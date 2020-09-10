İBB Büyük İstanbul Otogarı’nda Gençlik Ofisi Açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençlerin gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Gençlik Ofislerine bir yenisini daha ekledi. Fatih Cağaloğlu, Sarıyer ve Fatih’in ardından Büyük İstanbul Otogarı’nda da Gençlik Ofisi açıldı. Eğitim, dinlenme ve faaliyet alanları ile birlikte misafir öğrenci ve sanatsal etkinlikler bölümünün de bulunduğu ofisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyük İstanbul Otogarı’na yaptığı inceleme gezisinde ziyaret etti. Ofiste gençlerin gelişimi için yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, otogar personeli olan ya da dışardan gelen gençlerin buradaki hizmetlerden yararlanabilmesi yönünde talimat verdi.

“OTOGARDA ÇALIŞAN GENÇLER İÇİN KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmaların ve fiziki düzenlemelerin Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yapıldığı İBB Gençlik Ofisi’ni ziyaret etti. Ofisteki hizmet birimlerini gezen ve yapılan çalışmaları inceleyen Başkan İmamoğlu; planlanan eğitimler, etkinlikler ve faaliyetlerle ilgili İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk’ten bilgi aldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş’in de yer aldığı ziyarette İmamoğlu, “Burada ilk hedef kitlemiz otogarda ve otobüslerde çalışan gençlerimiz olmalı. Onlar için kişisel gelişim kursları düşünebiliriz. Yabancı dil, diksiyon ve iletişim gibi kurslarla ilk önce burada çalışan gençleri hedefleyen çalışmalarla daha çok karşılık bulabiliriz” dedi.

“PROGRAMLARI GENÇLERİN TALEPLERİ BELİRLEYECEK”

İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, şu anda faaliyette olan tüm Gençlik Ofislerinde gençlerden gelen talep ve beklentileri dikkate alarak planlama yapıldığını söyledi. Öztürk, otogardaki İBB Gençlik Ofisinde de burada çalışan gençlerin, yolcuların ve bölgede yaşayan gençlerin taleplerini dikkate alarak eğitim ve etkinlik planlaması yapılacağını ifade etti.

HAFTANIN 7 GÜNÜ AÇIK

İBB Gençlik Ofisi, otogarda Dolmabahçe Saat Kulesi figürünün bulunduğu bölümde hizmet verecek. İki kattan oluşan ve 450 metrekare alana sahip olan ofis, İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde, haftanın 7 günü 10.00 ve 19.00 saatleri arasında açık olacak.

EĞİTİM, DİNLENME, BİLGİSAYAR VE ETKİNLİK ALANLARI

Ofis, ziyaretçilerine birçok imkan sunacak.Faaliyette olan kütüphane ve ders çalışma bölümü ile dinlenme alanının bulunduğu bir kitap kafe; sınıf içi eğitimler için 2 adet derslik, zeka oyunları odası, idari ofis ve dinlenme alanı, misafir öğrenci ofisi, seminer ve toplantı salonu, dijital ve analog oyun alanları, sanatsal etkinlik alanı, bilgisayar eğitim salonu ve teras ile hem dinlenme hem de sosyalleşme imkanı bulacak.

FARKLI KONU VE İÇERİKLERDE BİRÇOK EĞİTİM PROGRAMI

İBB Gençlik Ofisi kişisel gelişim, eğitim ve kariyer planlaması gibi birçok alanda gençlere yeni bakış açıları sunacak, düzenlenen eğitimler ve programlarla katılımcıları bir adım ileri taşıyacak. Ofiste grafik tasarım, proje yazımı ve yönetimi, cv hazırlama ve mülakat teknikleri, temel bilgisayar eğitimleri, resim, diksiyon, İngilizce konuşma, ritim atölyesi, kişisel gelişim, fotoğrafçılık, hat sanatı, girişimcilik ve Türkçe (yabancı öğrenciler için) eğitimleri düzenlenecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN MİSAFİR ÖĞRENCİ OFİSİ

Misafir öğrenci ofisi ise özellikle üniversite eğitimi için farklı şehirlerden ilk kez İstanbul'a gelen gençlerin şehre adapte olabilmelerine katkı sağlayacak. Ofiste onlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve şehrin kültürel, tarihsel ve sosyal yaşamıyla ilgili gençlere bilgi verilecek. Ayrıca gençler burada İBB’nin kendilerine yönelik hangi çalışmaları ve hizmetleri yürüttüklerine ve bunlardan nasıl yararlanabileceklerine dair bilgi alabilecekler.

YENİ GENÇLİK OFİSLERİ DE AÇILACAK

Önümüzdeki günlerde İBB Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nde ve Yükseköğrenim Örnektepe Öğrenci Yurdu’nda da yeni ofislerin açılması planlanıyor. Başta Büyük İstanbul Otogarı İBB Gençlik Ofisi dahil olmak üzere İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen tüm gençlik ofislerindeki programlara dahil olmak isteyen gençler, 0212 600 87 00 numaralı telefonu arayarak ilgili detaylı bilgi alabiliyor.