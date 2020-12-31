İBB, 3 Gün Boyunca Hizmetleriyle İstanbullunun Yanında

Otobüs, metro ve vapurlar, görevliler ve sağlık personeli için hizmet vermeye devam edecek. Hızır Acil, itfaiye, zabıta ile 153 Çağrı Merkezi de görev başında olacak. Şehir genelindeki bakım işleri ile projeler sürdürülecek, bozuk yollar asfaltlanacak. İSKİ de cadde ve meydanların boşalmasını fırsat bilerek, önemli yatırımları tamamlamak için çalışma başlatacak.

Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye genelinde 31 Aralık Perşembe 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün boyunca uygulanacak kısıtlamada, her gün 20 bin personeliyle İstanbul’a hizmet vermeyi sürdürecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

TOPLU ULAŞIM ÇALIŞACAK

İstanbul’da toplu ulaşım, 3 gün boyunca sağlık çalışanları ve zorunlu hizmet gören vatandaşlara yönelik olarak devam edecek. İETT, hafta sonu çalışma planına göre 11 bin 611 araçla toplam 52 bin 582 sefer düzenleyecek. 1 Ocak Cuma ile 3 Ocak Pazar günü, otobüsler Pazar günü çalışma planına göre seferlerini yapacak. 2 Ocak Cumartesi günü ise Cumartesi sefer plana göre yolcu taşınacak. Kısıtlama boyunca filo takip merkezi anlık yoğunlukları belirleyip ilave seferler için yedek araçları hemen devreye sokacak.

Metrobüs hattında ise 1 ve 2 Ocak günleri Cumartesi çalışma planına göre seferler düzenlenecek. 3 Ocak Pazar günü ise Pazar çalışma planına göre seferler yapılacak. Metrobüs Komuta Merkezi yoğunluğu anlık olarak takip ederek gerekli olursa hatta ek araçlar çıkaracak.

Raylı sistemlerde, 1.468 çalışanla İstanbul’a hizmet verilecek. Metrolar, 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dk. sefer sıklığı ile çalışacak. Hafta sonu sefer yapılacak hatlar şunlar: M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Kartal, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam. Diğer naylı sistem hatları ise 4 Ocak Pazartesi saat 06.00’dan itibaren seferlerine başlayacak.

ŞEHİR HATLARI, uzun ve kısa Boğaz turları dışında, İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı dahil olmak üzere tüm vapur seferlerini sürdürecek. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri, 14 hatta, 31 vapurla toplam 1342 sefer gerçekleştirecek. Çalışmalarda 906 personel görev alacak. Vapur sefer saatlerine www.sehirhatlari. istanbul adresinden ulaşılabilir.

SAĞLIK VE CENAZE HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

İBB Sağlık Daire Başkanlığı; hasta sevk ve refakat, araç sevk ve lojistik, darülaceze, evsiz vatandaşlara hizmet, evde sağlık hizmetleri ile ile Tuzla Bahar Sitesi yönetimini 4.561 personelle sürdürecek. Cenaze hizmetlerinde 2060 personel ve din görevlisi yer alacak, 335 araç kullanılacak.

İBB iştiraki İSPER AŞ de Hızır Acil, Adalar İETT, Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezleri, İSMEK, Sahipsiz Hayvanların Rehabilitasyonu, Sosyal Hizmetler, İşletmeler Müdürlüğü, İSKİ, Kadın ve Aileye Yönelik Hizmetler, Kentsel Dönüşüm, Halkla İlişkiler, Hal Müdürlüğü, Evde Sağlık, Engellilere Yönelik Hizmetler, Darülaceze, Çocuk Etkinlikleri ve Cenaze Hizmetleri projelerinde 4.300 personelle İstanbul’un hizmetinde olacak.

ŞANTİYELER DURMAYACAK

İBB Fen İşleri Daire Başkalığı, hafta sonu toplam 62 şantiyede yol, kavşak, altyapı, tesis, çevre düzenlemesi çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Şantiyelerde toplam 4.148 kişi çalışacak.

İSKİ YATIRIMLARA HIZ VERECEK

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü; su arıtma ve atıksu istasyonları ile tesislerin güvenliği ve devam eden yatırımlar için 6.650 personelle kısıtlama günlerinde su sıkıntısı yaşanmaması için çalışacak. İSKİ Genel Müdürlüğü, 80 saatlik kısıtlamada ana arterlerin ve meydanların boş olmasından yararlanarak, İstanbul genelinde atık su, yağmur suyu, dere ıslahı ve içme suyu konularında 51 farklı noktada çalışma yapacak.

TEMİZLİK VE ATIK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul genelindeki ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit - altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Hal, gasilhaneler, hastaneler, çeşitli kamu ve kuruluşları olmak üzere halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, mekanik süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapacak.

İSTAÇ AŞ, 3 günde 5.649 personel ile görev yapacak. Araçlar 1.092 defa göreve çıkacak. 3 günde toplam 1 milyon 35 bin 560 m2 alan yıkanacak, 23 milyon 885 bin 802 m2 alan ise mekanik araçlarla süpürülerek temizlenecek.

Kısıtlama süresince Asya ve Avrupa yakasında yaklaşık 115 ton tıbbi atık, 140 çalışan ve 57 araçla toplanarak bertaraf edilecek. İSTAÇ’ın deniz hizmetleri birimi de Gemilerden Atık Alım, Atık Kabul ve Geri Kazanım ve Yüzey Temizlik işlerini yürütecek. Asya ve Avrupa Kıyı Temizlik Ekibi ise rutin çalışmalarının yanında acil durumlar için de aktif olarak görev alacak. Hafriyat atıkları da toplanacak. Bu işlerde toplam 2.679 kişi hizmet verecek.

BOZUK YOLLAR ASFALTLANACAK

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Bakanlığı, şehir genelinde 20 ilçede yol bakımı, asfaltlama, altyapı ve kaldırım düzenleme çalışmalarını 105 lokasyonda toplam 1945 personelle yürütecek.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nda ise, Trafik Müdürlüğü levha ekibi 35 kişi ile, sinyal ekibi 15 kişi ile sahada olacak. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 20 kişi ile taksilerin taksimetrelerini yeni ücrete göre ayarlayacak. 6 kişi tünel işletim merkezinde, 7 kişi EDS merkezinde, 4 kişi Büyük İstanbul Otogarı’nda görev yapacak.

DESTEK HİZMETLERİ AKSAMAYACAK

İtfaiye Daire Başkalığı, 3.051 personel ve 861 araçla İstanbulluları hafta sonu oluşabilecek afetlere karşı koruyacak. Zabıta Daire Başkanlığı, 1.200 memur 150 araçla emniyet güçlerine destek verecek. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ise 6.900 çalışanı ve 297 araçla lojistik ve güvenlik hizmetlerini yürütecek. Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, Cumartesi günü 158 personel ve 32 araç, Pazar günü 36 personel ve 6 araç ile sebze meyve ve balık hallerinde hizmetleri sürdürecek.



SOKAK HAYVANLARI VE ATLAR UNUTULMAYACAK

Sahipsiz hayvan rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında 161 personel ve 39 araç ile hizmet verilecek. Hasta ve yaralı hayvan ihbarlarına anında müdahale edilecek ve sahipsiz hayvanlar araçlarla beslenecek. Büyükada İSPARK ahırlarındaki atların bakımı 15 personel ve 2 araç ile sağlanacak.



İŞTİRAKLER DE GÖREV BAŞINDA OLACAK

HALK EKMEK, 2 Ocak Cumartesi günü 3 fabrika, 533 büfe ve 1.397 kişiyle tam kapasitede çalışacak. 1 Ocak Cuma ve 3 Ocak Pazar günü ise ekmek üretimi yapılmayacak.

İGDAŞ, 7/24 Acil Müdahale, çağrı merkezi ve lojistik (Ulaşım, temizlik, yemek vs) alanlarında, 80 saat boyunca vardiyalı olarak toplam 2.287 personelle hizmet vermeye devam edecek. 7/24 Acil Müdahale ekipleri doğalgaz kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılacak.

BELTUR, sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına hizmet vermek amacıyla 40 hastanede 400 personel ile hizmet vermeye devam edecek.

İSTGÜVEN, 946 lokasyonda ortalama 3.977özel güvenlik görevlisi ile Pazartesi sabahına kadar görev yapacak.

HAMİDİYE-GÜVEN SU, Üretim ve sevkiyatlar 2 Ocak Cumartesi günü plana uygun olarak devam edecek. 191 bayi, 375 araç ve 820 personel görev alacak.

İSTON, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında şehir şantiyelerinde ve üretim tesislerinde 1.572 kişi ile çalışmalarını sürdürecek.

İSFALT, 264 elemanıyla yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına destek verecek.

İSPARK, bazı açık, katlı ve zemin altı otoparklar, Alibeyköy Cep Otogarı, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, İstinye ve Tarabya Marina, Bayrampaşa Sebze-Meyve Hali ve Kozyatağı Sebze-Meyve Hali olmak üzere, toplamda 707 personel görevli olacak.

İSTTELKOM, İBB’nin tüm iletişim sistemlerinin kesintisiz sürdürülmesi adına Veri Merkezi, Telsiz, WİFİ, BT, ve altyapı hizmetlerinde toplam 82 teknik uzman personel görev alacak.

AĞAÇ AŞ, 2.100 personel ve 268 araçla yeşil alanların bakım işlerini aksatmadan sürdürecek.

İSBAK, 140 personelle İstanbul genelindeki trafik ışıkları, elektronik levhaların bakım ve onarımını sürdürmeye devam edecek.

BELBİM, 33 personel ile İstanbulkart hizmetlerini yürütecek.

UGETAM, 50 çalışanıyla Sayaç Sökme Takma ve Altyapı Muayene hizmetlerine devam edecek.

İSYÖN, Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Kadıköy Salı Pazarı’nda 69 personel ile hizmet verilecek. Beyaz Masa Alo 153 Çağrı Merkezi’nde 729 personel 24 saat görev yapacak.

ENERJİ AŞ, toplam 223 personel ile akaryakıt, tanker ve aydınlatma hizmeti sunacak.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ, İstanbul’un kritik noktalarında temizlik ve bakım onarım hizmetlerine destek verecek. 607 lokasyonda 3.059 kişi çalışacak.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)