cevap beklemektedir.
Bu kapsamda 24 Haziran 2019 tarihinden bugüne toplam 28.700 kişi işe alınmış, 19.907 kişi işten çeşitli sebeplerle ayrılmıştır. İşe girişlere ve çıkışlara kış yol bakım, cankurtaran gibi mevsimlik işlere her yıl düzenli olarak yapılan süreli işler de dahildir.
Anayasa Mahkemesinin Eylül 2019 tarihinde aldığı karar gereği Eylül 2019- nisan 2021 tarihleri arasında arşiv araştırması güvenlik soruşturması yapılması kanunen mümkün değildir.
Bu tarihler arası haricinde işe girişi yapılan 17.839 kişi için arşiv araştırması talebi yapılmış, bugüne kadar 15.277 tanesine cevap alınmıştır. İlgili mevzuatta açıkça belirtildiği üzere arşiv araştırması talebi 30 iş günü içerisinde cevaplanması gerekirken taleplerimiz ortalama 90 günün üzerinde cevaplanmaktadır. 180 günden fazladır cevap beklediğimiz 33 kişi vardır. Bu durum işlerin sürdürülebilirliği ve vatandaşa sunumu konusunda kurumlarımızı çok zorlamaktadır.
Tüm bu araştırma taleplerine alınan cevapların içerisinde toplam 64 kişiye ilişkin raporda terörle ilişkili soruşturma ya da suç unsuruna rastlanmış ve bu kişilerin iş ilişkileri aynı gün içerisinde sonlandırılmıştır. Bunlardan 3’ü 2019 öncesi girişlidir. Bu raporların sadece 22 sinde geçmişte kesinleşmiş bir cezası olan kişi görülmektedir. Yani diğer raporlar aslında sürmekte olan bir soruşturma ya da incelemeyi ifade etmektedir.
Birçok asılsız suçlama da bu dönemde kurumları ve insanları mağdur etmiştir. Örneğin bu dönemde gazetelerde 33 çalışana ilişkin haberler yapılmış, bu çalışanların 15’inin arşiv araştırması dahi temiz gelmiştir. Halen çalışmaktadırlar.
Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz. Devletimizin ilgili birimlerinden gelen ya da gelecek olan her türlü bilgi titizlikle ele alınmakta ve gereği de yapılmaktadır, yapılacaktır. Milli Güvenlik konusundaki hassasiyetimiz vatan sevgimizle beslenen yönetim kültürümüz gereği tartışmaya kapalıdır.

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Son Güncelleme: 26.11.2022 17:40
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