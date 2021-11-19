İBB, Çocuk Hakları Gününde Şehrin Dört Bir Yanında Çocuklarla Buluşuyor

Şile’den Fatih’e, şehrin iki yakasında yer alan kültür merkezlerinde, çocuklar ve ebeveynleri için gerçekleştirilecek etkinliklerde; çocuklar hem haklarını öğrenecek hem de tiyatro oyunları ve konserlerle eğlenceli zaman geçirecek.

“Çocukların Bedensel Söz Hakları”, “Çocuk Hakları, “ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” ve “Çocuk İstismarları” konulu söyleşilerde katılımcılar; ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan çocukların yaşam, sağlık, eğitim, oyun, barınma hakları ve fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Çocukların ve ailelerinin ücretsiz olarak katılacağı, tiyatro oyunları ve konserlerin yer aldığı etkinlikler ise tüm güne yayılarak kültür merkezlerinde devam edecek.

İBB, bu yıl Dünya Çocuk Hakları Günü için tarihinde ilk kez bir festival de düzenliyor. İBB Şehir Tiyatrolarının 19, 20 ve 21 Kasım’da özel temalı atölyeler hazırlayacağı, oyun ve söyleşilerin gerçekleştirileceği festivalin ev sahipliğini, Müze Gazhane yapıyor.

Etkinliklerle ilgili ayrıntıları @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook, ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

20 Kasım Cumartesi Çocuk Hakları Günü Programı

PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ/ ESENLER

Saat 12.00/Çocukların Bedensel Söz Haklar, Çocuk Gelişimi Uzmanı Derya Nohut

Saat 14.00/ Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu

ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ/FATİH

Söyleşi/saat 12.00/Çocuk Hakları, Av. Kamile Yılmaz Arısoy

Saat 14.00/ Canavar Var mı Yok mu?

Saat 15.00/ Eski Moda Çocuk Konseri

SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ

Saat 12.00/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Uz.Dr.Cengiz Kızıltepe

Saat 14.00 /Gönül Yeprem Konseri

Saat 16.00/Mouse Ailesi-Mickey Mouse Çok Haylaz

ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ/GÜNGÖREN

Saat:12.00/ Çocuk İstismarları, Yrd. Doç. Dr. Güliz Kalburan

Saat:14.00/ Sevdalı Bulut

BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ

Saat 14.00 Neşeli Dişler

BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ/KARTAL

Saat 12.00/Karlar Ülkesi

Saat 14.00/Cingöz ile Camgöz

PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ/SULTANBEYLİ

Saat 14.00/ GÖKYÜZÜNÜ KURTARALIM

ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ

Saat 14.00/ Nasreddin Hoca Ve Hikayeleri

İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ/TUZLA

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)