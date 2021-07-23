İBB Balkanlar da Kurban Organizasyonu Yaptı

İmamoğlu, Balkanlara hitaben kaleme aldığı mektubunda, “İstanbul ile Saraybosna ve Üsküp halkı, çok uzun yıllardır güçlü bir kardeşlik duygusuyla birbirlerine sıkı sıkı bağlılar. Pandemi sürecini aşarak, bayramlarımızın tadını yeniden büyük kardeşlik sofralarında yaşayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Kurban Bayramı’nın İslâm âlemine ve tüm dünyaya, başta sağlık, barış ve bereket getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’deki kurban organizasyonunu Balkanlar’a taşıyor. İmamoğlu, Makedonya Üsküp’te 50 büyükbaş, Bosna Hersek Saraybosna’da ise 300 küçükbaş hayvan kurban kesimi yaptıracak. Organizasyon kapsamında hem kesilecek hayvanlar Balkanlar’dan temin edilecek. Hem de kesilen hayvanların etleri Balkanlar’daki 4 bin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Organizasyonun Saraybosna ayağında kesilecek kurbanların 100 tanesi ise yoksul ve kimsesizlere yemek hizmeti sağlayan bir aşevine bağışlanacak.

Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımıza ve dindaşlarımıza; İBB’nin ve İstanbulluların, gönül bağını ve iyi dileklerini iletmek adına önem arz eden organizasyonun, önümüzdeki yıllarda Karadağ, Kosova, Bulgaristan, Arnavutluk gibi ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilerek yapılması hedefleniyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ülke olarak gönül bağımızın olduğu Balkan coğrafyasına yönelik bir mektup yayınladı. Mektubunda, Kurban Bayramı’nda tüm İslâm âleminde dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en güzel örnekleri sergilendiğini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Birbirinden binlerce kilometre uzakta olsalar da tüm Müslümanlar gönüllerde buluşuyor, hepimizin kalbi aynı dostluk duygusuyla atıyor. Size 16 milyon İstanbullu kardeşinizin selam ve sevgilerini gönderiyorum. Kurban Bayramımız kutlu olsun. Pandemi nedeniyle tüm dünya çok zorlu bir süreçten geçiyor. Bayramlarımızı eskisi gibi hep bir arada, coşkuyla kutlayamıyoruz. Çok yakın zamanda bu sürecin geride kalacağına ve büyük kardeşlik sofralarında hep bir arada olmanın tadını yaşayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Kurban Bayramı’nın İslâm âlemine ve tüm dünyaya, başta sağlık, barış ve bereket getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. İstanbul ile Saraybosna ve Üsküp halkı, çok uzun yıllardır güçlü bir kardeşlik duygusuyla birbirlerine sıkı sıkı bağlılar. Şehirlerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliğinin halklarımızı, kentlerimizi daima daha iyi bir geleceğe taşıyacağına olan inancım tam. İstanbul’un ve İstanbulluların kalbinin ve desteğinin her zaman sizlerle olduğunu bilmenizi isterim. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı bir kez daha kutlar, İstanbullulardan Saraybosnalılara ve Üsküplülere en sıcak selam ve sevgileri sunarım.”

İBB’NİN KURBAN BAĞIŞI KAMPANYASINDA 25 MİLYON LİRA TOPLANDI

Öte yandan, geçtiğimiz yıl, 132 binden fazla ailenin sofrasına kurban etini ulaştıran İBB İstanbul Vakfı, bu yılki kurban bağışı kampanyasıyla 200 bin aileye ulaştıracak. Bu yıl bağışçı sayısının 12 bini aştığını ve 25 milyon liralık bağış toplandığını belirten İstanbul Vakfı Başkanı Perihan Yücel, “Kurban bir paylaşma ibadeti, biz de hem vatandaşlarımızın bu dini vecibelerine yerine getirmelerine, hem de 200 bin ihtiyaç sahibi insanımızın protein almasına vesile oluyoruz. Kampanya sürecinde tüm Türkiye’den ve yurt dışından yoğun ilgi gördük. Geçtiğimiz yılın iki katı bağış miktarına ulaştık. Kampanyayı biraz daha erken başlatabilmiş olsaydık, bu rakamların çok daha üzerinde de bağış toplayabilirdik. Böylece, Sayın Başkanımızın bahsettiği evlerine hiç et girmeyen 300 bin ailenin tamamına ulaşabilirdik. İstanbul Vakfı olarak, bize güvenerek ve inanarak vekalet kurbanlarını teslim eden bütün bağışçılarımıza gönülden teşekkür ederiz. Tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya paylaşımıyla, kampanyaya katılan hayırseverlere teşekkür etti. İmamoğlu, “İstanbul Vakfı’mızın kurban bağışı kampanyası sona ermiştir. Bağışlarınız sayesinde dini vecibelere uygun olarak kesilecek kurbanlar, 200 bine yakın ihtiyaç sahibi ailemize ulaştırılacaktır. Bu dayanışmaya katkı sağlayanlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KURBANLARIN ET SUYU DA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE

İBB İstanbul Vakfı, bu yıl da İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, geçen yılki firmayla bağış kurbanları kesecek. ÇED OLUMLU BELGESİ, Çevre İzni, Çalışma Ruhsatı, İşletme Onay belgesi, Helal Kesim belgesi, ISO 26001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası bulunuyor. Kurban Kesimlerden çıkan kan, çöp, gübre vb. atıklar lisanslı biogaz ve geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Kesilen hayvanların derileri hayır kurumlarına bağışlanıp, sakatatları çevre aşevleri ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kesimler, kamera kaydına alınmak suretiyle; noter gözetiminde vakıf yöneticisinin kesimi yapacak kişiye vekalet vermesiyle, diyanete bağlı imam eşliğinde, ilçe tarım müdürlüğüne bağlı veteriner kontrolü ve her bir bağışçının isminin okunması ile gerçekleştiriliyor. Kesimi gerçekleşen kurban sahiplerine SMS yoluyla anında bilgi mesajı gönderiliyor.

Kesimlerden sonra yapılan parçalama, et sıyırma ve kuşbaşı işlemlerinden sonra, bu yıl ayrıca arta kalan kemiklerle hiç katkısız Kolojen (et suyu) üretilecek ve İstanbul Vakfı tarafından yine ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kesim işlemi tamamlandıktan sonra üç gün dinlenmeye alınan etler, sonrasında işlenerek konserve yapımına hazır hale getiriliyor. Gıda kodeksine uygunluğu Üniversiteden uygunluk belgesi alınmak suretiyle hazırlanıyor. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan konserveler 21 günlük bekleme süresine tabii tutulup, laboratuvar testinden sonra teslim ediliyor. Geçtiğimiz yıl, kıyma ve kuşbaşı olarak iki türde hazırlanan konserveler, bu yıl sadece kuşbaşı olarak hazırlanacak.