İBB Arama Kurtarma Ekibi Görevini Tamamladı

Görevini başarıyla tamamlayan İBB İtfaiyesi ve İSKİ’den oluşan arama kurtarma ekipleri akşam saatlerinde İstanbul’a hareket edecek.

Ege Denizi İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında bölgeye hızlı bir şekilde yardıma koşan İBB ekipleri, dört gün boyunca 207 personel ve 53 araçla enkaz çalışmalarında önemli görevler üstlendi.

İBB AKOM’dan paylaşılan rapora göre İzmir Bayraklı’da bulunan Adalet, Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahalle’lerindeki enkazların arama kurtarma operasyonlarında görev alan İBB ekipleri, şu zamana kadar yedi vatandaş enkaz altından yaralı olarak çıkarırken 36 kişinin cansız bedenine ulaştı. Enkaz çalışmaları sonucunda;

İnci OKAN isimli 16 yaşındaki bir vatandaş enkaz altından yaralı olarak,

Seher PERİNÇEK ile ikiz kız çocukları Ezel ve Elzem yaralı olarak, oğlu Umut ise cansız olarak,

Ahmet CİTİM isimli 70 yaşındaki vatandaş yaralı olarak,

İdil ŞİRİN isimli 14 yaşındaki kız çocuğu 58 saat sonra yaralı olarak,

Elif PERİNÇEK isimli 3 yaşındaki kız çocuğu 65 saat sonra yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ELİF BEBEK TÜRKİYE’YE ÜMİT OLDU

Depremin ardından 65 saat geçmesine rağmen enkaz altından sağ çıkarılan üç yaşındaki Elif ve onu kurtaran İBB İtfaiye eri onbaşı Muammer Çelik’in parmağını tuttuğuo anlar tüm Türkiye’nin ümit tablosu oldu. Muammer Çelik o anları, “Allah’ım Elif’i bize ve memlekete bağışladı” sözleriyle anlatmıştı.

GIDA KAPASİTESİ 2000 KİŞİYE ARTIRILDI

İBB’ye bağlı Lojistik Destek ekipleri, dört mobil büfe ve günlük 8 bin adet mobil malzeme ile (hazır kek, hazır çorba, çay vb) ortalama 2000 kişiye, üç öğün yemek desteğinde bulunuyor. Aynı zamanda, lojistik ekipleri 15 seyyar tuvalet, yedi seyyar duş kabini ile bölgeye hizmet veriyor.

İBB Park Bahçeler ekipleri de üzerinde 16 tuvalet bulunan 4 karavan ile bölgede hizmet veriyor. İSBAK ekib isei bölgeye götürdüğü jeneratör ve şarj üniteleriyle ile enkazda arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin ve vatandaşların telefon şarj ihtiyacını da karşılıyor.

COVİD-19 TESTLERİ İÇİN EKİP GÖNDERİLDİ

Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir itfaiye personelinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle dün saat 23.00’da bölgeye hızlı test kitleriyle beraber 1 ambulans, bir doktor, bir ATT ve 2 şoförden oluşan sağlık ekibi gönderildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibi tarafından personelin muayenesine başlandı. Arama kurtarma ekibinin Covid-19 testlerine devam ediliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)