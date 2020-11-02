banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma günü'
Son Dakika
ALİ BABACAN: 'Bugün acıyı paylaşma...
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor
Son Dakika
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını...
Yeniden Refah Partisi Mevlid-İ Nebi Vesilesi İle Binlerce Kişiye Etli Pilav ve Ayran İkram Etti
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Mevlid-İ Nebi...
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut Yılmaz Neden Öldü?
Mesut Yılmaz Hayatını Kaybetti! Mesut...

İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

İzmir’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, Başkan İmamoğlu’nun talimatıyla İBB’ye bağlı birimler İzmir’e hareket etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor
banner171

 İtfaiye ve İSKİ arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, dört vatandaş enkaz altından kurtarıldı, bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İtfaiye ve İSKİ arama kurtarma ekipleri, İzmir’deki sağlık ve arama kurtarma ekipleri iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda;

İzmir Bayraklı Adalet Mah. 283/14 Sokak’ta bir vatandaş

İzmir Bayraklı Mansuroğlu Mah. 258 Sokak’ta Seher Perinçek isimli bir vatandaş ile ikiz kız çocukları Ezel ve Elzem yaralı olarak, oğlu Umut ise ex olarak enkaz altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

BİN KİŞİYE GIDA HİZMETİ

Yemek tırı, jeneratör vb. ekipman; maske, dezenfektan vb. malzemeleriyle depremzedelerin yanında olan İBB Destek Hizmetleri Ekipleri Bayraklı ve Seferihisar ilçelerinde dört mobil büfe aracı günlük ortalama bin kişiye kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği vermek için hazırlıklarını tamamladı.

İBB Park Bahçeler ekipleri de üzerinde 16 tuvalet bulunan 4 karavan ile bölgede hizmet veriyor.

Kaynak: İstanbuk Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 02.11.2020 11:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Taburcu Olan İmamoğlu’ndan Deprem Mesajı: “Karantina Biter Bitmez İzmir’e Gideceğim”
Depreme Karşı Güvenli Ev Arıyorlar
Depreme Karşı Güvenli Ev Arıyorlar
Covidli Cenazeleri Sahipleri Taşıyor...
Covidli Cenazeleri Sahipleri Taşıyor...
İmamoğlu 11:30'da Taburcu Oldu
İmamoğlu 11:30'da Taburcu Oldu
Riot Points İle Neler Alınabilir ?
Riot Points İle Neler Alınabilir ?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169