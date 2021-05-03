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İBB Atları Belediye, STK Ve Üniversitelere Teslim Etti...
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İBB Atları Belediye, STK Ve...

İBB Atları Belediye, STK Ve Üniversitelere Teslim Etti...

Kamuoyunun gündemini yıllardır meşgul eden Adalar’daki faytona koşulan atların durumu, İBB’nin devreye girmesiyle çözüme kavuşturuldu. İBB, bin 179 atı satın aldı ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için Belediye Meclisi kararıyla sahiplendirme işlemlerini başlattı. Atlara en çok yerel yönetimlerden istek geldi. Toplam 605 at, 13 kentin çeşitli düzeydeki yerel yönetimleri tarafından sahiplenildi. Süreç, şeffaflık temelinde yürütüldü. Mikroçipleri takılıp sağlık raporları alınarak sevkiyatı yapılan atlar, ilgili kurumlara protokolle teslim edildi. Mevzuat gereği bu noktada İBB’nin yükümlülüğü sona erdi. Atların izlenmesi Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatlarının sorumluluğuna geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:28
İBB Atları Belediye, STK Ve Üniversitelere Teslim Etti...
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Adalar’daki atların yıllardır süren çilesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) devreye girmesiyle son buldu. Başkan Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlatılan elektrikli araç projesiyle faytonlar kaldırıldı. İlçenin ulaşımında rahatlama sağlandı. Faytoncuların mağdur olmaması amacıyla da bölgedeki bin 179 at satın alındı. Bu işlemin tamamlanmasının ardından İBB Meclisi kararıyla toplam 860 at sahiplendirildi.

EN BÜYÜK İLGİ YEREL YÖNETİMLERDEN

Taleplerin 2 ila 100 arasında değiştiği bu süreçte atlara yönelik en büyük ilgi yerel yönetimlerden geldi. Kastamonu, Mersin, Niğde, Nevşehir, Ardahan, Kayseri, Aydın, İstanbul, Tokat, Yozgat, Sivas, Hatay, Adıyaman ve Kütahya’dan çeşitli belediyeler, toplam 605 at sahiplendi. Bu işlemlerin yaklaşık yüzde 30’u AK Parti, MHP ve BBP’li belediyelerce gerçekleştirildi. İstanbul, Elazığ ve Nevşehir’deki 3 devlet üniversitesine toplam 60 at verildi.

STK’LARA 42 AT 

ve Ankara’daki sivil toplum kuruluşları (STK) toplam 42 ata talip oldu. İstanbul, Yozgat, Kayseri ve Erzincan’dan başvuru yapan bireylere 148 at gönderildi. İstanbul’da muhtarlıklar tarafından da 5 at sahiplenildi. Hayvanların yüzde 77’si kamu kurumlarına gönderildi. Kalanların yüzde 17’sini bireyler, yüzde 5’ini STK’lar ve yüzde 1’ini de muhtarlar sahiplendi.

SAHİPLENDİRME GEÇEN YIL TAMAMLANDI

Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan atların sahiplendirilme süreçleri ve durumları hakkında İBB’den şu açıklama yapıldı:

“Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Ocak 2020 tarihli ve 25 numaralı kararı doğrultusunda bin 179 adet atın satın alma işlemi tamamlanmıştır. Tarafımızca bakım altındayken satın alınan gebe atlardan doğan 20 adet tayın kayda alınması ile toplam bin 199 at İBB uhdesinde yer almıştır. Bununla birlikte; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12 Mart 2020 tarihli ve 403 numaralı kararı doğrultusunda atların sahiplendirilmesi işlemleri tamamlanarak, toplam 860 at sahiplendirilmiştir. Atların 665’si kamu kurum ve kuruluşlarına, 42’si sivil toplum örgütlerine, 148’ü şahıslara, 5’i de muhtarlara sahiplendirilmiştir. Atların Adalar’daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür. İBB bünyesinde 115 adet atın bakımı sürdürülmektedir.

SORUMLULUK SAHİPLENENDE

Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz devir ile sahiplendirilen atlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğunda yer almaktadır. Sahiplenilen atlarla ilgili tasarruf ilgili kamu kurumu uhdesinde kalmaktadır. Şahıs ve sivil toplum kuruluşlarına sahiplendirilen atlarla ilgili iletişim sağlanmakta, atların durumu hakkında bilgi alınabilmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda sahipli atların takibi Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatınca gerçekleştirilmektedir. Atların sahiplendirilmesi ile ilgili taahhütte; atların sahiplenen kişilerce bir yıl boyunca bakımının yapılması şartı yer almakta olup, en az bir yıl boyunca atlara bakmayı kabul eden kişilere sahiplendirilmiştir. Ada’da kalan kurumumuza ait 115 at, İBB’nin atlı zabıta gibi çeşitli hizmetlerinde kullanılmak üzere şartları iyileştirilen at ahırlarında yaşamlarını sürdürmektedir.”

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