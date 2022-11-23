İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Kartal’da Devam Eden Altyapı Çalışmalarını İnceledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile beraber, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi. Şehit Turan Damgacı Sokak’ta yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İBB Başkanı İmamoğlu, “Bu şehir, hep beraber adaletle, eşitlikle yönetildikçe çözülmeyecek sorunu yok. Yapılmayacak işi yok.” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal’ın Tüm Mahallelerinde Altyapı Seferberliği

İBB ve Kartal Belediyesi, Kartallıların uzun yıllardır kâbusu haline gelen su baskınlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor. 2019 yılından bu yana, Kartal’ın tüm mahallelerinde devam eden altyapı çalışmalarında, son olarak; Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki su baskını açısından tehlikeli olarak gösterilen, Şehit Turan Damgacı Sokak’ta yeni bir çalışma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile beraber Şehit Turan Damgacı Sokak’a gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan İmamoğlu ve Başkan Yüksel’e, öncelikle İSKİ yetkilileri tarafından Kartal’ın tüm mahallelerinde yapılan altyapı çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Gökhan Yüksel'e Övgü

“Başkan Gökhan Yüksel, Çalışmaları Büyük Bir Titizlikle Gerçekleştiriyor”

Göreve geldikleri günden bu yana sadece Kartal'da altyapı çalışmalarının 5 kat büyüdüğüne dikkat çeken İmamoğlu, Başkan Gökhan Yüksel'e, İBB ile beraber tüm çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

“Kartal Uzun Yıllar Altyapı Yatırımlarından Mahrumdu”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da çok uzun yıllar sonra altyapı yatırımlarının gerçekleştiğine dikkat çekerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kartal’da gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti.

Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü; “Şu an Kartal’ın tüm mahallelerinde; hem yağmur suyu kanalı çalışmalarımız, hem atık suyu çalışmalarımız devam ediyor. Uğur Mumcu'da hem sel görüntülerini önlerken, hem de artık pis sular ve atık su denizle buluşmayacak. Kolay bir iş değil, çok zahmetli bir iş. Bazen sizi yoruyoruz. Ama Kartal’da ilk defa görüyorsunuz bu çalışmaları. Kartal halkı adına, bu çalışmaların talimatını veren, emeği geçen ve yerinde de inceleyip sıkı takibini yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Suyun Partisi Olmaz, Suyun Siyaseti Hiç Olmaz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasını, kendisini dinleyen vatandaşlara daha kolay ulaşabilmek için, alanda çalışan ekskavatör üzerine çıkarak gerçekleştirdi.

Ekskavatör üzerinden kendisini dinleyenlere seslenen Başkan İmamoğlu; “Uğur Mumcu Mahallesi’ndeyiz. Uğur Mumcu’nun ismine bile hizmet etmek bir onurdur. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, altyapı meselesinde en hassas yöneticilerimizden biri. Bu çağda bu görüntüler bize yakışmaz. İstanbul’a hiç yakışmaz. Onun için yoğun bir yatırım yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Suyun partisi olmaz, suyun siyaseti hiç olmaz. Bu çalışmaların bugüne kadar kalmaması, çok daha önce yapılması lazımdı. Bizde ayrım yok. Biz vatandaşımıza eşit olarak bakıyoruz. Bu şehir, hep beraber adaletle, eşitlikle yönetildikçe çözülmeyecek sorunu yok. Yapılmayacak işi yok. Tüm çalışanlarımıza ve tüm Kartal halkına sonsuz teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan İmamoğlu ve Başkan Yüksel, incelemenin ardından bölgedeki halkı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )