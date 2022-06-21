İBB Balıkçıları Desteklemeye Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçük Ölçekli Balıkçı olarak tabir edilen 1.297 balıkçıya, ekmek teknesinin bakım onarımına katkıda bulunmak için malzeme desteği gerçekleştirdi. Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi’nde gerçekleşen törende balıkçılar, kolilerini İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar’dan teslim aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner /Büyükada /İstanbul

SARIYAR: BALIKÇILARIMIZ YOKSULLUKLA MÜCADELE VERİYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını Adalı balıkçılara ileten İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, “Küçük ölçekli balıkçılarımız yoksullukla mücadele veriyor. Kaynakların sürdürülebilir olarak kullanılması açısından da çok yüksek bir potansiyele sahip. Daha çok insanın evine balık girsin, daha çok çocuk balıkla beslenebilsin diye bu destekleri vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Desteklerin devam edeceğini söyleyen Sarıyar, “Küçük ölçekli balıkçılarımızın mensubu oldukları su ürünleri kooperatifleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm ortaklarının faydalanabileceği destekler üzerine çalışıyoruz. Hep birlikte ihtiyaçları tespit edip, gereken noktalarda adımları atacağız. İstanbullu üreticilerin emekçilerin yanında durmayı sürdüreceğiz. Bu ekonomik koşulları dayanışma duygusuyla aşacağız” dedi.

ATALIK: HİZMETLERİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ

Törende şehrin üreten, emek veren; çiftçisi, besici, balıkçılarına verdikleri destekleri paylaşan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2022’yi küçük ölçekli balıkçılık ve yetiştiricilik yılı olarak ilan etti. Ancak İBB, bu yılı dahi beklemeden küçük ölçekli balıkçıları desteklemeye başladı. Bundan sonra yer problemleri çözüldükçe desteklerimizi daha da çeşitlendirerek size hizmetlerimizi büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

ERDEM GÜL: İBB UNUTULMUŞ ALANA ELİNİ UZATTI

Sloganı “ölçeği küçük, değeri büyük” olan desteğin Adalara çok benzediğini vurgulayan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise konuşmasında “Deniz üretimi yıllardır kaderine terk edilmiş. Bu bakımdan İBB’nin bu kaderine terk edilmiş alana güçlü bir biçimde el attığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bize yakışan bu” diye konuştu.

Kadın Balıkçılar Derneği Başkanı Sevinç Konkuş, balıkçılara desteğin kapsayıcı ve birleştirici bir çalışma olduğunu belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkürlerini iletti. Büyükada Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ali Coşkuner de destek paketlerinin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

İBB’nin “Tekne Bakım Malzemesi Desteği” kapsamında balıkçılara tekne bakımında kullanılan Epoksi Macun, Antifauling Boya, Beyaz Yağlı Boya ve Balıkçı Tulumu verildi. 2021 yılında toplam 1.200 balıkçı teknesine yapılan destek, 2022 yılında 1.297’ye yükseldi.

Türkiye genelinde küçük ölçekli balıkçı teknesi sayısı toplam sayının yüzde 91’ini oluşturmasına rağmen toplam üretimin ancak yüzde 10’unu gerçekleştirmesi sebebiyle küçük ölçekli balıkçıların desteklenmesi büyük önem taşıyor.