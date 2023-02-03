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İBB ' AKOM’ Dan Fırtına Ve Kar Uyarısı I!
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İBB ' AKOM’ Dan Fırtına Ve Kar Uyarısı I!

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk bir havanın etkisine girecek İstanbul’da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı bekleniyor. İBB AKOM, sürücüleri ve yayaları muhtemel yağışı ile don olaylarına karşı uyardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2023 Cuma 17:35
İBB ' AKOM’ Dan Fırtına Ve Kar Uyarısı I!
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Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul’un, Pazar günü sabah 08:00’den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C’ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine (-1, 3°C) gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos vb.) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden (15:00) sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken, İBB Karla Mücadele Ekipleri hafta boyunca AKOM’un koordinasyonunda sahada olacak. Kent trafiği ve yağışlar 24 saat kameralarla denetlenerek kar yağan ve buzlanan ana yollara anında müdahale edilecek. Binlerce personel ve araçla sahada çalışacak İBB Ekipleri, teknolojik erken buzlanma uyarı sistemi verileri ışığında yollara gerekli müdahaleleri anında yapacak. Vatandaşlar da hava koşulları ve yağışlara karşı bilgilendirilecek.

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