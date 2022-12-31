banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.509,16
ALTIN
1.096,58
DOLAR
18,71
STERLİN
22,67
EURO
20,04
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış Yaparken ‘DOĞALGAZ İndirimi’ İçin Ne Dedi ?
Son Dakika
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış...
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
CHP'Li Karabat: "AKP", Vakıflar'ın Bile İçini Boşaltıyor
CHP'Li Karabat: "AKP", Vakıflar'ın Bile...
İBB'Den Açıklama Var: Yılbaşında da Kesintisiz Ulaşım
İBB'Den Açıklama Var: Yılbaşında da...

İBB'Den Açıklama Var: Yılbaşında da Kesintisiz Ulaşım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi İstanbulluların ulaşımda sıkıntı çekmemesi için sefer sayılarını sıklaştırdı. Metrobüs seferlerine 260 ek sefer ilave eden İBB, otobüslerde 13 ayrı hatta 168 ek sefer koydu. Metrolarda ise gece boyu seferler kesintisiz devam edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Aralık 2022 Cumartesi 10:21
İBB'Den Açıklama Var: Yılbaşında da Kesintisiz Ulaşım
banner171

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı gecesi olası yoğunluğu göz önüne alarak toplu ulaşım sefer sayılarını artırdı.

Buna göre yılbaşı gecesi normal gece hatlarıyla beraber 13 ayrı hatta 168 sefer düzenlenecek. Cumartesi gecesi saat 12 ile sabah 05 arasında 13 ayrı hatta normalde 57 olan sefer sayısı 168’e çıkarıldı. 15F Beykoz – Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli – Üsküdar, 130A Tuzla Kadıköy, 17 Pendik – Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi – Kadıköy, 16D Altkaynarca-Pendik-Kadıköy, 12A Üsküdar-Kadıköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir – Taksim, 89C Başakşehir – Taksim, 55T Gaziosmanpaşa - Taksim, 40 Rumelifeneri – Taksim, 25G Sarıyer – Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Saraçhane - İstanbul 

METROBÜSE 260 EK SEFER

Metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2’ye kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.

ULAŞIM 1 OCAK PAZAR GÜNÜ BEDAVA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun teklifi ve İBB Meclisi’nin onayıyla, İstanbul’da son 2 yıldır dini ve milli bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet veriyor. Buna göre yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Pazar günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

DARÜLACEZE SAKİNLERİNE YILBAŞI ETKİNLİĞİ

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, yılbaşını Darülaceze sakinleriyle beraber karşılayacak. Konuyla ilgili bilgi veren İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, “İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü bünyesinde, hayatını sürdüren yaş almış bireylerimizin, kendilerini daha değerli hissetmeleri, yaşam kalitelerini arttırmaları ve aktif yaşlanmalarına bir nebzede olsa katkı sağlamak amacıyla, ikram ve müzik dinletisi eşliğinde ‘Yılbaşı Etkinliği’ düzenliyoruz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış Yaparken ‘DOĞALGAZ İndirimi’ İçin Ne Dedi ?
İBB Başkanı İmamoğlu Sarayburnu'nda Açılış Yaparken ‘DOĞALGAZ İndirimi’ İçin Ne Dedi ?
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
İmamoğlu Sordu, Gençler Yanıtladı
22 Hemşehri Derneğinden İmamoğlu'na ‘Destek’ Ziyareti
22 Hemşehri Derneğinden İmamoğlu'na ‘Destek’ Ziyareti
Nöbetçi Eczaneler Nasıl Bulunur ?
Nöbetçi Eczaneler Nasıl Bulunur ?
Esenyurt Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır
Esenyurt Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169