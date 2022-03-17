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İBB, Çınar Neslini Yaşatacak

5 YILLIK KAYIP DÖNEM OLMASA BU HASTALIKLA MÜCADELE DAHA ÖNCE TAMAMLANABİLİR, DAHA ÇOK ÇINAR AĞACI KURTULABİLİRDİ…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mart 2022 Perşembe 09:05
İBB, Çınar Neslini Yaşatacak
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İBB İstanbul’un tarihi dokusunda önemli bir yer tutan Beşiktaş’taki Çınar ağaçlarını yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kansere yakalanan Çınar ağaçlarını kurtarmak için son 2 yıldır etkin bir çalışma yürütülüyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı hastalıkla mücadele için bilimsel metotlar kullanıyor. Bu kapsamda hasta ağaçlar kaldırıldıktan sonra yerlerine genç çınarlar dikiliyor. Farklı tarihlerde toplam 112 hasta çınar ağacı için aynı işlem yapıldı. 

ERKEN TEŞHİS KURTARABİLİRDİ

Daha erken müdahale edilseydi daha fazla çınar ağacımız kanser olmadan kurtarılabilirdi. 

Çırağan ve Dolmabahçe’nin sembolü yaşlı Çınar ağaçları hastaydı. Doç. Dr. Zeki Severoğlu’nun 12 Eylül 2011 tarihli raporu kesin teşhis içeriyordu. Çınar ağaçları amansız ve bulaşıcı kanser hastalığına yakalanmıştı. Hastalık hızlı ilerliyordu, hemen müdahale edilip, sağlıklı ağaçların kurtarılması gerekiyordu. 2013 yılına kadar 56 kanserli ağaca müdahale edildi.  

5 YILLIK KAYIP DÖNEM

2013 ile 2018 yılları arasında tam 5 yıl hiçbir işlem yapılmadı. Hastalık hızla ilerledi. Çınar ağaçlarının kökleri temas halinde olduğu için son derece bulaşıcı olan kanser, sağlıklı Çınarlara da sıçradı. 

İBB 2018’DE BAŞVURUYU YAPMIŞTI

6 Eylül 2018 tarihinde İBB, Meclis-i Mebusan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Çırağan Caddesinde kuruyan ve devrilme riski bulunan çınar ağaçları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Koruma Komisyonuna başvuruda bulundu.  

2021’DE 73 KANSERLİ AĞACA MÜDAHALE EDİLDİ

25 Haziran 2020 tarihinde, 04-1068 sayılı İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun kararıyla 73 kanserli Çınar ağacına müdahale edildi. Bu ağaçların yerleri 6 ay havalandırıldı. Bu işlem, bilim insanlarının önerisi üzerine, hastalığın yeni dikilenlere bulaşma riskinin azaltılması ve Çınar neslinin devamının sağlanması için gerçekleştirildi; bu işlemi takiben aynı yerlere aynı sayıda genç ağaç dikildi. 

KANSERLE MÜCADELE SÜRÜYOR 

Son dönemde 39 ağacın daha kansere yakalandığı tespit edildi. Bu hasta ağaçlar için de aynı idari işlemler yapıldı. Alınan izin sonrası Çınarların toprağı da 6 ay dinlenmeye alındı. Ağustos ayında geri kalan 39 genç Çınar ağacı da sağlıklı şekilde yerlerine dikilecek. Farklı tarihlerde toplam 112 hasta Çınar ağacı için aynı işlem yapılmış ve alan aynı sayıda yeni Çınar ağacı ile buluşturulacak. İddia edildiği gibi, Mart 2022’de bölgede 112 Çınar ağacı kesilmedi. 73 Çınar ağacı için bu işlemler Eylül 2020-Mart 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Halihazırda sadece 39 Çınar ağacı, o da toprağın hastalıktan arındırılması süreci beklendiği için Ağustos ayında önceki Çınar ağaçlarının yerini alacak. Tüm bu işlemler sayesinde hastalığın kalan ağaçları sıçramasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Tür olarak, mekana kimliğini veren ve tarihi anlamı olan Çınar ağaçlarının sürekliliğinin sağlanması için mücadele ediliyor. Hasta çınarların yerine genç ve sağlıklı ağaçlar dikildi.  Halen havalandırma işlemi süren 39 Çınar ağacı da genç ve sağlıklı şekilde yerini aldıktan sonra süreç dikkatle takip edilmeye devam edecek. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 17.03.2022 09:13
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