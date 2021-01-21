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İbb'den 30 Bin Öğrencinin Evine Kırtasiye Seti

İBB, her eğitim öğretim yılı başında yaptığı pandemi nedeniyle okullara ulaştıramadığı kırtasiye seti desteğini, öğrencilerin evlerine ulaştırıyor. Yeni yılın ilk günleri ile birlikte dağıtımına başlanan setler defter çeşitleri, kalem, silgi, boya ve öğrencilerin derslerinde ihtiyaç duyacakları çeşitli malzemeden oluşuyor. Dayanışma kapsamında 30 bin ilköğretim ve lise öğrencisinin evine kırtasiye gereçlerinin ulaştırılması hedefleniyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 15:08
İbb'den 30 Bin Öğrencinin Evine Kırtasiye Seti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ailelere destek olmak, öğrencileri motive etmek ve başarılarına katkı sağlamak amacıyla her eğitim öğretim yılında ilköğretim ve lise öğrencilerini kırtasiye seti ile destekliyor. Daha önce eğitim öğretim yılının başında okullara ulaştırılan ve sınıflarında öğrencilere teslim edilen kırtasiye setleri, bu yıl Covid-19 nedeniyle okulların açılamaması ve eğitimin uzaktan yapılması dolayısıyla dağıtılamadı.  

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun pandemi döneminde sıklıkla vurguladığı gibi dayanışmayı büyütmeyi amaçlayan eğitim setleri, öğrencilerin adreslerine teslim ediliyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından temin edilen ve dağıtıma hazır hale getirilen setlerin teslim edileceği öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirleniyor.

TESLİMAT ARALIKSIZ SÜRÜYOR 

2021’in ilk günlerinden itibaren dağıtımına başlanan kırtasiye setleri, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün de desteği ile öğrencilerin evlerine ulaştırılıyor. Gereçler ilköğretim ve lise öğrencileri için farklı kırtasiye malzemelerinden oluşuyor. Setlerde kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu malzemeleri koyabilecekleri dosya bulunuyor.  Her gün yaklaşık 200 öğrenciye ulaşan İBB ekipleri, şimdiye kadar yaklaşık 10 bin öğrencinin evine eğitim seti ulaştırdı. Destek kapsamında 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. 

Pandemi döneminde uzaktan eğitime yakından destek veren İBB, öğrencilere Belnet İnternet ve Bilgi Erişim Merkezlerini ücretsiz olarak tahsis etmiş, online olarak derslerine bağlanmalarını sağlamıştı.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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