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İBB'Den 50 Bin Öğrenciye Beslenme Desteği

​​​​​​​İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü “İstanbul Senin Yanında” projesi kapsamında 50 bin üniversite öğrencisine beslenme desteği sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2022 Cumartesi 08:08
İBB'Den 50 Bin Öğrenciye Beslenme Desteği
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İBB, ekonomik şartların zorluğunu gözeterek üniversite öğrencilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Burs desteğinin yanı sıra İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul Senin Yanında projesi kapsamında öğrencilere beslenme desteği sunuyor. İstanbul Üniversitesi - Beyazıt Kampüsü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Avcılar Kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi - Davutpaşa Kampüsü ve Boğaziçi Üniversitesi - Hisarüstü Kampüsü’nde içinde çorba, noodle makarna ve karikatür defterin bulunduğu setler öğrencilere ulaştırılıyor. Kampüste Çözüm Birimi Mobil Araçları ve İBB Kütüphaneleri tarafından 25 Ocak 2023 tarihine kadar setlerin dağıtımı sürecek.

İBB’nin gençlerin her zaman yanında olduğuna vurgu yapan Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Mandacı da “İstanbul Senin Yanında projesine İstanbul’un tüm üniversitelerinde yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşacak şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda üniversite gençlerimizin taleplerini alıp bunları da değerlendirmeye sunuyoruz. Gelecek projelerimizde bunları hayata geçirmek adına çalışmalarımız sürdürüyoruz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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