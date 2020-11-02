İBB Arama Kurtarma Ekipleri Çalışmalarını Sürdürüyor

İtfaiye ve İSKİ arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürürken, dört vatandaş enkaz altından kurtarıldı, bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İtfaiye ve İSKİ arama kurtarma ekipleri, İzmir’deki sağlık ve arama kurtarma ekipleri iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonucunda;

İzmir Bayraklı Adalet Mah. 283/14 Sokak’ta bir vatandaş

İzmir Bayraklı Mansuroğlu Mah. 258 Sokak’ta Seher Perinçek isimli bir vatandaş ile ikiz kız çocukları Ezel ve Elzem yaralı olarak, oğlu Umut ise ex olarak enkaz altından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

BİN KİŞİYE GIDA HİZMETİ

Yemek tırı, jeneratör vb. ekipman; maske, dezenfektan vb. malzemeleriyle depremzedelerin yanında olan İBB Destek Hizmetleri Ekipleri Bayraklı ve Seferihisar ilçelerinde dört mobil büfe aracı günlük ortalama bin kişiye kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği vermek için hazırlıklarını tamamladı.

İBB Park Bahçeler ekipleri de üzerinde 16 tuvalet bulunan 4 karavan ile bölgede hizmet veriyor.

Kaynak: İstanbuk Times Haber Ajansı (İTHA)