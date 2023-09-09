İBB 2023-2024 Eğitim Ve Öğretim Dönemine Hazır

İBB.İSTANBUL TRAFİĞİNİ ANLIK TAKİP EDİLECEK,

İstanbul trafiği kent içi kameralardan anlık takip edilecek. Pazartesi 06.00 - 14.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

06.00 - 14.00 SAATLERİ ARASI TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul genelinde 11 Eylül Pazartesi günü 4 bin 205 okulda, 2 milyon 496 bin 598 öğrenci ve 126 bin 654 öğretmen ders başı yapacak. Okulların açılması ile birlikte 16.000 okul servisi trafiğe çıkarken bu servislerde yaklaşık 300.000 öğrenci taşınacak.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

Okulların açıldığı gün İstanbul’da 06.00 - 14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet entegrasyona dâhil olanlar) ücretsiz olurken, İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

İETT VE METRO SEFER SAYILARI ARTIRILIYOR

İETT, okulların açılmasından itibaren her gün bin 636 ek sefer yapacak. 130 binden fazla yolcu bu seferlerle toplu taşımaya yönlendirilmiş olurken, 109 bin aracın bu tedbirlerle trafikten çekilmesi hedefleniyor.

Metro İstanbul da 375 ilave sefer planlıyor. Bu seferlerle 415 bin yolcunun toplu taşımaya yönelmesi bekleniyor. Böylelikle 380 bin aracın İstanbul trafiğine çıkmaması bekleniyor.

SERVİSLERE ÖNCELİK

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06:00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILACAK

Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.

ZABITALAR OKULLARDA GÖREV ALACAK

101 ekipten oluşan 245 zabıta personeli, aktif olarak okullarda görev alacak, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 adet çekici araç hizmet verecek. Sabah-akşam zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi yapılması ve yönlendirilmesi sağlanacak.

ÇALIŞMALAR BİTİRİLECEK

Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak, mevcut çalışmalar okul açılış öncesinde tamamlanacak. Devamı zaruri çalışmalar ise gece vardiyasında sürdürülecek. İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlara da okul öncesi devam eden çalışmaların bitirilmesi talimatı verildi. Acil durumlar için 7/24 nöbetçi ekip bulunacak. Yol denetim ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimler yapacak. Hasar görmüş altyapılara da anında müdahale edilecek.

ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLECEK

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi’nde Trafik Eğitim Parklarında öğrencilere bilgilendirme faaliyetleri yapılacak.

Trafik Şube Müdürlüğü çocukların trafik farkındalığını arttırmak için okul çevrelerindeki trafik ışıklarında artık çocuk sesi kullanılacak. Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı çerçevesinde yaya trafiğini ön plana koyan İBB yaya butonlarında yeni seslendirmeleri çocuklara özel hazırladı.

OKULLARA BİSİKLET PARK YERİ YAPILDI

Ayrıca Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareket Planı’ çerçevesinde 30 okulda 217 adet bisiklet park demiri uygulaması yapıldı.

TEKNİK TEDBİRLER

Öte yandan, sinyal direklerine bir hafta süreli Trafik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhasının asılmasına başlandı.

İnternet, Mobil Platformlar, Değişken Mesaj Sistemleri'nde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapılacak. Trafik akışına olumsuz etki etmemesi için, saha ekiplerinin uygun saatte saha çalışmalarına başlaması sağlanacak.

Trafik Şube Müdürlüğü 2023 yılı başlangıcından itibaren okullar açılıncaya kadar gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon bakım, onarım, yıkama ve programlama işlemleri tamamlanacak. 1652 yerde Periyodik bakım, 4 bin 323 yerde ise onarım çalışması yapıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü, eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce gerekli görülen bölgelerde, özellikle okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretlerinin bakım ve onarımını tamamlanacak. Bu kapsamda Anadolu Yakası’nda 4 bin 502 bakım, onarım ve imalat çalışması yapılırken bu sayı Avrupa Yakası için 4 bin 502 oldu.

Okullar açılana kadar 128 okulda, Güvenli Okul Bölgesi çalışması tamamlanmış olacak.

SERVİS ŞOFÖRLERİNE DE EĞİTİM VERİLİYOR

İBB Ulaşım Akademisi kapsamında okul servis şoförleri için eğitimler düzenleniyor. 2022-2023 eğitim - öğretim dönemi içinde verilen eğitimlerde; İstanbul yol ağı, toplu ulaşım mevzuatı, ilk yardım, çocuklar ile iletişim, farkındalık ve empati, kişisel ve mesleki gelişim konusunda bilgiler verildi. Eğitimlere 2023-2024 döneminde de devam edilecektir.

OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

Veliler https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kayıtlı şoför sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama gibi hizmetlerimizden faydalanabilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)