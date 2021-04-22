İBB BİLİM KURULU: “EN AZ BAYRAM SONUNA KADAR TAM KAPANMA”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilim Danışma Kurulu, COVID-19 salgınıyla ilgili olarak yeniden bir araya geldi. Son 2 ayda İstanbul’daki ölüm oranlarının çok yükseldiğinin gündeme getirildiği toplantıda, 4 haftalık tam kapanma önerildi. Dört haftalık bir süreç işletilemiyorsa en az Ramazan Bayramı sonuna kadar tam kapanmaya gitmeden kaosun atlatılmasının ve yeni ölümlerin önüne geçilmesinin olanaksız olduğu vurgulandı. Kurul, tüm sektörleri destekleyecek bir önlem paketinin de açıklanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

VİRÜSE TESLİM OLDUK

Biliminin gereklerine göre karar verilmediği için virüs kökenli bir hastalığın Türkiye’yi teslim aldığına dikkat çeken İBB Bilimsel Danışma Kurulu, ayrıca, şu saptama ve önerilerde bulundu:

“Şubat ayı ortasında İstanbul’da 100 bin kişiye düşen olgu sayısı 60 iken, geçtiğimiz iki ayda 15,3 kat artarak, 10-15 Nisan arasında 920’ye çıkmıştı. Bu sayı tüm dünyada salgın boyunca kaydedilen en yüksek sayılar arasındadır. Türkiye’deki tüm olguların yüzde 40’ı İstanbul’dadır. Ülke genelinde yüzde 85 olguda, bulaşıcılığı ve bulaştırıcılığı çok yüksek B 1.1.7 (İngiltere) varyantı hâkimdir.

1 Mart 2021’den sonra İstanbul’da fazladan 3 bin 424 ölüm gerçekleşti. Vaka sayılarının bu yükseklikte devam etmesi önümüzdeki haftalarda ölümlerin daha da yükseleceğinin alarmıdır.

YOĞUN BAKIMDA YÜZDE 71,4 DOLULUK

İstanbul’da 19 Nisan itibariyle yoğun bakım yataklarının yüzde 71,4’ü doludur. Kamu hastanelerinde önemli boyutta yatak sıkıntısı yaşanmaktadır. Sağlık çalışanları, çok sayıda kayıp vermiş, artık tükenmişlik sınırına gelmiştir. İş yükü planlanarak sağlık personelin dinlenmesi sağlanmalıdır.

Salgını denetim altına almak için en az 4 hafta kapanma şarttır. Bu süre zarfında çalışanlara, işsizlere, işyeri sahiplerine yeterli ekonomik ve sosyal destek verilmelidir.

ZORUNLAR HARİÇ TÜM FAALİYETLERE EN AZ 14 GÜN ARA

Zorunlu gereksinimleri karşılayan işkolları hariç tüm faaliyetler, en az 14 gün, mümkünse de 4 hafta durdurulmalıdır.

Şehirlerarası seyahat tam kontrollü kısıtlanmalıdır.

65 YAŞ ÜZERİ İÇİN EZİYETE DÖNDÜ

Yüzde 75’inin aşılandığı bildirilen 65 yaş üzeri bireylerin tekrar evlerine hapsedilmesi, bu grup üzerinde bedensel hareketsizliğe ve ciddi psiko-sosyal sorunlara yol açmaktadır. Bu bireylerden 2 doz aşı vurulmuş ve son aşısının üzerinden 14 gün geçmiş olanlarının kısıtlamalardan muaf tutulmalıdır.

Tüm konaklama tesislerinin yeme-içme mekânlarının açık olması bulaş açısından risklidir.

Camilerde namaz ve benzeri dini faaliyetlerin tamamı kapalı alanlar yerine açık alanda en az 2 metre mesafe ile ifa edilmeli, dini ibadetler için açık alanlar alt yapı ihtiyacı karşılanarak hazırlanmalıdır.

AYRINTILI VERİLER AÇIKLANMALI

İlçe düzeyinde vaka sayıları, olguların meslek, cinsiyet, yaş dağılımları, mutasyonlu virüs oranları, hastanelerdeki COVID-19 yataklarının doluluk oranları kamuoyuna açıklanmalıdır.

Başka hastalıklardan yakınanlar için COVID-19’suz hastaneler belirlenmelidir. Telesağlık uygulamasına geçilmelidir. Özel hastanelerin COVID hastalarından fark ücretleri almamaları sağlanmalıdır.

ÇARE YAYGIN AŞILAMA

Olgu sayıları düştüğünde önlemler, en az iki hafta olgu sayıları izlenerek kaldırılmalıdır.

Yaygın aşılama, yaşamın normale dönebilmesi için en önemli aşamadır.

Pandeminin kontrolü için alınacak önlemlerin yerel yönetimler, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte planlanması ve uygulanması başarı için zorunluluktur.

Belli bir geçim seviyesinin altında bulunan herkese ücretsiz maske temini sağlanmalıdır.

Ev koşulları kendini izole etmeye yeterli olmayan PCR pozitif hastalara ücretsiz konaklama alanları sağlanmalı, ek psikososyal destek imkânları sunulmalıdır.

Sağlık çalışanları, öğretmenler, veteriner hekimler başta olmak üzere halkla teması olan tüm iş kollarında çalışanlara düzenli aralıklarla hızlı PCR testi yapılmalı ve aşılamada öncelikli gruplar arasına alınmalıdır.

KISITLAMA SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ