İBB Arama Kurtarma Ekipleri Zamanla Yarışıyor

Kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde, toplam beş vatandaş enkaz altından yaralı olarak çıkartılırken, dokuz vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. İBB İtfaiyesi ve İSKİ arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra İBB Lojistik Destek ekipleri, Park Bahçeler ve İSBAK bölge halkına desteklerini sürdürüyor.



İBB’ye bağılı, 164 personel ve 37 araç arama kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde şu zamana kadar;

İzmir Bayraklı Adalet Mah. 283/14 Sokak’ta 16 yaşındaki İnci Okan ve Ahmet Citim’i; İzmir Bayraklı Mansuroğlu Mah. 258 Sokak’ta Seher Perinçek isimli bir vatandaş ile ikiz kız çocukları Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtardı. Ancak ne acı ki, oğlu Umut ise cansız olarak enkaz altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İBB YÖNETİCİLERİ DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR

Deprem sonrasında; iki Genel Sekreter Yardımcısı, üç Daire Başkanı, üç İştirak Şirketi Genel Müdürü, üç İBB Meclis Üyesi ve İBB Proje Koordinatöründen oluşan ekip incelemelerde yapmak için bölgede bulunuyor.

BİN KİŞİYE GIDA HİZMETİ

İBB’ye bağlı Lojistik Destek ekipleri, dört mobil büfe ve günlük 8 bin adet mobil malzeme ile (hazır kek, hazır çorba, çay vb) ortalama 1000 kişiye, üç öğün yemek desteğinde bulunuyor. İBB Park Bahçeler ekipleri de üzerinde 16 tuvalet bulunan 4 karavan ile bölgede hizmet veriyor.

ŞARJ ÜNİTELERİ YERLEŞTİRİLDİ

İBB’ye bağlı İSBAK ekibi bölgeye götürdüğü jeneratör ve şarj üniteleriyle ile enkazda arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin ve vatandaşların telefon şarj ihtiyacını da karşılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)