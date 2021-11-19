İBB, Çocuk Hakları Gününde Şehrin Dört Bir Yanında Çocuklarla Buluşuyor

Şile’den Fatih’e, şehrin iki yakasında yer alan kültür merkezlerinde, çocuklar ve ebeveynleri için gerçekleştirilecek etkinliklerde; çocuklar hem haklarını öğrenecek hem de tiyatro oyunları ve konserlerle eğlenceli zaman geçirecek.
“Çocukların Bedensel Söz Hakları”, “Çocuk Hakları, “ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” ve “Çocuk İstismarları” konulu söyleşilerde katılımcılar; ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan çocukların yaşam, sağlık, eğitim, oyun, barınma hakları ve fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirilecek.
Çocukların ve ailelerinin ücretsiz olarak katılacağı, tiyatro oyunları ve konserlerin yer aldığı etkinlikler ise tüm güne yayılarak kültür merkezlerinde devam edecek.
İBB, bu yıl Dünya Çocuk Hakları Günü için tarihinde ilk kez bir festival de düzenliyor. İBB Şehir Tiyatrolarının 19, 20 ve 21 Kasım’da özel temalı atölyeler hazırlayacağı, oyun ve söyleşilerin gerçekleştirileceği festivalin ev sahipliğini, Müze Gazhane yapıyor.
Etkinliklerle ilgili ayrıntıları @İBB Kültür Sanat Instagram, İBB Kültür Sanat Facebook, ibb_kultur Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.
20 Kasım Cumartesi Çocuk Hakları Günü Programı
PROF. DR. ADEM BAŞTÜRK KÜLTÜR MERKEZİ/ ESENLER
Saat 12.00/Çocukların Bedensel Söz Haklar, Çocuk Gelişimi Uzmanı Derya Nohut
Saat 14.00/ Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu
ALİ EMİRİ EFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ/FATİH
Söyleşi/saat 12.00/Çocuk Hakları, Av. Kamile Yılmaz Arısoy
Saat 14.00/ Canavar Var mı Yok mu?
Saat 15.00/ Eski Moda Çocuk Konseri
SANCAKTEPE EYÜP SULTAN KÜLTÜR MERKEZİ
Saat 12.00/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Uz.Dr.Cengiz Kızıltepe
Saat 14.00 /Gönül Yeprem Konseri
Saat 16.00/Mouse Ailesi-Mickey Mouse Çok Haylaz
ERDEM BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİ/GÜNGÖREN
Saat:12.00/ Çocuk İstismarları, Yrd. Doç. Dr. Güliz Kalburan
Saat:14.00/ Sevdalı Bulut
BAŞAKŞEHİR KÜLTÜR MERKEZİ
Saat 14.00 Neşeli Dişler
BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ/KARTAL
Saat 12.00/Karlar Ülkesi
Saat 14.00/Cingöz ile Camgöz
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ/SULTANBEYLİ
Saat 14.00/ GÖKYÜZÜNÜ KURTARALIM
ŞİLE KÜLTÜR MERKEZİ
Saat 14.00/ Nasreddin Hoca Ve Hikayeleri
İDRİS GÜLLÜCE KÜLTÜR MERKEZİ/TUZLA
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)