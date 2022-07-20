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İBB Bilim Kurulu Uyarıyor: Covid’de Yaz Dalgası

Yaz sıcakları ve tatille birlikte Covid-19 pandemisinde yeniden vaka patlaması yaşanıyor. Son günlerde İstanbul’da hastanelere başvuru sayısındaki büyük artış nedeniyle birçok hastanede Covid-19 servisleri yeniden açıldı. İBB Bilimsel Danışma Kurulu toplanarak vatandaşı yeni vakalara karşı uyardı, aşı ve tedbirlere devam edilmesini önerdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:29
İBB Bilim Kurulu Uyarıyor: Covid’de Yaz Dalgası
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İBB Bilimsel Danışma Kurulunun yazılı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bir süredir salgına karşı önlemleri kaldıran Avrupa ve Amerika’da Omicron’un daha bulaşıcı varyantları olan BA.4 ve BA.5 ön plana geçti. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre 30 Mayıs-5 Haziran haftasında 7 bin 322 olan vaka sayısı yaklaşık dört kat artışla 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635 olarak açıklandı. 4-10 Temmuz haftasında ise 117 bin 095 olgu sayısı bildirildi. Artış hızla devam ediyor, ölüm sayıları üzerindeki etkisi ise ancak 2-3 hafta sonra görülebilecek.”

HATIRLATMA DOZU YAPTIRANLAR AZ

Ülkemizde aşılanma oranlarının toplum bağışıklığını sağlayabilecek seviyeden çok uzakta. 2. doz aşı uygulananlar toplam nüfusun yüzde 63’ünü, hatırlatma dozu alanlar ise sadece yüzde 33’ünü oluşturuyor.

İBB BİLİM KURULUNUN ÖNERİLERİ

İBB Bilimsel Danışma Kurulu önerilerini şu şekilde sıraladı:

“Bilindiği gibi aşıların ağır hastalığı ve ölümü önlemedeki etkisi özellikle ilk 6 ay için en yüksek seviyelerde seyrediyor, sonrasında ise giderek azalıyor. Bu nedenle salgının kontrolü için hatırlatma dozları mutlaka yapılmalı. Daha etkili aşı kampanyaları düzenlenmeli.5-12 yaş arasında okul çocuklarına birçok ülkede olduğu gibi aşılanma hakkı tanınmalı. Aşıya ulaşım kolaylaştırılmalı. Halkın altı kişinin gelmesini beklemeden, gittiği anda aşı olabileceği merkezler belirlenerek ilan edilmeli. Günlük olgu sayısı 1.000’in altına indiğinde kaldırılmış olan maske zorunluluğu, toplu taşıma araçlarında ve kapalı ortamlarda yeniden yürürlüğe konmalı ve denetlenmeli. Kapalı ortamların havalandırılmasına, fiziksel mesafe ve hijyen koşullarına yeniden özen gösterilmeli. Özellikle Kurban Bayramı tatili sırasında yaşanan hareketlilik göz önüne alındığında bu konuda çok hızlı adım atılmalı. PCR testleri ücretsiz olmalı ve testlere ulaşım kolaylaştırılmalı. Bilimsel çalışmalarla duyarlılığı kanıtlanmış olan hızlı antijen testleri iş yerlerinde ve evlerde tarama testleri olarak devreye sokulmalı. Bölgeye ait veriler yayımlanarak yerel önlem ve kurallar uygulanmalı. PCR testlerinin belli bir oranında genomik analiz yapılarak hakim varyantlar belirlenmeli ve “Türkiye Mutasyon Haritası” çıkartılmalı.COVID-19 hastalığının tedavisinde etkinliği kanıtlanmış olan tüm ilaçlara ülkemizde ücretsiz ulaşım sağlanmalı.”

Kaynak: İstanbul Times Haber/ İTHA

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