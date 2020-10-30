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İBB Beyaz Masa'ya Rekor Başvuru; 1 Milyonu Aştı

Eylül ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular, Ağustos ayına göre yüzde 12,5 artarak 1 milyonu aştı. Başvuruların yüzde 68,4’ü bilgi istemi, yüzde 22’si talep şeklinde oldu. Ağustos ayında, 8 bin 162 olan sosyal destek hizmetleri talebi, Eylül ayında 20 bin 642’ye yükseldi. En fazla şikâyet ulaşım alanında gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ekim 2020 Cuma 10:48
İBB Beyaz Masa'ya Rekor Başvuru; 1 Milyonu Aştı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Eylül ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Değerlendirme sonuçları şöyle:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
 

Eylül ayında rekor başvuru

2020 yılının Eylül ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru, Ağustos ayına göre yüzde 12,5 arttı. Başvuru sayısı 1 milyon 2 bin 838’e ulaştı. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 14,3’ü İGDAŞ, yüzde 26,1’i İSKİ ile ilgili oldu.


Başvuruların yüzde 68,4’ü bilgi istemi

Ağustos ayına göre bilgi istemi başvuruları yüzde 14,2, şikâyet başvuruları yüzde 0,5 ve talep başvuruları yüzde 13,1 arttı. Beyaz Masa’ya, 80 bin 30 şikâyet, 84 bin 467 talep başvurusu oldu. Ağustos ayında, yüzde 15,8 olan şikâyetlerin payı Eylül ayında yüzde 13,4’e geriledi. Ağustos ayında yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşen talep başvuruları ise yüzde 14,1’e yükseldi.


Başvurulara hızlı çözüm

Bilgi istemi başvurularının yüzde 97,9’una, şikâyet başvurularının yüzde 4,2’sine, talep başvurularının ise yüzde 23,8’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi. Anlık çözüm dışında kalan başvurularda ortalama çözüm süresi, bilgi isteminde 11,3, şikâyet başvurularında 3,6, talep başvurularında ise 6 gün olarak tespit edildi.


En fazla şikâyet ulaşımda

Şikâyetlerin yüzde 52,4’ü ulaşım, yüzde 31,6’sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde, yüzde 43,1 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Ağustos ayında, yüzde 11,7 olan sosyal destek hizmetleri talebi yüzde 24,4’e yükseldi. Tüm şikâyetler içerisinde ulaşımın toplam payı yüzde 43,6 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Eylül ayında ulaşım ile ilgili şikâyetlerin payı Ağustos ayı ile aynı seviyede kaydedilirken, sosyal destek hizmetleri talebi 12 bin 480 artışla 20 bin 642’e çıktı.


En fazla şikâyet Fatih ve Kadıköy’de

Toplam şikâyetlerde Fatih (yüzde 5,46) ve Kadıköy (yüzde 5,04); bilgi isteminde, Esenyurt (yüzde 6,89), Bahçelievler (yüzde 4,61) ve Küçükçekmece (yüzde 4,59); talep başvurularında ise Esenyurt (yüzde 5,21), Ümraniye (yüzde 4,83) ve Küçükçekmece (yüzde 4,64) ilk sıralarda yer aldı. İGDAŞ şikâyetlerinde Esenyurt, Pendik ve Küçükçekmece; İSKİ’de ise Ümraniye, Esenyurt ve Pendik öne çıktı.

İBB Beyaz Masa Ekim 2020 İstatistik Bülteni bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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