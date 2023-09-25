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İBB. Acıbadem'e 'Prestij ' Katmaya Devam Ediyor

İBB, Acıbadem'de yol düzenlemelerinin ve asfalt çalışmalarının yapılacağı ‘Prestij Cadde Uygulamasını’ hayata geçiriyor. 2 etaplı yeni projenin çalışmalarına başlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Eylül 2023 Pazartesi 18:25
İBB. Acıbadem'e 'Prestij ' Katmaya Devam Ediyor
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ACIBADEM CADDESİ BAŞTAN SONA YENİLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin önemli caddelerini 'Prestij Caddesi' haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen Kadıköy'ün Acıbadem Caddesi'nde de yeniden yapılandırma çalışmaları başladı.

Yenilenen Acıbadem Caddesi’nde; yol kontürü düzeltmeleri yapılacak, tretuvar ve asfalt yenilenirken mevcut yeşil alanlar da yeniden düzenlenecek. Cadde boyunca engelliye uygun yaya yolu düzenlemeleri yapılacak ve kullanıcılar için ve kent mobilyaları yerleştirilecek.

Aydınlatmalar yenilenerek kaldırımdan orta refüje taşınacak, böylece kesintisiz engelli erişimi ve yayalar için yürüme konforu sağlanacak. Tretuvar çalışmaları sırasında aynı zamanda fiber altyapı da yenilenecek.

ÇALIŞMA İKİ ETAP HALİNDE UYGULANACAK

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen projenin ilk etabı, Kadıköy Acıbadem Caddesi’nin Sarayardı Caddesi ve D-100 karayolu üst köprüsü arasında kalan kısmı içerecek. İkinci etap ise Üsküdar Acıbadem Caddesi D-100 karayolu üst köprüsünden; Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Küçük Çamlıca ve Üçpınarlar Caddelerinin kesişim alanına kadarlık kısmı kapsayacak.

İlk etap cadde uzunluğu yaklaşık 900 m, ikinci etap cadde uzunluğu ise 2000 m. Proje kapsamında kaldırımlar ve refüjde olmak üzere toplamda 3000 m² yeşil alan yapılacak, alanda yer alan sağlıklı ağaçlar korunurken caddenin var olan bitki dokusuna uygun yeni ağaçlar da dikilecek.

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