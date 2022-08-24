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İBB 232 Bin Ailenin Evine Kurban Eti Ulaştırdı

İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla yürütülen kurban bağış kampanyası sayesinde 232 bin ailenin evine et ulaştırdı. Bu yıl 3’ncüsü yapılan kurban bağışı kampanyasında, toplam 43 milyon 506 bin TL toplandı. Toplanan bağış ile 1.728 büyükbaş kurban kesildi. Kesilen etler konserve haline getirilerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:34
İBB 232 Bin Ailenin Evine Kurban Eti Ulaştırdı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı’nın bu yıl üçüncü kez düzenlediği Kurban Bayramı bağış kampanyası, İstanbul ve Türkiye’deki hayırseverlerden büyük ilgi gördü. Bu yıl bir hisse bedeli 3 bin 600 TL olarak belirlenen bağış kampanyasında, toplam 43 milyon 506 bin TL toplandı.

DİNİ VECİBELERE UYGUN, ÇEVREYE DUYARLI KESİM

İBB İstanbul Vakfı, bu bağışlarla sağlık şartlarına ve dini vecibelere uygun bir şekilde 1.728 büyükbaş kurban kestirdi. 12 bin 85 hisseye denk gelen bu kurbanlardan, 169 bin adet kuşbaşı konserve, 57 bin ilik kemiği suyu, 3 bin adet işkembe çorbası ile 3 bin adet de paça çorbası elde edildi. Çorba ve ilik sularının yüzde 50’si firma tarafından karşılandı.

İBB İstanbul Vakfı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, aynı firmayla bağış kurbanların kesimini yaptı. Kesimler, kamera kaydı altında ve noter gözetiminde gerçekleştirildi. Vakıf yöneticisi her kesim için kesimi yapan kişiye vekalet verdi, Kesimler Diyanet’e bağlı imam eşliğinde, ilçe tarım müdürlüğüne bağlı veteriner kontrolünde ve her bir bağışçının isminin okunmasıyla gerçekleştirildi.

ÇED Olumlu Belgesi, Çevre İzni, Çalışma Ruhsatı, İşletme Onay belgesi, Helal Kesim belgesi, ISO 26001 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası bulunan firma, kesimleri çevreye hiçbir zarar vermeden gerçekleştirdi. Kesimlerden çıkan kan, çöp, gübre vb. atıklar lisanslı biyogaz ve geri dönüşüm tesislerine gönderildi. Kesilen hayvanların derileri firma tarafından satıldıktan sonra bedeli İstanbul Vakfı’na bağışlandı.

KONSERVELER GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRETİLDİ

Kesim işlemi tamamlandıktan sonra üç gün dinlenmeye alınan etler, sonrasında işlenerek konserve yapımına hazır hale getirildi. Gıda kodeksine uygunluğu üniversiteden uygunluk belgesi alınmak suretiyle hazırlandı. İçinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan konserveler, 21 günlük bekleme süresine tabii tutuldu ve laboratuvar testinin ardından İBB’den yardım alan ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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