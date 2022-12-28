İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Konuşma Metni

BUNLARI BELGELERİYLE AÇIKLAYACAĞIM.
ÖNCE, SİYASİ YASAK VE HAPİS KARARI ALDIĞIM DAVA, ARDINDAN DA İBB’YE YÖNELİK SÖZDE TERÖR SORUŞTURMASININ TAMAMLANIP, SÜRECİN ADLİ MAKAMLARA TESLİMİ BUGÜN SİZLERE, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN İBB’YE YÖNELİK İDDİALARI İLE İLGİLİ AYRINTILI VE YENİ BİLGİLER VERMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK. KONUŞMAMA BAŞLAMADAN ÖNCE ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ BİR KONUNUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM: HUKUKUN VAZGEÇİLMEZ BAZI EVRENSEL İLKELERİ VARDIR. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜN GEÇERLİ OLDUĞU TÜM DEMOKRATİK ÜLKELERDE, HER NE OLURSA OLSUN GEÇERLİ NORMLAR VARDIR.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
MESELA MASUMİYET KARİNESİ GİBİ.
MESELA SUÇUN ŞAHSİLİĞİ GİBİ.
MESELA TABİİ HAKİM İLKESİ GİBİ.
BUGÜN BU TOPLANTIYI TAKİP EDEN GAZETECİLER ARASINDA, HAKSIZ YERE CEZAEVİNDE YATMIŞ ARKADAŞLARIMIZI DA GÖRÜYORUM. MAALESEF HUKUKSUZLUK, BU İKTİDAR DÖNEMİNİN NORMALİ OLDU. HUKUK, SİYASİ İKTİDARIN BASKILARIYLA EĞİLİP BÜKÜLÜRSE İŞTE BUGÜNKÜ TÜRKİYE ORTAYA ÇIKAR. ANAYASAMIZDA YAZDIĞI GİBİ TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR. BUNUN SADECE YAZIDA KALMAMASI, EGEMENLERİN HUKUKUNUN DEĞİL, EVRENSEL HUKUK NORMLARININ PRATİKTE UYGULANMASI İLE MÜMKÜNDÜR. İŞTE BUGÜN YAŞANAN TEMEL SORUN TAM DA BUDUR.
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI;
TÜM BU YALIN GERÇEĞE RAĞMEN; KAMUOYUNUN TANIK OLDUĞU ÜZERE 1 YILDAN FAZLA BİR ZAMANDIR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İÇİŞLERİ BAKANI NE YAZIK Kİ, DEVLET ADAMLIĞI KAVRAMIYLA BAĞDAŞMAYACAK İDDİALAR ÜZERİNDEN, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE, 86 BİN ÇALIŞANIMIZA VE AİLELERİNE VE BANA ‘TERÖR’ İLE İLİŞKİLİ SUÇLAMALARDA BULUNMAKTADIR.
İLK OLARAK 9 ARALIK 2021 GÜNÜ TBMM’DE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜRKEN, HEZEYANA KAPILAN BAKAN, SAYI VE ÖRGÜT LİSTESİ VEREREK İBB’DE 557 TERÖRİSTİN ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETMİŞTİR. BAKAN, 400 GÜN ÖNCE AÇIK BİR TESPİT YAPMIŞ AMA ARADAN GEÇEN ZAMANDA TERÖRİST OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KİŞİLERE KARŞI HERHANGİ BİR YASAL GİRİŞİMDE BULUNMAMIŞTIR. OYSA BİZ GİRİŞİMDE BULUNMAK İSTEDİK. ELİNİZDEKİ BASIN KİT’LERİNDE DE BULACAĞINIZ GİBİ HEM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA HEM DE İSTANBUL VALİLİĞİNE RESMİ YAZI GÖNDEREREK ÖZETLE, ‘BU 557 TERÖRİSTİ BİZİM BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL. BU İSİMLERİ BİZE VERİN YASAL İŞLEM BAŞLATALIM’ DEDİK. ALDIĞIMIZ YANIT ‘SİZ BİZİM MUHATABIMIZ DEĞİLSİNİZ’ OLDU.
BURADAKİ ÖNEMLİ BİR HUSUS DİKKATİNİZDEN KAÇSIN İSTEMEM: BAKANIN, İBB’DE TERÖRİSTLER OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ 9 ARALIK 2021 GÜNÜNDEN 31 TEMMUZ 2022 TARİHİNE KADAR YANİ TAM 8 AY BOYUNCA HER NEDENSE KULLANMADIĞI BİR YETKİ VAR.
NEDİR BU YETKİ?
OHAL KAPSAMINDA ÇIKARILAN 667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN, 6749 VE 7333 SAYILI YASALARI, BELEDİYELERDEKİ SAKINCALI PERSONELİN İŞTEN ÇIKARILMA YETKİSİNİ 31 TEMMUZ 2022’YE KADAR İÇİŞLERİ BAKANI’NA VERİYOR. YANİ BAKAN SOYLU, SAYI VE ÖRGÜT İSMİ VEREREK TERÖRİST TESPİTİ YAPMIŞ AMA 8 AY BOYUNCA, TERÖRİST DİYE İDDİA ETTİĞİ KİŞİLERİ İŞTEN ÇIKARTMAMIŞTIR. BURADA BAKAN SOYLU TERÖRİST DİYE İDDİA ETTİĞİ KİŞİLERİ İŞTEN ÇIKARMAYARAK GÖREV SUÇU İŞLEMİŞ MİDİR?
HAL BÖYLEYKEN, BİR SÜRE SONRA MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ ELİYLE, TERÖRLE İLİŞKİLİ PERSONEL SORUŞTURMASI İBB’DE BAŞLATILDI. BU SÜREÇTE DEVLETİMİZİN İSTEDİĞİ HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGE ANINDA YETKİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞILDI. İBB, KURULUŞLARI VE İŞTİRAK ŞİRKETLERİ TALEP EDİLEN HER BİLGİYİ SORUŞTURMA MAKAMLARINA SUNDU. BU SÜREÇTE DE BİLGİLENDİRME TEK TARAFLI YÜRÜDÜ, TARAFIMIZA HERHANGİ BİR BİLGİ SUNULMADI.
ŞİMDİ BURADA, BİR AMACA MATUF YAPILDIĞI ÇOK BELLİ OLAN SORUŞTURMANIN ÖNEMLİ BİR AYRINTISI DAHA VAR. MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ, İBB’YE GELDİĞİNDE 8 KİŞİLİK EKİBİN BAŞINDA İSMİNİ VERMEYELİM BİR BAŞKA BAŞMÜFETTİŞ VARDI. HEYET BİR SÜRE İNCELEMEYİ BU BAŞMÜFETTİŞ BAŞKANLIĞINDA YAPTI.
HER NEDENSE, SİZ NEDENLERİNİ İYİ BİLİYORSUNUZ, YAZA DOĞRU BU MÜFETTİŞ, HEYET BAŞKANLIĞINDAN ALINDI VE ANKARA’YA ÇEKİLDİ. SAĞLIK SEBEPLERİ BU KONUDA SIK KULLANILAN BİR GEREKÇEDİR BİLİRSİNİZ. HEYETİN YENİ BAŞKANI KİM OLDU BİLİYOR MUSUNUZ? DAHA DOĞRUSU, GÖREVDEN ALINAN BAŞMÜFFETTİŞ YERİNE KİM GETİRİLDİ BİLİYOR MUSUNUZ?
BİR DÖNEM AK PARTİ’DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLAN BİR KİŞİ…
BEN İBB BAŞKAN ADAYI OLDUKTAN SONRA BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİMLE İLGİLİ 28 AYRI ÖZEL SORUŞTURMA AÇAN BİR KİŞİ…
ARİF YILDIRIM ADLI MİLİTAN AK PARTİLİ BİR ZAT-I MUHTEREM HEYET BAŞKANI OLDU.
BU ZATIN SİCİLİ BELGELİDİR. NASIL BELGELİDİR BİLİYOR MUSUNUZ? BU KİŞİ, 20 MAYIS 2019’DA BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NE BİR İŞLEM İLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇTI. BELEDİYE BAŞKANI OLARAK BENİ SUÇLAYARAK İFADEMİ ALMAK İSTEDİ. OYSA Kİ O İŞLEMİN TARİHİ 31 MART 2019 SEÇİMLERİ SONRASIYDI. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ YENİ BAŞKANINI SEÇMİŞ, BEN İSE MAZBATASI İPTAL EDİLMİŞ İBB BAŞKANI İDİM. YANİ BU KİŞİNİN GÖZÜ İMAMOĞLU KONUSUNDA BU KADAR DÖNMÜŞTÜR. AKLINDA HEP BEN VARIM. HİÇ ÇIKARAMIYOR. HERKES İYİ BİLSİN Kİ BU KİŞİ ADİL VE TARAFSIZ BİR MÜFETTİŞ DEĞİLDİR, BUNU İSPAT ETMİŞTİR.
GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? AHMAK DAVASINDA ‘BU DAVADAN CEZA ÇIKMAZ’ DENEN HAKİM, TABİ HAKİM İLKESİNE RAĞMEN BAŞKA BİR KENTE SÜRÜLÜYOR. TERÖR SORUŞTURMASINDA MÜFETTİŞ GRUBUNUN LİDERİ MERKEZE ÇEKİLİYOR, YERİNE MALUM ZİHNİYETTE BİRİ GETİRİLİYOR.
O YÜZDEN, BİZE DÖNÜK SALDIRILARIN BELİRLİ BİR TAKVİM VE DİSİPLİN İÇİNDE YÜRÜDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORUM. BUNLAR SIRADAN OLAYLAR DEĞİL. BU SÜREÇLERE KARŞI ÇIKAN DA İSTER HAKİM, İSTER BAŞ MÜFETTİŞ OLSUN, BU İNSANLARDA ORTADAN YOK EDİLİYOR.
GEÇTİĞİMİZ YIL Kİ İDDİALARININ ARDINDAN BAKAN BEY 26 KASIM 2022 GÜNÜ, YİNE MEDYANIN KARŞISINA ÇIKTI VE ARALARINDA İBB’NİN DE BULUNDUĞU BAZI BELEDİYELERLE İLGİLİ MÜFETTİŞ RAPORUNDAN, BİR KISIM İDDİALARI GERÇEKMİŞ GİBİ KAMUOYUNA SUNDU. ŞİMDİ BU BAKAN KENDİNİ AKILLI HERKESİ APTAL SANIYOR.
BASIN TOPLANTISINA ŞÖYLE BAŞLADI: CHP’Lİ BELEDİYELERLE İLGİLİ 1107 SORUŞTURMA AÇTIK AMA AK PARTİ BELEDİYELERİNE DE 885 SORUŞTURMA, ÖN İNCELEME BAŞLATTIK.’ YANİ AKLI SIRA NE KADAR DA ADALETLİ OLDUĞUNU ANLATIYOR BİZE. KENDİNİ AKILLI SANAN BAKANIN AK PARTİ BELEDİYELERİYLE İLGİLİ İNCELEMELERİ İMAR YOLSUZLUĞU, ZABITA RÜŞVET İDDİALARI, İMAR PLANLARINDAKİ RANTA YÖNELİK DEĞİŞİMLER GİBİ KONULAR.
SEN, TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇLAMALARIYLA SADECE CHP BELEDİYELERİNE SORUŞTURMA AÇTIN. İSTANBUL, MERSİN, SEYHAN, ATAŞEHİR GİBİ… ÜSTELİK TE YASAL OLARAK BELEDİYELERİN HİÇBİR GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPAMAYACAĞI BİR DÖNEME İLİŞKİN SORUŞTURMA AÇIYORSUN…
EĞER ADİL BİR BAKANSAN, 19 AK PARTİ VE KAYYUMUN YÖNETTİĞİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE DE İBB’YE YAPTIĞIN PERSONEL SORUŞTURMASINI YAP. EĞER ADALETLİ OLDUĞUNU İDDİA EDİYORSAN ATAŞEHİR, SEYHAN GİBİ CHP BELEDİYELERİNE GÖSTERDİĞİN SERTLİĞİ, YÜZLERCE AK PARTİLİ VE MHP’Lİ İLÇE BELEDİYESİNE GÖSTER.
BİR DE ÇIKMIŞ YÜZDELER VEREREK GRAFİK GÖSTEREREK BEN ADİL BİRİYİM DİYOR. NE ADALET, NE HUKUK NE AHLAK NE VİCDAN SENİN RUHUNDA YER BULMUYOR. YÜCE ALLAH, İNSANI İNSAN YAPAN BU MELEKELERİ SENDEN ALMIŞ. SEN KALBİ DE AKLI DA SADECE KÖTÜLÜĞE ÇALIŞAN BİR ZATSIN.
VELHASIL BU TOPLANTIDA GÖRDÜK Kİ BAKAN, GEÇEN YIL 557 ADET DEDİĞİ TERÖRİST SAYISINI ÜLKEDEKİ ENFLASYON ORANINDA ARTIRMIŞ VE SAYIYI 1668’E ÇIKARMIŞTI. İBB OLARAK TERÖRLE MÜCADELENİN NERESİNDE OLACAKSAK ORADA DURDUĞUMUZ İÇİN, YİNE DOSYALARDA GÖRECEĞİNİZ ÜZERE BU 1.668 KİŞİ İLE İLGİLİ DE BAKANLIĞIMIZA BİLGİ SORDUK AMA YANIT ALAMADIK.
YANİ 1 YILDIR İBB’DE VAR OLDUĞU İDDİA EDİLEN TERÖRİSTLERE ULAŞMAK VE HAKLARINDA YAPABİLECEĞİMİZ YASAL İŞLEMLERİ YAPMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR AMA BAKAN BEYİN ENGELİNE TAKILIYORUZ. İBB’DE OLDUĞU İDDİA EDİLEN TERÖRİSTLERİ BİRİSİ SAKLIYOR VE İŞLEM YAPMIYOR…
AMA O BİRİSİ EKREM İMAMOĞLU YA DA İBB DEĞİL. BAKANLIK BİZE HİÇ BİLGİ VERMEDİĞİ GİBİ, BİZİM VERİLERİMİZLE BAKANLIK VERİLERİ ARASINDA DA CİDDİ FARKLAR VAR OLDUĞUNU GÖRDÜK. ELİMİZDEKİ BİLGİLERİ SORUŞTURMA TARİHİNE GÖRE YENİDEN ELE ALDIK.
YANİ 1 OCAK 2019- 31 ARALIK 2021 TARİHLERİ ARASINI TEKRAR İNCELEDİK. BİLDİĞİNİZ GİBİ SORUŞTURMA TARİHLERİNDEKİ 1 OCAK 2019-27 HAZİRAN 2019 ARASINDA BİZ GÖREVDE DEĞİLDİK. ÖNCESİNDE ESKİ BAŞKAN MEVLÜT UYSAL VE KAYYUM DÖNEMİNDE DE İSTANBUL VALİMİZ SAYIN ALİ YERLİKAYA GÖREVDEYDİ. YANİ 1 OCAK 2019-18 NİSAN 2019 ARASINDAKİ SORUMLULUK SAYIN UYSAL DA, 7 MAYIS 2019 -27 HAZİRAN 2019 ARASINDAKİ SORUMLULUK DA SAYIN VALİMİZDEYDİ. BU DÖNEMLERİ DE TİTİZLİKLE İNCELEDİK.
BU SONUÇLARI MADDE MADDE AZ SONRA PAYLAŞACAĞIM.
AMA ÖNCESİNDE ŞUNU BELİRTMEK İSTERİM:
İÇİŞLERİ BAKANI OLAN KİŞİ YAPTIĞI BASIN TOPLANTISINDA İDDİA ETTİĞİ 1.668 TERÖRİSTİ İSİM İSİM 8 TERÖR ÖRGÜTÜNE BÖLDÜ.
DAHA NE OLABİLİR DERKEN, SON OLARAK DA 51 KİŞİYİ DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ KLASMANINA SOKTU.
EKRANDA GÖRÜYORSUNUZ. ARKADAŞLAR DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİ HANGİLERİDİR?
MESELA İBB’DE TAMİL GERİLLASI MI VAR?
İRLANDA’NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN KURULAN İRA ÖRGÜTÜNDEN ADAM MI ALDIK İŞE? NE DEMEK DİĞER? BÖYLE AYMAZLIK MI OLUR! İŞTE BUNLAR BU KADAR DALGA GEÇİLECEK KİŞİLERDİR.
BAKANIN AÇIKLADIĞI RAPOR, DAHA SONRA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN YAPTIĞI AÇIKLAMAYA GÖRE 9 ARALIK 2022’DE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ. ŞİMDİ SAVCILIK RAPORU İNCELEYECEK VE KARAR VERECEK.
GELİNEN SÜREÇTE MADDE MADDE ELİMİZDEKİ VERİLER VE BAKANIN İDDİALARI ODAKLI SUNUM GERÇEKLEŞTİRECEĞİM.
İÇİŞLERİ BAKANI 23 ARALIK CUMA GÜNÜ ATTIĞI SON TWEET İLE BELEDİYEMİZ VE TERÖR ARASINDAKİ İLTİSAK İDDİASINI MADDDE MADDE YAZARAK TEKRAR İDDİA ETTİ. YANİ KONU YARGIYA TAŞINMIŞKEN, YARGIYI ETKİLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLERİNİ İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK SÜRDÜRDÜ. BU İDDİALARA SESSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZDİ.
ŞİMDİ BAŞLIYORUZ:
BAKAN DİYOR Kİ: GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPMADAN BELEDİYEYE PERSONEL ALDILAR.
BİZ 27 HAZİRAN 2019 GÜNÜ MAZBATIMIZI ALDIK. BAKAN BEYİN BİLEREK İSTİSMAR ETTİĞİ ŞU: ANAYASA MAHKEMESİ BİZ GÖREVE GELDİKTEN 5 AY SONRA, 28 KASIM 2019 TARİHİNDE BİR KARAR ALDI. BUNA GÖRE; KAMU KURUMLARINDA İŞE ALINACAK PERSONEL İÇİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI-ARŞİV ARAŞTIRMASI TALEBİNİ YASAL BULMADI VE KALDIRDI.
YENİ YASA ÇIKANA KADAR, İŞE ALINAN PERSONEL İÇİN BU EVRAKI TALEP ETMEK EN YÜKSEK YARGI MAKAMINCA YASAKLANMIŞTIR. BU YASAK KARARI 81 İL VALİLİĞİNE BİZZAT İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU TARAFINDAN RESMİ YAZIYLA İLETİLDİ. BİR ÖRENEK VEREYİM MESELA; İBB OLARAK BİZ, İSTANBUL VALİLİĞİ’NE KASIM 2019’DA BÜNYEMİZE ALACAĞIMIZ BİR MEMURUMUZ İÇİN ARŞİV ARAŞTIRMASI TALEP ETMİŞİZ. VALİLİK DE 30 ARALIK 2019 TARİHİNDE İBB’YE VERDİĞİ YANITTA, ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA GÖRE BU EVRAKI İSTEYEMEZSİNİZ DEMİŞ VE YAZIYI İŞLEMSİZ OLARAK BİZE İADE ETMİŞ. ARKADAŞLAR SİZE BUNUN GİBİ BİR KAÇ ÖRNEK YAZIŞMAYI SUNDUK, KİTİNİZDE GÖRÜRSÜNÜZ. BURADA ANLATMAK İSTEDİĞİMİZ ŞU. ANAYASA MAHKEMESİ’ 28 KASIM 2019’DAN YENİ YASA ÇIKAN 18 NİSAN 2021’E KADAR YANİ 17 AY BOYUNCA, BAKANIN YAPMAMIŞLAR DEDİĞİ ARAŞTIRMANIN YAPILMASINI YASAKLAMIŞTI. AYM’NİN YASAK KARARI OLAN 17 AYDA İBB’NİN İŞTİRAK ŞİRKETLERİNE 11 BİN 351 KİŞİ İŞE ALINDI. İBB, İSKİ VE İETT’DE DE BU DÖNEM ALINANLARI SAYARSANIZ 13 BİN CİVARINDA PERSONELİN İŞE GİRDİ. BU DÖNEMDE ARŞİV ARAŞTIRMASI-GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILMASI
YASAKTI NOKTA
PEKİ BAKAN BUNU BİLMİYOR MU? OCAK 2021 TARİHLİ YAZISI ELİNİZDE. BİZZAT KENDİSİ BU EVRAKLARI İSTEMEYİN DİYE RESMİ YAZI YAZDI. YANİ İLK İDDİASI TAMAMEN İFTİRA. BİZ, BU İNSANLAR İÇİN BAHSETTİĞİ EVRAKLARI İSTEYEMEZDİK, İSTEDİĞİMİZDE DE ZATEN VERİLMEDİ. ŞİMDİ ASIL KONU ŞU: MÜFETTİŞ RAPORUNA GÖRE KURUMLARIMIZA ALINAN 25.361 KİŞİYE ARŞİV ARAŞTIRMASI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILMIŞ. YANİ, ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YASAKLADIĞI DÖNEMDE İŞE ALDIĞIMIZ 13 BİN CİVARINDAKİ PERSONELE DE BU ARAŞTIRMAYI YAPMIŞLAR.
VE ŞİMDİ BİZİ O DÖNEMDE NİYE YAPMADINIZ DİYE SAVCILIĞA VERİYORLAR.
YASA YOK, GENELGE YAPMAYIN DİYOR…
VALİLİK TALEBİMİZİ REDDEDİYOR…
AMA BAKAN YİNE DE YAPMALIYDINIZ DİYOR.
BİZİM KENDİ EMNİYET TEŞKİLATIMIZ MI VAR BUNLARI YAPACAK?
KURT KUZUYU YEMEK İSTEYİNCE, KENDİSİ SUYUN YUKARISINDA OLDUĞU HALDE “SUYUMU BULANDIRDIN” DERMİŞ.AMA BİZ KUZU DEĞİLİZ, BU ÜLKEDE ADALETİN YERİNİ BULACAĞI GÜNLERİN GELECEĞİNE İNANIYORUZ VE BUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ.
PEKİ, ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA KADAR VE 17 AYLIK ARADAN SONRA YENİ YASA ÇIKINCA İBB, ARŞİV VE GÜVENLİK ARAŞTIRMALARI KONUSUNDA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞ MIDIR? EVET YAPMIŞTIR. YASAK KARARI ÖNCESİ 5 AYLIK VE YENİ YASA SONRASI 8 AYLIK TOPLAMDA 13 AYDA İŞE GİREN 7500 KİŞİ İÇİN ARŞİV ARAŞTIRMASI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASINI TALEP ETTİK. BUNUNLA DA YETİNMEDİK, ESKİ İBB YÖNETİMİNİN 6 AYDA İŞE ALDIĞI 4116 ÇALIŞANDAN EKSİK OLDUĞUNU GÖRDÜKLERİMİZİN DE ARŞİV VE GÜVENLİK SORUŞTURMALARINI TALEP ETTİK. BU 3 YIL İÇİN, TOPLAM 10 BİN 277 ARŞİV ARAŞTIRMASI TALEBİMİZİN 9 BİN 617’SİNE CEVAP ALDIK. 660 KİŞİNİN ARŞİV ARAŞTIRMASI İÇİN 1 YILI AŞKIN SÜREDİR CEVAP BEKLİYORUZ. HATIRLATMAK İSTERİM 30 GÜNDE CEVAPLAMASI GEREKEN, 660 KİŞİYE 1 YILDIR YANIT BEKLERKEN, MÜFETTİŞ İSE 25.361 KİŞİNİN SORGUSUNA 5-6 AYDA ULAŞABİLDİ.
DEMEK Kİ İSTEYİNCE OLUYORMUŞ! VE BU MADDEDE SON AMA ACITICI BİR DETAY VEREYİM SİZLERE: ESKİ BAŞKAN MEVLÜT UYSAL VE SAYIN VALİ ALİ YERLİKAYA’NIN SORUMLU OLDUĞU DÖNEMDE İŞE ALINAN 4116 KİŞİDEN 1800’Ü İÇİN GVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI İSTENMEMİŞ. ÜSTELİK AYM KARARI YOKKEN. ŞİMDİ MEVLÜT UYSAL VE İSTANBUL VALİSİ DE BİZİM GİBİ HİLECİ Mİ OLUYOR?
MADDE 2- BAKAN DİYOR Kİ; İŞE ALINACAK PERSONELİN ADLİ SİCİL KAYDI YANİ BİLDİĞİMİZ ADIYLA SABIKA KAYDI E DEVLETTEN ALINIRKEN, KAMU SEÇENEĞİ SEÇİLMELİYDİ. AMA BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ÖZEL SEKTÖR SEÇENEĞİNDEN KAYIT ALDI. BÖYLECE İŞE ALIMDA HÜLLE YÖNTEMİ KULLANDILAR./// BUNA SADECE NE DEMEK LAZIM BİLİYOR MUSUNUZ? BAKAN BEY SAÇMALAMIŞ. NEDEN? DEDİĞİ GİBİ BİR HÜLLE YÖNTEMİ KULLANILMIŞSA BİZDEN ÖNCEKİ İLK 6 AYDA YANİ ESKİ BAŞKAN MEVLÜT UYSAL VE SAYIN İSTANBUL VALİSİ DÖNEMİNDE İŞE ALINAN 4 BİN ÇALIŞANIN 1400’ÜNÜN ADLİ SİCİL KAYDI ÖZEL ŞİRKET SEÇENEĞİNDEN ALINMIŞ OLMAZDI. SİZ İSTANBUL VALİSİNE, PARTİLİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANINIZA HÜLLECİ Mİ DİYORSUNUZ SAYIN BAKAN ??
BAKAN BEYİN 3 VE 4 NOLU İDDİASI İSE BELEDİYE VE KURULUŞLARINDA DEĞERLENDİRME KOMİSYONU OLMADIĞI YA DA KOMİSYONU OLAN KURULUŞLARINDA GEÇ DEĞERLENDİRME YAPTIĞI YÖNÜNDE. İBB,İSKİ VE İETT’DE DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARIMIZ GÖREVİNİ YAPMAKTADIR. BAKAN BEYİN GEÇEN YIL Kİ HEZEYANININ ARDINDAN İŞTİRAK ŞİRKETLERİMİZDE DE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURDUK.
GELEN TÜM ARŞİV ARAŞTIRMALARI DA BU KOMİSYONLARDA DEĞERLENDİRİLDİ. BU ZAMANA KADAR ÇEŞİTLİ KAYITLARDAN 1105 DOSYA ELE ALINDI. 974 DOSYAYA İŞLEM YAPILMA GEREĞİ GÖRÜLMEDİ, 46 TERÖR İLİŞİĞİ VE İLTİSAKI İÇEREN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI. 53 KİŞİ DE FARKLI SUÇ BİLGİLERİ VE ARŞİV ARAŞTIRMALARI NEDENİYLE İŞ AKİTLERİ FESH EDİLDİ. BU RAKAMLARIN İÇİNDE BİZDEN ÖNCEKİ DÖNEME AİT İŞE GİRİŞLER DE VAR.
PEKİ, BAKAN BEY SİZİN PARTİNİZİN DÖNEMİNDE NE YAPILMIŞ?
SİZ, DEĞİL ARŞİV ARAŞTIRMASI ADLİ SİCİLİNDE YANİ BASİT SABIKA KAYDINDA BİLE SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ, BOMBALI TERÖR EYLEMİ VB SUÇLARI OLANLARI İSTİHDAM ETMİŞSİNİZ. 2017’DE İŞE ALDIĞINIZ A.T – 2018’İN TEMMUZUNDA İŞE ALDIĞINIZ R.A BUNLARDAN BİRKAÇI. HATIRLATMAM GEREKİR Kİ; 2018 YILI KASIM VE ARALIK AYINDA İŞE ALINAN 3 TERÖR ÖRGÜTÜ İBDA-C ÜYESİ SABIKALI PERSONELİN İŞ AKİTLERİNİ DE BİZ FESHETTİK.
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI;
GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? BİZE YAPTIĞI SUÇLAMALARIN BİR MANTIĞI VARSA AYNI SUÇU ESKİ BAŞKAN AK PARTİLİ MEVLÜT UYSAL DA, İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA DA İŞLEMİŞ. ZATEN BU BAKAN GİRİŞİMLERİYLE ADETA PANDORANIN KUTUSUNU AÇTI. DAHA YENİ BAŞLIYORUZ BAKIN DAHA NELER VAR: 2019 ŞUBAT AYINDA YANİ MEVLÜT UYSAL DÖNEMİNDE İŞE ALINAN Y.Y – YİNE 2019 OCAK AYINDA 2. KEZ İŞE ALDIĞINIZ O.Ç NASIL OLDU DA HASSAS GÖZLERİNİZDEN KAÇTI ACABA?
BAKIN ARŞİV ARAŞTIRMASI DEMİYORUM SABIKA KAYDINDA YAZIYOR DİYORUM. NE YAZIYOR: SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK- SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLİĞİ YAZIYOR. NEREDE, SABIKA KAYDINDA. BU 2 KİŞİNİN DE İŞTEN ÇIKIŞI TARAFIMIZCA YAPILMIŞTIR.
GELELİM ARŞİV ARAŞTIRMALARINA. 6 MAYIS’TA SEÇİMİN İPTALİNİN ARDINDAN, 29 MAYIS 2019’DA YANİ İSTANBUL VALİSİ SAYIN YERLİKAYA İBB KAYYUM BAŞKANI İKEN İŞE ALINAN, ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILMAYAN, BİZ GELİNCE FARK EDİP ARŞİV ARAŞTIRMASI TALEP ETTİĞİMİZ VE FETÖ İLTİSAKI ORTAYA ÇIKAN 6 PERSONELİ NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR? BAKIN BURADA ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM. BENİ LÜTFEN ÇOK DİKKATLE DİNLEYİN SEVGİLİ BASIN MENSUPLARI. SAVCILIĞA, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN SUNDUĞU VE MEDYAYA GÖRE 500 SAYFADAN FAZLA OLAN RAPOR BİZDE YOK.
AMA DUYUMLARIMIZA GÖRE BU RAPORDA HAKKINDA İŞLEM YAPILMASI İSTENEN KİŞİLER SADECE BEN VE 100’DEN FAZLA ESKİ- YENİ YÖNETİCİ ARKADAŞLARIM.
SİZE MEVLÜT UYSAL VE SAYIN VALİ DÖNEMİNDEKİ EKSİKLERİ DE ANLATTIM. YANİ AYNI ŞEYLE SUÇLANIYORUZ. EĞER, SAVCILIĞA SUNULAN RAPORDA, DÖNEMİN İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL VE İBB YÖNETİCİLERİ AYRICA İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA VE ONUN YÖNETİCİLERİ HAKKINDA DA İŞLEM TALEP EDİLMİŞSE BİR LAFIM YOK. BAKIN BUGÜNÜN ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU DA, O DÖNEMİN GENEL SEKRETER YARDIMCISIDIR.YANİ SORUMLULARDAN BİRİDİR. UNUTMAYIN…
AMA, ALTINI ÇİZİYORUM O RAPORDA SADECE EKREM İMAMOĞLU VE ONUN YÖNETİCİLERİ SUÇLANIYORSA, GÖKKUBBEYİ BAŞINIZA YIKARIZ. HERKESE EŞİT MUAMELE YAPILMIŞSA TAMAM AKSİ TAKDİRDE AK PARTİ MİLLETVEKİ ADAYI MÜFETTİŞ, BU EKSİKLİĞİ YAPMIŞSA BİLEREK VE İSTEYEREK GÖREVİ İHMAL SUÇU İŞLEMİŞTİR. HESABINI ÇATIR ÇATIR BAKANIYLA BERABER ÖDER.
ŞİMDİ AZ EVVEL BAKAN, PANDORA’NIN KUTUSUNU AÇTI DEDİM YA. BİZ SADECE, 1 OCAK 2019 VE GÖREVE GELDİĞİMİZ 27 HAZİRAN 2019 ARASINI İNCELEDİK. VE SİZE SUNDUĞUMUZ ONLARCA KONU ORTAYA ÇIKTI. ŞİMDİ, ARKADAŞLARIM 2019 ÖNCESİNİ DE İNCELİYOR. MEDYANIN ÇOK AMA ÇOK İLGİSİNİ ÇEKECEK PERSONEL VERİLERİ ELİMİZE ULAŞIYOR. TOPARLIYORUZ, BAKACAĞIZ SABIKA KAYITLARINDAN, ARŞİV ARAŞTIRMALARINDAN NELER ÇIKMIŞ DA KİMSELERİN KILI KIPIRDAMAMIŞ? NE OLSA BAKAN O ZAMANDA AYNI BAKAN DEĞİL Mİ?
BAKAN BEY, YAKTIN PARTİLİ ARKADAŞLARINI HABERİN OLSUN…
BAKANIN, BELEDİYEMİZLE İLGİLİ BİR DİĞER İDDİASI TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILANLARIN AİLELERİNE İŞ VERDİĞİMİZ İDDİASIYDI. BÖYLECE ONLARA SAHİP ÇIKIYORMUŞUZ… ALLAHAŞKINA GÜVENLİKTEN SORUMLU BİR BAKAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PROMOSYONUNU REKLAMINI BU KADAR ALENİ YAPAR MI? BU SUÇ DEĞİL Mİ? BAKAN RESMEN DEVLET AĞZIYLA, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜYELERİNE SAHİP ÇIKMASININ REKLAMINI YAPIYOR.
BAK SAYIN BAKAN: TEKRAR ANLATALIM BAKANLIĞIN ZATEN ZAYIF DA, BELEDİYECİLİĞİN HİÇ YOK. BELEDİYELER GÜVENLİK KURULUŞLARI DEĞİLDİR. TERÖR ÖRGÜTLERİNE KİM KATILMIŞ, ONLARIN AKRABALARI KİMDİR BELEDİYE BİLMEZ, BİLEMEZ.
BUNU BİLMESİ GEREKEN KURUMLAR SİZİN BAŞINDA OLDUĞUNUZ GÜVENLİK KURUMLARIDIR. O YÜZDEN, BİLMEMİZİN MÜMKÜN OLMADIĞI KONULARDA NASIL OLUYOR DA KENDİNİZİ SUÇLAMANIZ GEREKİRKEN, BİZE ÇAMUR ATIYORSUNUZ ANLAYAMIYORUM.
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI; BAKAN BEY, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN YAKINLARINA JEST YAPTIĞIMIZI İDDİA EDİYOR. VEYA İBB’DEKİ 959 KİŞİNİN YAKINLARI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI İDDİASINDA BULUNUYOR.
SAYIN BASIN MENSUPLARI: BU SORUMA DA ÖZEL İLGİNİZİ BEKLİYORUM: SAYIN BAKAN, EMNİYET VE İSTİHBARAT GİBİ HAYATİ ÖNEMDEKİ GÜVENLİK KONULARINI BAĞLADIĞINIZ BAKAN YARDIMCINIZIN KARDEŞİ FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ VE YURT DIŞINDA KAÇAK BİR FİRARİ. NE ZAMANDIR? 15 TEMMUZ 2016’DAN BERİ. 6 YILDIR YAZ TATİLİNDE BİLE GELEMEZ OLDU TÜRKİYE’YE.
SORU 1- PEKİ KARDEŞİ, YANİ 1. DERECE YAKINI FETÖ FİRARİSİ OLAN BAKAN YARDIMCISINI, AĞUSTOS 2018’DE YARDIMCINIZ OLARAK ATAYINCA, SİZ DE BİR TERÖR ÖRGÜTÜ İLTİSAKLISINA JEST Mİ YAPMIŞ OLUYORSUNUZ?
SORU 2- ACABA, GÜVENLİĞİ VE İSTİHBARATI EMANET ETTİĞİNİZ BAKAN YARDIMCINIZ İSMİAL ÇATAKLI’NIN, FİRARİ KARDEŞİ NEDENİYLE FETÖ İLTİSAKLISI OLMASINDAN YOLA ÇIKARAK, BU KRİTİK GÖREVE TARAFINIZCA GETİRİLMESİ, SİZİN FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE YAPTIĞINIZ BİR JEST MİDİR?
SORU 3- 2020 YILINDA BİZZAT AĞZINIZDAN ‘ BİR TEK FETÖ’CÜYÜ GÖREVE GETİRMİŞSEM, BU ÜLKEYE İHANET ETMİŞİMDİR’ DEDİNİZ. HEMEN ARDINDAN SİZİN ATADIĞINIZ 2 KAYMAKAM FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖREVDEN ALINDI. DEVLETİN GÜVENLİĞİ EMANET EDİLEN KİŞİ, DAHA BURNUNUN UCUNDAKİLERİ GÖREMİYORSA, DEVLETİMİZDE GÜVENLİK ZAAFİYETİ Mİ VARDIR?
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DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI; SİZLERE DAHA ÖNCE BU BAKANIN BİR MİLLİ GÜVENLİK SORUNU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM. ŞİMDİ ORTAYA ÇIKAN TABLO DEVLETİMİZİN KIYMETLİ VALİLERİ VE AK PARTİLİ SİYASİLER İÇİN DE CİDDİ TEHLİKE OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU.
BU KİŞİYİ BU GÖREVE GETİREN CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN’DIR. ASLINDA KONUŞMAMAIN BAŞINDAN BERİ ANLATTIĞIM, GÖREV İHMALLERİ ZİNCİRİNİN SORUMLUSU DA DOĞAL OLARAK ODUR. BURADA SAYIN CUMHURBAŞKANI YA ORTAYA KOYDUĞUMUZ FOTOĞRAFIN YARATACAĞI KAOSA RAZI GELECEK YA DA, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KOLTUĞUNA BİR CUMHURBAŞKANI OLARAK YÜZÜNÜ KIZARTMAYACAK BİR İSİM ATAYACAK. ARTIK ALENEN ORTAYA ÇIKMIŞTIR Kİ, SÜLEYMAN SOYLU OLMAMIŞTIR. OLMAMIŞ BU ADAM. SİYASİ KÖRLÜĞE GEREK YOK; İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAPASİTESİ YOK. ONLARCA KEZ HEM AK PARTİYİ HEM İKTİDARI REZİL ETTİ. ÜZTELİK BİZİM BİLDİKLERİMİZİN EMİNİZ Kİ, SİZİN BİLDİKLERİNİZİN YANINDA ESAMESİ OKUNMAZ.
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI; NE YAZIK Kİ AKLINI VE KALBİNİ GÜNAHA TESLİM ETMİŞ, HIRSI VE ÖFKESİ TARAFINDAN KONTROL EDİLEN BU BAKAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN ÇOK KIYMETLİ KURUMLARINI İSTİSMAR ETMEKTEDİR. 100 YILLIK CUMHURİYETİN OLUŞTURDUĞU KURUMLARI, 167 YILLIK İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’Nİ TERÖRLE İRTİBATLANDIRMAK, BU KURUMLARA VE YÜZBİNLERCE ÇALIŞANINA BÜYÜK HAKSIZLIKTIR. GERÇEKTEN EN BÜYÜK TÜRKİYE DÜŞMANI BİLE BU GÖREVE GELSE BU ASIRLIK KURUMLARI, YÜZBİNLERCE AİLEYİ BÖYLE DÜŞMAN BELLEMEZDİ. UMARIM, BİR BAKANIN YARATTIĞI DEZENFORMASYON VE DOĞMASINA SEBEP OLDUĞU BU KAOTİK DURUM, DEVLETİMİZİN AKLI SELİM SORUMLULUK SAHİBİ YETKİLİLERİ TARAFINDAN BİR AN EVVEL ELE ALINIR. ÇÜNKÜ BU DEVLET HEPİMİZİN, MİLLETİMİZİN DEVLETİ. TÜRKİYE’NİN BU AKLI SELİMLİĞE İHTİYACI VARDIR. BİR BAKANIN KARANLIKLAR İÇİNDEKİ RUH HALİNE, NE İBB’Yİ ,NE VALİLERİMİZİ, NE DE SEÇİLMİŞ YA DA ATANMIŞ YÖNETİCİLERİMİZİ FEDA ETMEYELİM. HELE HELE YÜZBİNLERCE AİLEYİ ZAN ALTINDA HİÇ AMA HİÇ BIRAKMAYALIM. HER ÖNÜMÜZE GELENE TERÖRİST-VATAN HAİNİ DİYEMEYİZ. GÜVENLİK NE KADAR ÖNEMLİYSE HUKUK VE ADALET DE EN AZ O KADAR ÖNEMLİDİR. ADALET MÜLKÜN TEMELİ İSE, EVRENSEL KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE YÜRÜMELİDİR.
DEVLETİMİZİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE HER ZAMAN BİR NEFER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ. TIPKI HAK-HUKUK-ADALET YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİMİZ GİBİ.
ARKADAŞLAR;
Bu bir hukuk davası değil, siyasi dava.
Bu bir kişisel dava değil, ulusal dava.
Bu bir mağduriyet davası değil, haysiyet davası!
Kimse bizden susmamızı beklemesin.
Kimse bu milletten teslim olmasını beklemesin.
Öyle kolay kolay hakkımızı yedirmeyiz.
Öyle kolay kolay mücadeleden vaz geçmeyiz.
GELDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )